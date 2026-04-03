Atletico Madrid vs Barcelona Wett Tipp: Tabellenführer vor wegweisendem Sieg

Unser Experten-Wett-Tipp geht davon aus, dass die Partie besonders in der zweiten Halbzeit Fahrt aufnimmt. Wir erwarten einen Auswärtssieg der Katalanen, bei dem Lamine Yamal als Torschütze glänzen wird.

Die besten Wetten für Atletico Madrid vs Barcelona

Sieg Barcelona zu einer Quote von 2.20 auf Oddset

Lamine Yamal trifft jederzeit zu einer Quote von 2.55 auf Oddset

Zweite Halbzeit – Beide Teams treffen zu einer Quote von 2.40 auf Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Atletico Madrid 1:2 Barcelona

Torschützen-Wett Tipp: Atletico Madrid – Antoine Griezmann; Barcelona – Lamine Yamal, Fermín López

Atletico Madrid steuert zwar fest auf einen Top-4-Platz in La Liga zu, spielt im Kampf um die Meisterschaft jedoch keine Rolle mehr. Die bittere 2:3-Niederlage im Derby am Santiago Bernabéu kurz vor der Länderspielpause hat an der Gesamtsituation ihrer Saison wenig geändert.

Die Pokalwettbewerbe haben für Diego Simeone nun oberste Priorität. Die „Rojiblancos“ konnten sich mit einem 7:5-Gesamtsieg gegen Tottenham eindrucksvoll für das Viertelfinale der Champions League qualifizieren. Zudem steht diesen Monat das Finale der Copa del Rey an, nachdem man Barcelona im Halbfinale ausschalten konnte.

Im Gegensatz dazu ist dieses Spiel für Barça von enormer Bedeutung, da sie sich mit Real Madrid ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel liefern. Das Team von Hansi Flick hat die letzten fünf Ligaspiele allesamt gewonnen. Zwar wirkten sie beim knappen 1:0-Sieg gegen Rayo Vallecano zuletzt nicht ganz souverän, doch der furiose 7:2-Erfolg gegen Newcastle in der Champions League zuvor zeigte eindrucksvoll, wozu diese Offensive fähig ist.

Voraussichtliche Aufstellungen für Atletico Madrid vs Barcelona

Atletico Madrid:Musso, Ruggeri, Hancko, Le Normand, Molina, Koke, Vargas, Baena, Griezmann, Gonzalez, Alvarez

Barcelona:J. Garcia, Cancelo, Martin, Cubarsi, E. Garcia, Bernal, Pedri, Rashford, Fermin, Yamal, Ferran

Extra-Motivation führt Barça zum Sieg

In den nächsten zwei Wochen treffen diese beiden Schwergewichte erneut doppelt in der Champions League aufeinander. Das wird zweifellos Einfluss darauf haben, wie Atletico Madrid dieses Ligaspiel angeht. Es wird erwartet, dass Simeone auf einige seiner Stammkräfte verzichtet, da das europäische Duell für ihn die klare Priorität genießt.

Der Atleti-Coach muss ohnehin bereits auf die gesperrten Marcos Llorente und Johnny Cardoso verzichten. Zudem gibt es Fitness-Bedenken bei Jan Oblak, Marc Pubill, Pablo Barrios und Alexander Sørloth. Es ist kaum vorstellbar, dass Simeone bei Spielern, die nicht zu 100 % fit sind, ein Risiko eingeht.

Barcelona hingegen wird mit der stärksten Elf auflaufen. Sie haben sieben ihrer letzten acht Pflichtspiele gewonnen und dürften von der Länderspielpause profitiert haben, da sich zuletzt in der Liga leichte Ermüdungserscheinungen bemerkbar machten.

Zudem reisen die Gäste mit viel Selbstvertrauen an: Vier der letzten fünf Besuche im Estadio Metropolitano konnten sie für sich entscheiden. Mit einer implizierten Siegwahrscheinlichkeit von 46,5 % bietet die Quote auf einen Auswärtssieg hier einen klaren Value.

Atletico Madrid vs Barcelona Wette 1: Sieg Barcelona zu einer Quote von 2.20 auf Oddset

Yamal setzt seine beeindruckende Serie fort

Barcelona muss derzeit auf Raphinha verzichten – ein verletzungsbedingter Ausfall, der in den kommenden Wochen schmerzhaft werden könnte. Das Fehlen des Brasilianers bedeutet jedoch, dass sich das Spiel der Katalanen noch stärker auf den rechten Flügel und damit auf Lamine Yamal fokussieren wird. Es ist sogar möglich, dass der Youngster die Verantwortung bei Elfmetern übernimmt.

Das dürfte die Torgefahr des 18-Jährigen nur noch weiter steigern. Yamal spielt ohnehin eine überragende Saison und hat bereits 14 Tore in La Liga erzielt – der bisherige Bestwert seiner noch jungen Karriere.

Insgesamt kommt der Flügelstürmer in dieser Spielzeit auf 21 Pflichtspieltreffer für Barça. Vor der Länderspielpause traf er sechsmal in sieben Einsätzen, darunter ein brillanter Hattrick gegen Villarreal.

Da Atletico Madrid auf der linken Abwehrseite derzeit eine Schwachstelle aufweist, wird Yamal diese Lücken eiskalt nutzen. Ein Tipp auf ihn als Torschützen ist hier absolut naheliegend.

Atletico Madrid vs Barcelona Wette 2: Lamine Yamal trifft jederzeit zu einer Quote von 2.55 auf Oddset

Tore auf beiden Seiten nach dem Seitenwechsel

Auch wenn die Liga für Simeone nicht die oberste Priorität hat, verfügt er dennoch über eine starke Bank. Bei Positionen ohne Verletzungssorgen könnte er einige Nationalspieler zunächst schonen und sie erst in der zweiten Halbzeit bringen. Atleti wird alles daran setzen, den Barça-Stars das Leben so schwer wie möglich zu machen und wird defensiv gefordert sein, aber offensiv Nadelstiche setzen.

Die „Rojiblancos“ präsentierten sich zu Hause in dieser Saison nach der Pause besonders torhungrig. 62 % ihrer Treffer im Estadio Metropolitano fielen in der zweiten Halbzeit; im Schnitt erzielen sie vor eigenem Publikum 1,4 Tore nach dem Seitenwechsel.

Gleichzeitig fielen 54 % der Saisontore von Barcelona in der zweiten Hälfte. Bei ihrem letzten Gastspiel in diesem Stadion (einem 4:2-Sieg) erzielten sie allein vier Treffer nach der 70. Minute.

Ein Tipp darauf, dass beide Teams in der zweiten Halbzeit treffen, erscheint bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 41,7 % äußerst attraktiv.

Atletico Madrid vs Barcelona Wette 3:Zweite Halbzeit – Beide Teams treffen zu einer Quote von 2.40 auf Oddset

+