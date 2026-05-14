Bayern München vs Köln Wett Tipp: Perfekter Abschied für die Heimfans

Unser Experte geht davon aus, dass die Hausherren in ihrem letzten Ligaspiel der Saison ein wahres Offensiv-Feuerwerk abbrennen werden, um den Fans in der Allianz Arena einen perfekten Saisonausklang zu bescheren.

Die besten Wetten für Bayern München vs Köln

Über/Unter – Über 4,5 Tore zu einer Quote von 1.77 auf Interwetten

Bayern gewinnt beide Halbzeiten – Ja zu einer Quote von 2.00 auf Interwetten

Torreichste Halbzeit (Bayern) – Erste Halbzeit zu einer Quote von 2.73 auf Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Bayern München 4:1 Köln

Torschützen-Wett Tipp: Bayern München – Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise, Leon Goretzka; Köln – Said El Mala

Viele hatten erwartet, dass der FC Bayern in dieser Saison die Champions League gewinnt, doch daraus wurde nichts. Die Münchner kamen letzte Woche gegen Paris Saint-Germain nicht über ein 1:1 hinaus und müssen im nächsten Jahr einen neuen Anlauf nehmen. In der Bundesliga hingegen dominiert der Gastgeber gewohnt souverän: Den 35. Meistertitel – und den 13. in den letzten 14 Jahren – haben sie bereits sicher in der Tasche.

Die Mannschaft von Vincent Kompany kann zudem immer noch das Double perfekt machen, da nach dem Liga-Abschluss noch das DFB-Pokalfinale gegen Stuttgart ansteht. Auch wenn die Meisterschale bereits feststeht, wollen die "Roten" die Saison mit einem Ausrufezeichen beenden. Wenn der 1. FC Köln am Samstag in der Allianz Arena gastiert, ist von der Heimmannschaft keine Gnade zu erwarten.

Der 1. FC Köln blickt auf eine extrem schwierige Spielzeit zurück. Ende März trennte sich der Club von Trainer Lukas Kwasniok. Seitdem hat Rene Wagner die "Geißböcke" in sechs Partien betreut, konnte in diesem Zeitraum jedoch nur einen einzigen Sieg einfahren. Immerhin: Die Gäste sind bereits sicher gerettet und haben am letzten Spieltag keinen tabellarischen Druck mehr.

Nach der Heimniederlage gegen Heidenheim am vergangenen Wochenende ist die Hoffnung auf ein triumphales Saisonende zwar gering, dennoch wird Köln darauf spekulieren, dass die Bayern vielleicht schon das Pokalfinale im Hinterkopf haben. Das wäre die Chance, einen der seltenen Siege in der Allianz Arena zu entführen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Bayern München vs Köln

Bayern München: Urbig, Stanisic, Kim, Ito, Bischof, Kimmich, Goretzka, Olise, Musiala, Diaz, Kane

Köln: Schwabe, Sebulonsen, Schmied, Ozkacar, Lund, Krauss, Johannesson, Maina, Kaminski, El Mala, Bulter

Torfestival in der Allianz Arena erwartet

Spiele der Bayern garantieren normalerweise Spektakel. Das 4:5 im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen PSG war ein Paradebeispiel dafür. Aber auch in der Bundesliga zeigt sich der Gastgeber eiskalt vor dem Tor: 117 Treffer in 33 Spielen sprechen eine deutliche Sprache.

Im Schnitt erzielen die Münchner wettbewerbsübergreifend 3,55 Tore pro Partie. Zuhause legte die Kompany-Elf sogar noch eine Schippe drauf: 63 Tore in 16 Heimspielen ergeben einen Schnitt von 3,94 Treffern. Allerdings steht die Defensive nicht immer sattelfest: In 11 von 16 Bundesliga-Heimspielen kassierten sie mindestens ein Gegentor.

Das könnte Köln in die Karten spielen, da die "Geißböcke" in der Fremde durchaus für ein Tor gut sind (18 Tore in 16 Auswärtsspielen, Schnitt 1,18). Interessant für Statistik-Fans: Die Ligaspiele der Kölner kamen diese Saison auf einen Schnitt von 3,21 Toren. Bei den Bayern-Heimspielen liegt dieser Wert sogar bei 5,06 Toren pro Spiel. Wir stellen uns also auf ein echtes Schützenfest ein.

Bayern München vs Köln Wette 1: Über/Unter – Über 4.5 Tore zu einer Quote von 1.77 auf Interwetten

Dominanz von der ersten Minute an

Wir erwarten, dass die Bayern vor heimischer Kulisse vom Anpfiff weg das Zepter übernehmen. In 58 % aller Ligaspiele führten die Roten bereits zur Pause. Schaut man nur auf die Heimstatistik, liegt dieser Wert sogar bei beeindruckenden 75 %.

In 16 Heimspielen lagen die Münchner nur ein einziges Mal nach 45 Minuten zurück – ein deutliches Zeichen dafür, dass Köln ein ganz langer Nachmittag bevorsteht. Elfmal feierte Bayern an der Isar einen Start-Ziel-Sieg (Führung zur Pause und Sieg am Ende). Köln konnte die Zahl der Pausenrückstände auswärts zwar auf sechs begrenzen, doch gegen den frischgebackenen Meister hängen die Trauben deutlich höher.

Kompany’s Team ist zudem die beste Mannschaft der zweiten Halbzeit und hat in 31 von 33 Ligaspielen nach dem Seitenwechsel getroffen. Wir setzen darauf, dass sie ihre starke Form bestätigen und beide Halbzeiten für sich entscheiden.

Bayern München vs Köln Wette 2: Bayern gewinnt beide Halbzeiten – Ja zu einer Quote von 2.00 auf Interwetten

Frühzeitige Weichenstellung

Wer 117 Tore in einer Saison schießt, ist gefährlich – und zwar über die volle Distanz. Dennoch gibt es bei den Bayern einen interessanten Trend: Auswärts fielen 40 ihrer 54 Saisontore erst in der zweiten Halbzeit.

In der Allianz Arena ist es jedoch genau umgekehrt: Hier legt der FCB los wie die Feuerwehr. Von den 63 Heimtoren wurden 33 bereits in der ersten Halbzeit erzielt. Die Bayern sind vor eigenem Publikum vor der Pause also statistisch sogar noch torgefährlicher.

Besonders auffällig: 17 dieser 33 Tore in der ersten Hälfte fielen zwischen der 31. Minute und dem Pausenpfiff. Da Köln zudem 43 % seiner Gegentore (unabhängig vom Spielort) in der ersten Halbzeit kassiert, ist die Wette auf die erste Hälfte als torreichsten Abschnitt der Bayern extrem lukrativ.

Bayern München vs Köln Wette 3: Torreichste Halbzeit (Bayern) – Erste Halbzeit zu einer Quote von 2.73 auf Interwetten

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