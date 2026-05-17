Arsenal vs Burnley Wett Tipp: Gunners marschieren Richtung Meisterschaft

Unser Experte geht von einer klaren Angelegenheit für die titelhungrigen Hausherren aus, wobei Viktor Gyökeres den Dosenöffner spielen dürfte.

Die besten Wetten für Arsenal vs Burnley

Viktor Gyökeres erzielt das 1. Tor zu einer Quote von 3,10 bei bet365

Arsenal Handicap -2 zu einer Quote von 1,45 bei bet365

2. Halbzeit: Arsenal Über 1,5 Tore zu einer Quote von 1,57 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Arsenal 4:0 Burnley

Torschützen-Wett Tipp: Arsenal – Viktor Gyökeres (2x), Eberechi Eze, Bukayo Saka

Arsenal hat die kurze Schwächephase mit zwei Niederlagen im April eindrucksvoll weggesteckt. Die Gunners feierten zuletzt drei Siege in Folge ohne Gegentor und haben damit das Heft im Titelrennen wieder selbst in der Hand. Die Rechnung für das Team von Mikel Arteta ist simpel: Gewinnen sie dieses Spiel und triumphieren am nächsten Sonntag im Selhurst Park, sind sie englischer Meister.

Für Burnley hingegen ist der Abstieg nach einer enttäuschenden Saison längst bittere Gewissheit. Zwar erkämpften sich die "Clarets" am vergangenen Wochenende unter Interimscoach Mike Jackson ein beachtliches 2:2 gegen Aston Villa, doch zuvor hagelte es fünf Pleiten am Stück. In London hängen die Trauben für den Club aus Lancashire nun deutlich zu hoch.

Voraussichtliche Aufstellungen für Arsenal vs Burnley

Arsenal:Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Lewis-Skelly, Saka, Eze, Trossard, Gyökeres

Burnley:Weiss, Walker, Esteve, Tuanzebe, Pires, Ugochukwu, Luis, Tchaouna, Hannibal, Anthony, Flemming

Gyökeres als Dosenöffner für die Gunners

Auch wenn Viktor Gyökeres vielleicht noch nicht ganz die astronomischen Zahlen liefert, die sich manche erhofft hatten, ist der Schwede für Arsenal unverzichtbar.

Seine 14 Saisontore in der Premier League entsprechen einer starken Quote von einem Treffer alle 158 Minuten. Zudem kommt der Ex-Sporting-Stürmer mit reichlich Selbstvertrauen in diese Partie, nachdem er in den letzten vier Einsätzen dreimal netzte.

Im letzten Heimspiel gegen Fulham brauchte er gerade einmal neun Minuten für den Führungstreffer und legte noch vor der Pause nach. Überhaupt liegt ihm der frühe Power-Fußball: Dreimal traf er in dieser Saison bereits in der ersten Viertelstunde – so auch im Hinspiel gegen Burnley, als er in der 14. Minute per Kopf zur Stelle war.

Mit vier Toren aus den letzten vier Heimspielen ist Gyökeres der logische Kandidat für den ersten Treffer (implizierte Wahrscheinlichkeit: 27,8 %).

Arsenal vs Burnley Wette 1: Viktor Gyökeres erzielt das 1. Tor zu einer Quote von 3,10 bei bet365

Fokus auf das Torverhältnis

Ein Sieg ist für Arsenal Pflicht, aber im Titel-Endspurt zählt jedes Detail. Ein deutlicher Erfolg könnte den Gunners den entscheidenden Vorteil gegenüber Manchester City verschaffen.

Aktuell steht Arsenal bei einer Tordifferenz von +42, während City bei +43 rangiert. Burnley ist der perfekte Gegner, um hier nachzulegen. Ein hoher Sieg würde den Druck mindern und könnte bedeuten, dass am letzten Spieltag gegen Crystal Palace schon ein Remis reicht.

Die Arteta-Elf wird also auch bei einer Führung nicht den Fuß vom Gas nehmen. Sechsmal haben sie in dieser Saison zu Hause bereits mit drei oder mehr Toren Unterschied gewonnen.

Burnley stellt mit einem xGA-Wert (erwartete Gegentore) von 72,0 die defensiv anfälligste Mannschaft der Liga und ist zudem mit nur 31,3 xG das harmloseste Team in der Offensive. Nach elf sieglosen Spielen in Folge droht den Clarets eine Abreibung.

Arsenal vs Burnley Wette 2: Arsenal Handicap -2 zu einer Quote von 1,45 bei bet365

Burnley geht nach der Pause die Puste aus

Man muss kein Prophet sein, um beim Anpfiff am Montag eine gewisse Nervosität im Emirates zu erwarten. Der erste Titel seit 22 Jahren ist zum Greifen nah, was zu Beginn für etwas schwere Beine sorgen könnte. Sobald der Bann jedoch gebrochen ist, dürften die Schleusen aufgehen.

Da das Torverhältnis eine Rolle spielt, wird Arteta seine Mannschaft auch bei Führung nach vorne peitschen. Statistisch gesehen zündet Arsenal ohnehin meist spät: 59 % ihrer Saisontore fielen in der zweiten Halbzeit, im Schnitt erzielen sie 1,28 Tore nach dem Seitenwechsel in Heimspielen.

Gegen eine Burnley-Abwehr, die auswärts durchschnittlich 1,5 Gegentreffer pro zweiter Halbzeit schluckt, ist das "Über 1,5 Tore für Arsenal in Durchgang zwei" bei einer Wahrscheinlichkeit von 57,1 % eine hochinteressante Option.

Arsenal vs Burnley Wette 3:2. Halbzeit: Arsenal Über 1,5 Tore zu einer Quote von 1,57 bei bet365

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