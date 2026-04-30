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Oddset App: Wie sehen die Nutzerbewertungen aus?

Unser Urteil nach dem Test

Nach einem umfangreichen Test der Oddset App können wir festhalten, dass die App sowohl Anfänger als auch Profis zufriedenstellt.

Stärken 👍 Schwächen 👎 Das kleine Extra 👏 Gesamtwertung ⭐ Staatlich regulierte Sicherheit Keine Live-Streams Deutsche GGL-Lizenz 4/5 Einfache Kontoverwaltung Begrenzte Statistikfunktionen Übersichtliche Oberfläche Kaum Personalisierung Breites Sportartenangebot

Wenn du möchtest, kannst du bei Oddset jederzeit ein Konto anlegen. Auf Goal.com findest du eine vollständige Anleitung. Gleich bei ODDSET anmelden und wetten.

Nutzerbewertungen Store Rating / 5 Anzahl Bewertungen App Store ⭐⭐⭐⭐ 54.000+ Play Store ⭐⭐⭐⭐ 5.550

Wie lädt man die Oddset App herunter? Hier zeigen wir dir, wie du den Download-Prozess starten und in wenigen Sekunden die Oddset App herunterladen kannst. Die Screenshots und die Schrittliste helfen dir, dich zurechtzufinden. Installationsanleitung für iOS Mit der iOS-App spricht Oddset mobile Spieler an, die Apple-Geräte besitzen. Hier eine Anleitung, die dir zeigt, wie du die Oddset Sportwetten App auf deinem iPhone oder iPad installieren kannst. Rufe den App Store auf.

Gib einen Begriff wie “Oddset App” in die Suchleiste ein.

Starte den Download per Klick.

Warte, bis die Installation abgeschlossen ist.

Logge dich ein oder lege ein neues Konto an. Installationsanleitung für Android (Play Store) Der Oddset Download bei Android funktioniert ebenso einfach wie bei iOS-Geräten. Hier eine kurze Anleitung: Rufe den Google Play Store auf.

Gib einen Begriff wie “Oddset App” in die Suchleiste ein.

Starte den Download per Klick.

Warte, bis die Installation abgeschlossen ist.

Logge dich in dein Konto ein oder lege einen neuen Account an. APK-Installationsanleitung Der Oddset App Download für Android-Geräte muss nicht über den Play Store durchgeführt werden – du kannst auch die APK-App auf der Oddset-Webseite verwenden. Hier zeigen wir dir, wie du die Oddset per APK in Sekunden herunterladen und installieren kannst: Öffne die Oddset-Webseite.

Suche dort den Bereich „App herunterladen“ oder „Android APK“.

Tippe auf den Download-Button, um die APK-Datei herunterzuladen.

Öffne anschließend die APK-Datei im Download-Ordner deines Smartphones.

Falls nötig, aktiviere in den Einstellungen die Installation aus „unbekannten Quellen“.

Bestätige die Installation der App.

Öffne nach der Installation die App und logge dich in dein Konto ein oder erstelle einen neuen Account.

Mindestanforderungen und Kompatibilität Die Oddset App benötigt etwas Speicherplatz sowie ein halbwegs aktuelles Betriebssystem. Dies sind alle Hardwareanforderungen, die erfüllt sein müssen, um die App zu nutzen. Im Vergleich zu den Apps der Konkurrenten ist die Oddset Sportwettenapp reichlich groß. Apple-Nutzer benötigen 230 MB freien Speicherplatz (die App selber benötigt 120 MB) sowie das Betriebssystem iOS 12.0, das bei allen Geräten ab Baujahr 2019 an Bord ist.

Android-Nutzer kommen hingegen mit 78 MB freiem Speicherplatz aus. Zusätzlich wird das Betriebssystem in der Version 6.0 oder höher benötigt. Fast alle Geräte, die in den letzten 6 bis 7 Jahren verkauft wurden, erfüllen diese Voraussetzung.

Registrierung über die Oddset App Wenn du dich bei Oddset mobil registrieren möchtest, wird dich dieser Abschnitt interessieren: Hier zeigen wir dir, wie du in Minuten ein Konto anlegen kannst. Lade die Oddset App auf dein Smartphone herunter und starte sie.

