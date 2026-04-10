Barcelona vs Espanyol Wett Tipp: Barca zittert sich zum knappen Derbysieg

Die Männer von Hansi Flick sind seit 14 Begegnungen gegen den Stadtrivalen Espanyol ungeschlagen. Gelingt ihnen im Derby nun der fünfte Sieg in Serie?

Die besten Wetten für Barcelona vs Espanyol

Espanyol +2 (3-Weg Handicap) zu einer Quote von 2.05 bei Interwetten

Beide Teams treffen (1. Halbzeit) zu einer Quote von 3.25 bei Interwetten

Unter 3.5 Tore zu einer Quote von 2.05 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Barcelona 2-1 Espanyol

Torschützen-Wett Tipp: Barcelona – Rashford, Yamal; Espanyol – Fernandez

Barcelona strebt am Wochenende den fünften Derby-Sieg in Folge gegen Espanyol an, um den Vorsprung von sieben Punkten an der Tabellenspitze zu verteidigen oder sogar auszubauen.

Bevor es am Samstag ernst wird, müssen die Schützlinge von Hansi Flick jedoch die Mammutaufgabe im Champions-League-Viertelfinale gegen Atlético bewältigen. Ein Sieg im Derby würde die Titelhoffnungen von Real Madrid massiv dämpfen.

Historisch gesehen dominiert Barcelona das "Derbi Barceloní" seit geraumer Zeit. In den letzten 14 Duellen blieb man ohne Niederlage, zudem erzielte Barca in den vergangenen acht Partien gegen Espanyol stets das erste Tor. Verzichten muss Flick am Wochenende weiterhin auf Frenkie de Jong (Oberschenkel) und Raphinha (Hamstring).

Bei Espanyol bereitet vor allem die Auswärtsform Kopfzerbrechen: Seit 10 Pflichtspielen wartet man in der Fremde auf einen Sieg. Dennoch ist das Team von Manolo Gonzalez auswärts schwer zu knacken. Nur in 20 % der Gastspiele blieben sie ohne eigenen Treffer, und lediglich 7 % der Partien wurden "zu Null" verloren.

Die Gäste müssen auf Clemens Riedel verzichten, der eine Gelbsperre absitzt. Zudem fällt Top-Stürmer Javi Puado (Knie) verletzungsbedingt aus.

Voraussichtliche Aufstellungen für Barcelona vs Espanyol

Barcelona:Garcia, Balde, Kounde, Cubarsi, Martin, Lopez, Pedri, Garcia, Rashford, Yamal, Torres

Espanyol:Dmitrovic, Hilali, Romero, Cabrera, Rubio, Ngonge, Gonzalez, Lozano, Dolan, Exposito, Fernandez

Knapper Sieg für müde Katalanen erwartet

Drei der letzten vier La Liga-Duelle im Camp Nou endeten so, dass ein "Espanyol +2"-Tipp erfolgreich gewesen wäre. Beim letzten Aufeinandertreffen im November 2024 sicherte sich Barcelona einen knappen Heimsieg mit zwei Toren Vorsprung.

Die Champions-League-Schlacht gegen Atlético Madrid am Mittwoch dürfte physisch Spuren hinterlassen haben. Espanyol hingegen konnte sich die gesamte Woche gezielt auf dieses Spiel vorbereiten und wird von der ersten Minute an hochmotiviert dagegenhalten.

Da Espanyol in dieser Saison erst drei Auswärtsspiele mit zwei oder mehr Toren Unterschied verloren hat, ist das +2 Handicap bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 45,45 % für uns die wertvollste Option unter den Barcelona vs Espanyol Wett Tipps.

Barcelona vs Espanyol Wette 1: Espanyol +2 (3-Weg Handicap) zu einer Quote von 2.05 bei Interwetten

Value auf Tore in der ersten Hälfte

Espanyol hat in dieser Saison in 33 % ihrer Auswärtsspiele bereits in der ersten Halbzeit getroffen. Barcelona hingegen kassierte 2025/26 in 40 % der Heimspiele ein Gegentor vor der Pause. Im Schnitt schlägt es im eigenen Stadion bereits in der 17. Minute zum ersten Mal bei Barca ein.

Auf der anderen Seite erzielt Barcelona zu Hause sein erstes Tor durchschnittlich in der 24. Minute – deutlich schneller als der Ligaschnitt von 32 Minuten.

Die Quote für "Beide Teams treffen in der 1. Halbzeit" spiegelt eine Wahrscheinlichkeit von nur 30,30 % wider. Angesichts der CL-Belastung von Barca und der Derby-Motivation von Espanyol sehen wir hier echtes Value-Potenzial.

Barcelona vs Espanyol Wette 2: Beide Teams treffen (1. Halbzeit) zu einer Quote von 3.25 bei Interwetten

Fokus auf die Defensive: Unter 3.5 Tore

Obwohl fast die Hälfte der Barca-Heimspiele in dieser Saison die 4-Tore-Marke knackten, war dies bei Espanyol auswärts nur in einem Drittel der Fälle so.

Wir setzen dieses Wochenende auf Unter 3.5 Tore (implizierte Wahrscheinlichkeit 47,62 %). Mit den schweren Beinen der Hausherren und einem Gegner, der darauf spezialisiert ist, den Spielfluss zu stören, erscheint dieser Tipp sehr solide.

Interessanter Fakt: Nur eines der letzten fünf La Liga-Derbys endete mit mehr als 3,5 Toren, wenn Barca das Heimrecht hatte.

Barcelona vs Espanyol Wette 3:Unter 3.5 Tore zu einer Quote von 2.05 bei Interwetten

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