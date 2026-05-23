AC Mailand vs Cagliari Wett Tipp: Die Rossoneri stürmen zum Heimsieg

Unser Experte rechnet fest damit, dass der AC Mailand die Serie-A-Saison mit einem Heimsieg gegen Cagliari beendet. Damit sollten sie sich einen der zwei verbleibenden Champions-League-Plätze sichern.

Die besten Wetten für AC Mailand vs Cagliari

Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 2,20 bei bet365

Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt: Christopher Nkunku zu einer Quote von 2,60 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: AC Mailand 2:1 Cagliari

Torschützen-Wett Tipp: AC Mailand – Christopher Nkunku, Christian Pulisic; Cagliari – Michel Adopo

Gemessen an den eigenen Ansprüchen verlief die Rückrunde für den AC Mailand ziemlich holprig. Seit dem emotionalen 1:0-Derbysieg gegen den frischgebackenen Scudetto-Gewinner Inter Mailand konnten die Rossoneri nur drei ihrer letzten neun Ligaspiele gewinnen.

Immerhin: Am vergangenen Spieltag stoppte Milan die Sieglosserie von drei Partien mit einem 2:1-Erfolg beim FC Genua im Stadio Luigi Ferraris. Die Vizemeisterschaft ist für Mailand zwar immer noch drin, doch bei einer Niederlage und entsprechender Schützenhilfe der Konkurrenz droht im Worst Case sogar das Abrutschen auf Platz sechs.

Cagliari hingegen hat den Klassenerhalt gerade so in trockene Tücher gebracht. Die Isolani stehen nach dem 2:1-Erfolg gegen den FC Turin am letzten Wochenende mit 40 Punkten auf dem 16. Tabellenplatz. Die Mannschaft von Fabio Pisacane drehte dabei einen frühen Rückstand noch vor der Halbzeit mit zwei Treffern.

Für Cagliari war das der erste Dreier nach drei sieglosen Partien und überhaupt erst der zehnte Saisonsieg in dieser Serie-A-Spielzeit. Das Maximum, was für die Sarden tabellarisch noch drin ist, ist Platz 13. Dafür müssten sie allerdings an Parma vorbeiziehen und auf Patzer der Konkurrenz hoffen.

Für Milan steht dagegen alles auf dem Spiel: das Ticket für die Königsklasse. Ein Unentschieden reicht nicht sicher für den Einzug in Europas Elite-Wettbewerb – nur ein Sieg wird Massimiliano Allegri und Co. zufriedenstellen. Am Ende sollten sie die Qualität haben, den Fans im San Siro zum Saisonabschluss einen Heimsieg zu bescheren.

Voraussichtliche Aufstellungen für AC Mailand vs Cagliari

AC Mailand:Maignan, Pavlovic, Gabbia, Tomori, Bartesaghi, Rabiot, Modric, Saelemaekers, Nkunku, Pulisic, Leao

Cagliari:Caprile, Obert, Dossena, Mina, Ze Pedro, Folorunsho, Deiola, Gaetano, Palestra, Adopo, Esposito

Torgarantie im San Siro

Der AC Mailand machte zuletzt eine schwere Phase durch und holte aus sechs Spielen lediglich einen einzigen Sieg. Dann folgte der Pflichtsieg in Genua, um die Big Points im Kampf um die Champions League einzufahren – zwei späte Tore im zweiten Durchgang brachten den Dreier. Dass die Offensive funktioniert, zeigte auch das furiose Match gegen Atalanta, das trotz zweier eigener Treffer knapp mit 2:3 verloren ging.

Blickt man auf die Statistik, endeten 16 der bisherigen 37 Ligaspiele von Milan mit mehr als 2,5 Toren – darunter auch die vergangenen beiden Partien. Bei Cagliari knackten sogar 18 Begegnungen diese Marke.

Auch bei den Gästen fielen in drei der letzten fünf Spiele über 2,5 Tore, so auch beim jüngsten 2:1-Sieg gegen Turin. Mit Michel Adopo und Sebastiano Esposito in der Spitze hat Cagliari definitiv das Werkzeug, um die Mailänder Defensive ins Schwitzen zu bringen.

Für Milan geht es um alles: Sieg gleich Champions League, eine Pleite könnte das Abrutschen in die Europa League bedeuten. Mailand wird auf Tore gehen, und auch Cagliari kann im San Siro völlig befreit und ohne Druck aufspielen.

AC Mailand vs Cagliari Wette 1: Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Beide Defensiven wackeln

In den letzten beiden Spielen Mailands trafen jeweils beide Teams – in den fünf Partien davor war das allerdings nicht der Fall. Positiv für die Wett-Auswahl: Milan hat in sieben der letzten zehn Heimspiele im San Siro genetzt.

Während die Gastgeber in der Hinrunde defensiv noch wie eine Festung standen, präsentierte sich die Hintermannschaft in den vergangenen Monaten extrem anfällig. Cagliari wiederum trifft in der Fremde ordentlich und kommt in dieser Saison auf durchschnittlich 0,90 Tore pro Auswärtsspiel (in 17 Partien).

Ein Blick auf das direkte Duell verrät: In fünf der letzten sechs Aufeinandertreffen über alle Wettbewerbe hinweg trafen beide Mannschaften. Die einzige Ausnahme war Milans knapper 1:0-Auswärtssieg im Hinspiel Anfang des Jahres.

Zudem hat Cagliari bei den letzten vier Pflichtspiel-Auftritten im San Siro jedes Mal exakt ein Tor erzielt. Alles spricht dafür, dass diese Serie gegen eine defensivschwache Mailänder Mannschaft auf fünf Spiele ausgebaut wird.

AC Mailand vs Cagliari Wette 2: Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 2,20 bei bet365

Nkunku in Topform

Christopher Nkunku erlebte ein eher ruhiges Premierenjahr in Italien. In seinen bisherigen 34 Einsätzen für die Rossoneri verbuchte er acht Tore und drei Assists.

Doch aktuell läuft es für den Mittelstürmer wie am Schnürchen. Gegen Atalanta vergab er im San Siro im zweiten Durchgang zwar zunächst zwei dicke Dinger, holte dann aber in der Nachspielzeit einen Elfmeter heraus und verwandelte ihn selbst zum 2:3-Endstand.

Auch gegen Genua zeigte er sich eiskalt, holte erneut einen Strafstoß heraus, verwandelte sicher und traf damit im zweiten Spiel in Folge. Nun brennt der Franzose darauf, erstmals im Milan-Trikot in drei aufeinanderfolgenden Partien zu knipsen.

Der 28-Jährige strotzt aktuell nur so vor Selbstvertrauen. Cagliari kommt da als dankbarer Gegner gerade recht, um den Lauf auszubauen. Wir setzen darauf, dass der Franzose vor heimischer Kulisse den Unterschied macht.

AC Mailand vs Cagliari Wette 3:Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt: Christopher Nkunku zu einer Quote von 2,60 bei bet365

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