Arsenal vs Sporting CP Wett Tipp: Die Gunners wackeln nach Formkrise

Unser Experte rechnet mit einer verunsicherten Arsenal-Elf, die ihre schwache Form der letzten Wochen fortsetzt und sich mit einem Unentschieden begnügen muss.

Die besten Wetten für Arsenal vs Sporting CP

BTTS – Ja zu einer Quote von 1.96 auf Oddset

Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt – Viktor Gyökeres zu einer Quote von 2.50 auf Oddset

1x2 – Unentschieden zu einer Quote von 4.50 auf Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Arsenal 1-1 Sporting CP

Torschützen-Wett Tipp: Arsenal – Viktor Gyökeres; Sporting CP – Goncalo Inacio

In den letzten Wochen sind massive Zweifel aufgekommen, ob Arsenal die nötige Substanz hat, um diese Saison erfolgreich zu Ende zu bringen. Die Gunners verloren das League-Cup-Finale und flogen innerhalb aufeinanderfolgender Spielwochen aus dem FA Cup. Mittlerweile scheint ihnen auch die Premier League aus den Händen zu gleiten.

Die Männer von Mikel Arteta blieben am Wochenende weit hinter ihren Möglichkeiten und unterlagen zu Hause mit 1:2 gegen den Tabellenmittleren Bournemouth. Dieses Ergebnis hat das Titelrennen wieder völlig offen gemacht, da Manchester City weiterhin im Nacken sitzt. Zum Glück für die Gastgeber gehen sie am Mittwoch im Emirates mit einem 1:0-Vorsprung in dieses Rückspiel.

Allerdings muss man sagen, dass die Nordlondoner glücklich waren, Lissabon mit einer Führung zu verlassen, da ihre Leistung unterdurchschnittlich war. Die Champions League war in dieser Saison bisher ihr "Safe Space". In 11 Spielen der Königsklasse sind die Gunners noch ungeschlagen. Auf diese Statistik werden sie sich verlassen müssen, wenn sie zum ersten Mal in ihrer Geschichte zum zweiten Mal in Folge das Halbfinale erreichen wollen.

Sporting CP liebäugelt mit dem ersten Halbfinal-Einzug in der UCL überhaupt, steht aber vor einer Mammutaufgabe. Die "Löwen" gewannen am Wochenende mit 1:0 auswärts bei Estrela – ein Sieg, den sie brauchten, um das Momentum hochzuhalten. Die Historie spricht jedoch gegen sie: Portugiesische Klubs haben die letzten neun Viertelfinals in der Champions League allesamt verloren.

Dennoch wird Rui Borges Mut aus der Leistung der Vorwoche schöpfen. Sporting erspielte sich etliche Chancen, scheiterte aber immer wieder am überragenden David Raya im Tor. Wenn sie diese Leistung wiederholen können, ist die Sensation im Emirates möglich.

Voraussichtliche Aufstellungen für Arsenal vs Sporting CP

Arsenal: Raya, White, Saliba, Magalhaes, Hincapie, Zubimendi, Rice, Eze, Madueke, Martinelli, Gyökeres

Sporting CP: Silva, Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo, Morita, Simoes, Catamo, Trincao, Goncalves, Suarez

Wacklige Abwehr macht den Weg frei für Tore

Trotz der jüngsten spielerischen Flaute sind Arsenals Zahlen in der Königsklasse beeindruckend. Die Gunners erzielten 27 Tore in 11 Spielen, was einem Schnitt von 2,46 Treffern pro Partie entspricht. Obwohl sie in sieben dieser 11 Spiele die Null hielten, wirkt die Defensive momentan alles andere als sattelfest.

Das könnte Räume für die Gäste öffnen, die offensiv brandgefährlich sind – besonders mit Luis Suarez in der Spitze. Die Portugiesen haben in ihren 11 Partien 22 Mal getroffen (genau 2,0 pro Spiel). Allerdings haben sie auch zehn Gegentore mehr kassiert als Arsenal (15 zu 5), was auf defensive Anfälligkeiten hindeutet.

Die Mannschaft von Borges wird sich zutrauen, mindestens einmal zu treffen, vor allem nachdem Bournemouth am Samstag gezeigt hat, wie man im Emirates Tore schießt. In drei der letzten vier direkten Duelle trafen beide Teams.

Arsenal vs Sporting CP Wette 1: BTTS – Ja zu einer Quote von 1.96 auf Oddset

Martinelli & Gyökeres als Schlüsselspieler

Gabriel Martinelli war in dieser Saison bisher die größte Gefahr im Kader der Hausherren. Der Brasilianer liegt mit sechs Treffern auf dem achten Platz der Torschützenliste. Auch beim Sieg in der letzten Woche war er entscheidend beteiligt, als er mit einem starken Solo die Flanke für das späte Siegtor von Kai Havertz lieferte.

Allerdings hat er in den letzten 10 Spielen für Verein und Nationalmannschaft nur einmal getroffen. Dafür hat Arsenal einen weiteren Spieler in Topform: Viktor Gyökeres erlebte letzte Woche zwar eine ruhige Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, aber an seinem Killerinstinkt gibt es keinen Zweifel.

Er verwandelte den Elfmeter gegen Bournemouth und bekam ein weiteres Tor wegen Abseits aberkannt. Der Schwede steht nun bei sechs Toren aus den letzten fünf Spielen für Klub und Land. Gyökeres wird gegen seine Ex-Kollegen am Mittwochabend zweifellos brandgefährlich sein.

Arsenal vs Sporting CP Wette 2: Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt – Viktor Gyökeres zu einer Quote von 2.50 auf Oddset

Arsenals Heimserie gibt den Ausschlag

Die Niederlage gegen Bournemouth hat gezeigt, dass die Nerven im Emirates Stadium blank liegen. Sporting wird das ausnutzen wollen. Dennoch haben die "Lions" nur eines ihrer letzten acht Europapokalspiele gewonnen. Zudem ist die Bilanz gegen englische Teams schwach.

Seit 10 Auswärtsspielen in England sind sie sieglos (fünf Unentschieden, fünf Niederlagen). Auch wenn Arsenal drei der letzten vier Pflichtspiele verloren hat, ist ihre Ungeschlagen-Serie in der UCL schwer zu ignorieren. Zudem kam Arsenal in 17 der letzten 18 Fälle weiter, wenn sie das Hinspiel auswärts gewonnen hatten.

Die Gastgeber haben nur eines ihrer letzten 23 Europapokalspiele im Emirates verloren. Dass sie dieses Spiel komplett aus der Hand geben, ist unwahrscheinlich. Ein Unentschieden nach 90 Minuten ist hier das wahrscheinlichste Szenario, wodurch die Gunners am Ende knapp weiterkommen.

Arsenal vs Sporting CP Wette 3: 1x2 – Unentschieden zu einer Quote von 4.50 auf Oddset

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