Bayern München vs Stuttgart Wett Tipp: Kompany greift nach der Schale

Unser Wett-Experte geht davon aus, dass die Bayern Stuttgart in die Schranken weisen und sich erneut die deutsche Meisterschaft sichern werden.

Die besten Wetten für Bayern München vs Stuttgart

1x2 – Sieg Bayern München zu einer Quote von 1,40 auf bet365

Über/Unter – Über 3,5 Tore zu einer Quote von 1,61 auf bet365

Torschütze (jederzeit) – Michael Olise zu einer Quote von 2,20 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Bayern München 3:2 Stuttgart

Torschützen-Wett Tipp: Bayern München – Harry Kane (2x), Michael Olise; Stuttgart – Chris Führich, Ermedin Demirovic

Bayern München ist nur noch einen Sieg von der 35. deutschen Meisterschaft entfernt. Die Bayern müssen lediglich das Ergebnis von Borussia Dortmund matchen, um faktisch zum Champion gekrönt zu werden. Die Mannschaft von Vincent Kompany hat in dieser Saison so stark performt, dass ihre Ausbeute von 76 Punkten den drittbesten Wert der Vereinsgeschichte zu diesem Zeitpunkt der Spielzeit darstellt.

Die Gastgeber strotzen zudem vor Selbstvertrauen, nachdem sie sich in einem nervenaufreibenden Schlagabtausch gegen Real Madrid durchgesetzt haben. Dieses Ergebnis bedeutet, dass die Bayern im Halbfinale auf den amtierenden Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain treffen werden. Doch für den Moment liegt der Fokus darauf, die Bundesliga-Sack zuzumachen – vorausgesetzt, man hält an diesem Wochenende mit dem BVB Schritt.

Der VfL Stuttgart verfolgt jedoch eigene Ziele und geht als Tabellendritter in diesen Spieltag. Dank des besseren Torverhältnisses stehen sie vor RB Leipzig, die punktgleich lauern. Die Schwaben werden zweifellos alles daran setzen, ihre Position zu verteidigen, um die Saison auf einem Champions-League-Platz zu beenden.

Sebastian Hoeneß dürfte mit dem bisherigen Saisonverlauf höchst zufrieden sein, der eine massive Steigerung zum Vorjahr darstellt. Stuttgart beendete die letzte Saison als Neunter und hat in dieser Spielzeit bereits 16 Punkte mehr auf dem Konto als zum vergleichbaren Zeitpunkt der Vorsaison. Zudem spielen sie ihre drittbeste Bundesliga-Saison seit Einführung der Drei-Punkte-Regel.

Voraussichtliche Aufstellungen für Bayern München vs Stuttgart

Bayern München:Neuer, Laimer, Kim, Ito, Bischof, Kimmich, Goretzka, Olise, Guerreiro, Musiala, Kane

Stuttgart:Nübel, Assignon, Hendriks, Chabot, Mittelstädt, Andres, Stiller, Leweling, Arevalo, Führich, Demirovic

Totale Dominanz der Gastgeber

Bayern hat die Bundesliga in dieser Saison regelrecht dominiert. Die Roten haben nur eines ihrer 14 Spiele in der Allianz Arena verloren. Die Münchner gehen mit einer Serie von 16 ungeschlagenen Spielen in diese Partie, wobei sie die letzten sechs Begegnungen allesamt gewinnen konnten.

Hinzu kommt, dass die einzige Heimniederlage bereits Ende Januar stattfand, als Augsburg die Fans in der Arena schockte. Die Chancen, dass sich ein solches Szenario wiederholt, sind jedoch gering. Stuttgart pendelte in den letzten fünf Spielen ständig zwischen Sieg und Niederlage – folgt man diesem Rhythmus, stünde nach dem Sieg der Vorwoche nun wieder eine Pleite an.

Abseits statistischer Muster waren die Schwaben in der Ferne nicht immer sattelfest. Von ihren 14 Bundesliga-Auswärtsreisen in dieser Saison gewannen sie sechs und verloren fünf. Dass sie jedoch in den letzten drei Auswärtsspielen ungeschlagen blieben, könnte ihnen ein Fünkchen Hoffnung geben.

Die Historie spricht allerdings eine deutliche Sprache: Bayern hat gegen Stuttgart mehr Bundesliga-Siege eingefahren als gegen jeden anderen Gegner (72 Siege). Zudem hat Kompany seit seinem Amtsantritt alle vier Duelle gegen die Stuttgarter gewonnen.

Bayern München vs Stuttgart Wette 1: 1x2 – Sieg Bayern München zu einer Quote von 1,40 auf bet365

Torreiche direkte Duelle

Diese Bayern-Mannschaft hat bereits den Bundesliga-Torrekord gebrochen, nachdem sie am vergangenen Wochenende fünf Treffer gegen St. Pauli erzielte. Damit stehen die Gastgeber nun bei insgesamt 105 Toren. Zum Vergleich: Borussia Dortmund rangiert mit 60 Toren auf Platz zwei. Diese Differenz von 45 Toren ist höher als die Gesamtausbeute von 11 anderen Vereinen in der Liga.

Zuhause haben die Münchner in nur 14 Spielen 56 Tore erzielt – das entspricht einem Schnitt von vier Toren pro Spiel. Rechnet man die Gegentore hinzu, fallen in der Allianz Arena durchschnittlich 4,93 Tore pro Partie.

Doch auch Stuttgart ist offensiv brandgefährlich. Die Gäste haben bislang 60 Saisontore erzielt, 34 davon in der Fremde. Bei ihren Auswärtsauftritten liegt der Schnitt der Gesamttore bei 4,14 pro Spiel.

Auch die vergangenen Begegnungen dieser beiden Klubs deuten auf eine hohe Torwahrscheinlichkeit hin. In jedem der letzten vier Liga-Duelle fielen mehr als drei Tore. Drei dieser Partien endeten mit exakt vier Treffern, das jüngste Aufeinandertreffen sogar mit fünf.

Bayern München vs Stuttgart Wette 2: Über/Unter – Über 3,5 Tore zu einer Quote von 1,61 auf bet365

Fokus auf den Mann der Stunde

Die größte Gefahr vor dem Tor ist bei Bayern natürlich Harry Kane. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft führt die Torschützenliste mit 31 Toren in nur 26 Spielen an. Das ist ein Schnitt von 1,19 Toren pro Spiel, weshalb die Quote für einen Kane-Treffer kaum Value bietet.

Hier kommt Michael Olise ins Spiel. Der Franzose ist mit 12 Toren in 27 Einsätzen der drittbeste Torschütze der Bayern. Er hat in den letzten beiden Spielen getroffen, darunter unter der Woche in der Champions League.

Olise war in sieben aufeinanderfolgenden Pflichtspielen an einem Tor beteiligt (fünf Tore, vier Vorlagen). Da er beim 5:0-Sieg im Hinspiel bereits einen Assist beisteuerte, ist es gut möglich, dass er an diesem Wochenende selbst nachlegt.

Bayern München vs Stuttgart Wette 3:Torschütze (jederzeit) – Michael Olise zu einer Quote von 2,20 auf bet365

+