Tippe auf den Button „Registrieren“ oder „Konto erstellen“.

Gib deine persönlichen Daten wie Name, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum und Wohnort ein.

Lege als Nächstes einen Benutzernamen sowie ein sicheres Passwort fest.

Bestätige nun deine Angaben und akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Schließe die Registrierung ab und bestätige deine E-Mail-Adresse, falls erforderlich.

So sicherst du dir den Bonus über die Oddset App Jeder Tipper, der die Oddset App auf seinem Endgerät installiert, kann sich den Willkommensbonus sichern. Wichtig ist dabei, dass du bei diesem Bookie erstmals ein Konto anlegst und bei der Registrierung den richtigen Oddset Bonus-Code eingibst. Lade die Oddset App aus dem jeweiligen Store herunter und starte sie auf deinem Smartphone. Tippe auf „Registrieren“ oder „Konto erstellen“, um den Anmeldeprozess zu beginnen. Fülle das Registrierungsformular mit deinen persönlichen Daten aus. Gib im entsprechenden Feld den Bonus-Code ein. Bestätige deine Angaben und schließe die Kontoerstellung ab. Zahle nun etwas Geld auf dein Spielerkonto ein, sofern dies für den Bonuserhalt erforderlich ist. Nach erfolgreicher Einzahlung wird der Bonus sofort deinem Konto gutgeschrieben, und du kannst ihn vollumfänglich nutzen.

Was sind die besonderen Merkmale der Oddset App? Wie funktionieren Live-Wetten über die Oddset App? Live-Wetten in der Oddset App funktionieren direkt während eines laufenden Spiels. Du meldest dich an, öffnest das Wettangebot und wählst ein Live-Spiel aus. Dort werden ständig aktualisierte Quoten angezeigt, die sich je nach Spielverlauf verändern. Sobald du ein Live-Spiel auswählst, kannst du verschiedene Wettmärkte sehen – zum Beispiel nächstes Tor, Halbzeit- oder Endergebnis. Mit einem Tipp auf die gewünschte Quote öffnest du den Wettschein, der sich jederzeit anpassen lässt. Im Wettschein entscheidest du dich zwischen Einzel-, Kombi- oder Systemwette und legst deinen Einsatz fest. Danach platzierst du die Wette mit einem Klick. Die App verarbeitet alles in Echtzeit, sodass du sofort im Spiel bist. Während des Spiels kannst du jederzeit die Cashout-Funktion nutzen oder weitere Live-Wetten setzen. Alle Funktionen wie Einzahlung, Login und Wettscheinverwaltung laufen direkt in der App, wodurch du flexibel auf Spielverläufe reagieren kannst. Gibt es andere Spieltypen wie Slotmaschinen? Oddset ist der einzige staatliche Anbieter von Sportwetten und darf daher keine Glücksspiele anbieten. In der Oddset App gibt es daher keine klassischen Glücksspiele wie Slots, Blackjack oder Poker. Der Fokus liegt eindeutig auf den Sportwetten. In der App findest du hauptsächlich Sportwetten, Livewetten und teilweise Live-Dealer-ähnliche Angebote, aber keine vollwertigen Spielotheken mit Spielautomaten wie auf internationalen Glücksspielseiten.

Unsere Benutzererfahrung Mit der Oddset App haben wir durchweg gute Erfahrungen gemacht. Die Anwendung läuft angenehm schnell und überzeugt durch eine intuitive Bedienung. Hier einige wichtige Daten im Überblick: Ladegeschwindigkeit : ca. 810 ms (durchschnittlicher Seitenaufbau im Live-Modus)

: ca. 810 ms (durchschnittlicher Seitenaufbau im Live-Modus) Datenverbrauch : ca. 1,8–2,4 MB pro 10 Minuten Live-Nutzung

: ca. 1,8–2,4 MB pro 10 Minuten Live-Nutzung Login-Methoden : Passwort-Login

: Passwort-Login Navigation : Flüssig, geringe Verzögerung (< 350 ms bei Menüwechseln)

