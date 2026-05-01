Arsenal vs Fulham Wett Tipp: Gunners erzwingen mühsamen Arbeitssieg mit wenig Toren

Unser Wett-Experte geht davon aus, dass der Titelaspirant Arsenal nach einem zähen Beginn am Ende die drei Punkte einfahren wird.

Die besten Wetten für Arsenal vs Fulham

1. Halbzeit - Unter 0,5 Tore zu einer Quote von 3,25 bei bet365

Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2,00 bei bet365

Arsenal gewinnt & Beide Teams treffen: Nein zu einer Quote von 2,25 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Arsenal 1-0 Fulham

Torschützen-Wett Tipp: Arsenal – Kai Havertz

Dieses Match findet für Arsenal genau zwischen den beiden Halbfinal-Begegnungen der Champions League gegen Atletico Madrid statt. Im Titelrennen der Premier League liegen die Gunners weiterhin gleichauf mit Manchester City. Ein knapper 1:0-Sieg gegen Newcastle am vergangenen Wochenende beendete glücklicherweise eine schmerzhafte Serie von vier Niederlagen in Folge in nationalen Wettbewerben.

Fulham hingegen konnte zuletzt einen 1:0-Sieg gegen Aston Villa verbuchen. Dieses Ergebnis hat die Hoffnungen der „Cottagers“ auf die europäische Qualifikation beflügelt – sie haben nur eines ihrer letzten fünf Ligaspiele verloren. Allerdings wartet das Team in der Fremde schon länger auf ein Erfolgserlebnis vor dem gegnerischen Gehäuse: Seit dem 3:1-Sieg in Sunderland im Februar hat Fulham kein Auswärtstor mehr erzielt.

Voraussichtliche Aufstellungen für Arsenal vs Fulham

Arsenal:Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Rice, Zubimendi, Madueke, Odegaard, Trossard, Havertz

Fulham:Leno, Castagne, Bassey, Andersen, Robinson, Lukic, Berge, Wilson, Smith Rowe, Chukwueze, Jimenez

London-Derby mit Anlaufschwierigkeiten

Alles deutet hier auf eine hart umkämpfte Partie hin. Es ist zu erwarten, dass Arsenal das Tempo diktiert, doch nach der strapaziösen Reise unter der Woche nach Madrid könnte die Müdigkeit eine Rolle spielen.

Zudem suchen einige Offensivkräfte derzeit ihre Form. Die Gunners haben in keinem ihrer letzten fünf nationalen Pflichtspiele mehr als ein Tor erzielt. Gleichzeitig kommt Arsenal in der Premier League zu Hause auf einen Schnitt von lediglich 0,82 Toren in der ersten Halbzeit.

Auch Fulham dreht im gegnerischen Drittel meist erst nach dem Seitenwechsel auf. In der gesamten Saison haben sie in der Fremde erst fünf Ligatore vor der Pause erzielt – das entspricht gerade einmal 31 % ihrer gesamten Ausbeute auf fremden Plätzen.

In Anbetracht dessen bietet der Markt für die erste Halbzeit auf „Unter 0,5 Tore“ einen echten Value.

Arsenal vs Fulham Wette 1: 1. Halbzeit - Unter 0,5 Tore zu einer Quote von 3,25 bei bet365

Wenige Tore im Emirates

Da ein Unentschieden für Arsenal im Titelrennen schlichtweg zu wenig ist, wird sich das Spiel nach der Pause zwangsläufig öffnen. Dennoch fällt es schwer zu glauben, dass wir hier ein Torfestival erleben werden.

Mikel Artetas Team kam gegen Newcastle am letzten Wochenende gerade einmal auf 0,49 xG (Expected Goals). Der Sieg war zwar wichtig, aber kaum die furiose Antwort auf die Niederlage gegen den Titelkonkurrenten Man City sechs Tage zuvor. In den letzten fünf Premier-League-Spielen von Arsenal fielen insgesamt nur 10 Tore.

Auch die jüngsten Partien von Fulham waren eher magere Kost für Tor-Fans. In sechs ihrer letzten sieben Spiele in allen Wettbewerben fielen zwei oder weniger Tore. Fünf dieser Begegnungen endeten entweder 0:0 oder 1:0.

Die Truppe von Marco Silva scheint definitiv in der Lage zu sein, der Arsenal-Offensive über 90 Minuten das Leben schwer zu machen. Ein Tipp auf „Unter 2,5 Tore“ mit einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 50 % ist hier die smarte Wahl.

Arsenal vs Fulham Wette 2: Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2,00 bei bet365

Gunners erzwingen wichtigen Sieg

Arsenal hofft darauf, dass Kai Havertz und Eberechi Eze ihre leichten Blessuren rechtzeitig auskurieren können. Die nötige Tiefe im Kader wird entscheidend sein, um dieses Spiel am Ende nach Hause zu bringen. Arteta steht angesichts des dichten Spielplans vor einer schwierigen Aufgabe bei der Aufstellung.

Für die Nordlondoner ist aktuell jedes Spiel ein Endspiel. Trotz der besorgniserregenden Formdelle haben sie es geschafft, ihre Heimspiele meistens erfolgreich zu gestalten. Acht der letzten zehn Spiele im Emirates (alle Wettbewerbe) konnte Arsenal für sich entscheiden.

Fulham hingegen ist auswärts keine Macht. Nur drei Teams haben in dieser Premier-League-Saison weniger Punkte auf Reisen geholt als sie. Aus den sieben Auswärtsspielen gegen die aktuellen Top-8-Teams holten sie lediglich einen einzigen Zähler.

Artetas Team hat 47 % seiner Heimspiele in der Liga zu Null gewonnen. Auf eine Wiederholung zu setzen, scheint bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 42,2 % sehr lukrativ.

Arsenal vs Fulham Wette 3:Arsenal gewinnt & Beide Teams treffen: Nein zu einer Quote von 2,25 bei bet365

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