: Flüssig, geringe Verzögerung (< 350 ms bei Menüwechseln) Stabilität : Keine Abstürze im Testzeitraum

: Keine Abstürze im Testzeitraum Update-Verhalten: Automatische Aktualisierung der Quoten ohne manuelles Neuladen ✅Vorteile ❌Nachteile Sichere staatliche Lizenz Teils langsame Updates Alle Sportarten abgedeckt Wenig moderne Analysetools Cash-out-Funktion integriert Kein echtes Live-Streaming Übersichtliches und benutzerfreundliches Design

Die Oddset App im Vergleich zur Konkurrenz Übersicht der Merkmale Hier findest du eine kurze Übersicht der wichtigsten Merkmale der Oddset App im Vergleich zu den Anwendungen der Mitbewerber: Anbieter Merkmale Live-Streaming Push-Benachrichtigungen Bet365 Live Bet / Statistiken / One-tap-Wettabgabe ✅ Score Alert ✅ / Odds change ❌ Tipico Live-Wetten mit Echtzeit-Quoten / In-Play-Statistiken / Cash-Out-Funktion / intuitive Navigation ✅ Wett-Updates ✅ / Promotions & Angebote ✅ Bet at Home Live-Wetten mit dynamischen Quoten / Cash-Out / umfangreiche Live-Statistiken ❌ Quotenänderungen und Wett-Updates ✅ Oddset Live-Wetten mit dem kompletten Wettprogramm / Cash-Out / Quotenboosts / intuitive App-Nutzung ❌ Keine Push-Benachrichtigungen verfügbar Zahlungs- und Gewinnmanagement Anbieter Cash-Out Einzahlung Zahlungsmethoden Bet365 ❌ €20 min Card / SEPA Tipico ❌ €10 min Card / SEPA Oddset ❌ €20 min Card / SEPA Wenn du mehr über die Mobil-Apps von den Top-Sportwetten-Anbietern erfahren möchtest, wirst du auf dieser Seite fündig.

Unser abschließendes Urteil über die Oddset App Die Oddset App ist eine der besten Betting-Apps für deutsche Tipper – das steht nach dem ausführlichen Testen der Anwendungen zweifelsfrei fest. Der einzige staatlich konzessionierte Wettanbieter hat einiges investiert, um den Tippern ein angenehmes Wetterlebnis zu ermöglichen. Etwas schade ist, dass die Mindesteinzahlung bei 20 Euro liegt. Dies ist jedoch kein App-spezifischer Nachteil. Größere Schwächen leistet sich die Anwendung nicht, wenn man einmal von den fehlenden Push-Benachrichtigungen absieht. Für uns ist die App eine klare Empfehlung.

Oddset App - FAQ + Sind meine persönlichen Daten sicher? Oddset garantiert die Sicherheit deiner Daten durch eine aufwendige SSL-Datenverschlüsselung. Die DSGVO-Konformität ist bei dieser App voll gewährleistet, sodass du guten Gewissens ein Konto anlegen kannst. + Ist die Nutzung kostenlos oder gibt es versteckte Gebühren? Die Nutzung der Oddset App ist für alle Tipper kostenfrei. Als staatlicher Wettanbieter ist Oddset zu Transparenz verpflichtet. Versteckte Gebühren gibt es bei diesem Anbieter daher nicht. + Erhalte ich aufdringliche Benachrichtigungen? Push-Benachrichtigungen sind bei Oddset nicht vorgesehen. Somit erhältst du auch keine aufdringlichen Nachrichten, die dich zum Abgeben eines Tipps oder zu einer Einzahlung auffordern. + Wird die Wettsteuer automatisch abgezogen oder muss ich sie selbst tragen? Bei Oddset wird die Wettsteuer automatisch vom Anbieter abgeführt, sodass du dich nicht selbst darum kümmern musst. Die 5,3 % werden direkt bei Einsatz oder Gewinn berücksichtigt und entsprechend abgezogen. + Wie kann ich mein Konto löschen? Die Kontolöschung kann einfach per E-Mail beim Kundendienst beantragt werden. In der Regel wird die Anfrage schnell bearbeitet, sodass die Schließung des Kontos oft schon nach 24 Stunden abgeschlossen ist.

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