NEO.bet App: Wie sehen die Nutzerbewertungen aus?

Unser Urteil nach dem Test

Nachdem wir die App von Neobet für Android und iOS ausgiebig getestet haben, können wir nur ein großes Lob aussprechen. Die Anwendung erfüllt höchste Qualitätsstandards und lässt sich auch von Anfängern spielend leicht bedienen.

Stärken 👍 Schwächen 👎 Das kleine Extra 👏 Gesamtwertung ⭐ Schnelle und intuitive Bedienung Kein spezieller Bonus nur für mobile Nutzer App-Installation über App Stores besonders einfach 4/5 Stabil laufende und performante App Noch relativ junger Anbieter (seit 2018) Komplett funktionsfähige mobile Version (wie Desktop) Auszahlungen nur über zuvor genutzte Zahlungsmethode möglich Viele Zahlungsmethoden (z. B. Skrill, Sofortüberweisung, Paysafecard)

Wenn du dich bei Neobet registrieren möchtest, kannst du dies innerhalb weniger Minuten erledigen. Der Prozess ist unkompliziert und nutzerfreundlich gestaltet.

Nutzerbewertungen

Store Rating / 5 Anzahl Bewertungen App Store ⭐⭐⭐⭐ 1.832 Play Store ⭐⭐⭐⭐ 532

Wie lädt man die NEO.bet App herunter?

Hier zeigen wir dir, wie du die Neobet App herunterladen und auf deinem Endgerät installieren kannst. Wir bieten wir eine Auflistung der einzelnen Schritte an, damit du den Prozess lückenlos nachvollziehen kannst.

Installationsanleitung für iOS

Hier zeigen wir dir, wie der Download der App von Neobet für iOS verläuft. Folgendermaßen gehst du vor:

Rufe den App Store auf. Gib einen Suchbegriff like “Neobet App” in die Suchleiste ein. Starte den Download per Klick auf den Button. Warte auf den Abschluss der Installation. Lege ein Konto an, indem du deine persönlichen Daten eingibst.

Installationsanleitung für Android (Play Store)

Die App von Neobet für Android-Geräte lässt sich ebenso einfach installieren wie die iOS-Version. So funktioniert es:

Rufe den Google Play Store auf. Gib einen Begriff wie “NEO.bet App” in die Suchleiste ein. Starte den Download per Klick. Warte, bis die Installation abgeschlossen ist. Lege ein neues Benutzerkonto an.

APK-Installationsanleitung

Wenn du die Neobet App nicht aus dem Google Play Store oder dem App Store möchtest, gibt es eine Ausweichmöglichkeit – den Neobet APK Download. Dieser erfolgt direkt auf der Webseite des Buchmachers. Hier der Ablauf:

Öffne die Neobet-Startseite. Suche nach dem APK-Download. Klicke auf den Download-Button, um die Datei herunterzuladen. Gehe in den Download-Ordner deines Smartphones und öffne dort die APK-Datei. Erlaube in den Einstellungen die “Installation aus unbekannten Quellen“, falls dies notwendig ist. Bestätige die App-Installation. Öffne nach der Installation die App und lege ein neues Konto an.

Mindestanforderungen und Kompatibilität

Egal, ob du die App von Neobet auf dem iPhone oder auf deinem Android-Gerät nutzt – viel Speicherplatz benötigst du nicht. Android-Nutzer kommen mit etwa 13 MB aus, während iOS-Nutzer rund 23 MB freien Speicher benötigen.

Android-Besitzer benötigen ihr Betriebssystem mindestens in der Version 6.0. Nutzer von iOS-Geräten können die Neobet App ab der Version 12.0 nutzen. Fast alle Apple-Geräte ab Baujahr 2019 eignen sich für die Nutzung der Anwendung.

Registrierung über die NEO.bet App

Du hast noch kein Benutzerkonto bei Neobet und möchtest dich nun bei dem Buchmacher registrieren? So funktioniert es:

Installiere die Neobet App auf deinem Smartphone und starte die Anwendung.

Klicke anschließend auf „Registrieren“.

Trage deine persönlichen Daten (z. B. Wohnsitz, Geburtsdatum) ein.

Wähle einen Benutzernamen und entscheide dich für ein Passwort.

Akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Buchmachers.

So sicherst du dir den Bonus über die NEO.bet App

Der Willkommensbonus ist bei Neobet für jeden neuen Tipper verfügbar. Die einzige Bedingung ist, dass du die Mindesteinzahlung leistet und den korrekten Bonus-Code eingibst.

Folgendermaßen ist der Registrierungsablauf:

Rufe den App Store oder den Play Store auf und starte die Installation. Tippe auf den „Registrieren“-Button, um dich bei Neobet anzumelden. Trage deine persönlichen Daten in das Formular ein. Gib den NEO.bet Promotion-Code ein. Bestätige deine Angaben. Leiste nun eine Einzahlung, um den Bonus zu aktivieren.

Sofort nach dem Zahlungseingang wird dir der Bonus gutgeschrieben. Du kannst ihn anschließend für das gesamte Wettangebot nutzen.

Was sind die besonderen Merkmale der NEO.bet App?

📱 Die NEO.bet App überzeugt durch ihre breite Gerätekompatibilität. Sie ist sowohl für Android als auch iOS direkt in den jeweiligen App Stores verfügbar. Zusätzlich gibt es eine browserbasierte Web-App, die plattformunabhängig auf Windows, iOS und Android Geräten genutzt werden kann.

✅ Auch beim Funktionsumfang steht die App der Desktop-Version kaum nach. Die Nutzer können über die mobile Anwendung sämtliche Wettmärkte aufrufen, Livewetten platzieren und ihren Wettschein bequem verwalten. Darüber hinaus bietet die NEO.bet App zahlreiche Zahlungsmöglichkeiten für Ein- und Auszahlungen. Methoden wie Skrill, Sofortüberweisung oder Paysafecard stehen auch mobil zur Verfügung.

🛡️ Sämtliche Transaktionen werden über verschlüsselte Verbindungen abgewickelt und sorgen für sichere Transaktionen. Ein weiteres Merkmal der App ist die einfache Bedienung. Das übersichtliche Design orientiert sich stark an der Desktop-Version, sodass sich Nutzer schnell zurechtfinden. Menüs, Wettmärkte und der Wettschein sind klar strukturiert und ermöglichen einen schnellen Wettabschluss.

Gibt es andere Spieltypen wie Slotmaschinen?

Der Schwerpunkt von NEO.bet liegt im deutschen Markt klar auf den Sportwetten. Nutzer können über die Plattform auf zahlreiche Sportarten wetten, darunter Fußball, Tennis, Basketball oder E-Sports. Glücksspiele sind in der App nicht vorhanden. Dies überrascht nicht, da auch die Browserversion keine derartigen Spiele enthält. Wir werden dich auf dem laufenden halten und diese Seite aktualisieren, falls der Anbieter seine Ausrichtung ändern sollte.

Unsere Benutzererfahrung

Die NEO.bet App bietet eine erstklassige Nutzererfahrung. Hier einige Eckdaten zur App:

Ladegeschwindigkeit : ca. 840 ms

: ca. 840 ms Datenverbrauch : ca. 1,9–2.6 MB pro 10 Minuten Live-Nutzung

: ca. 1,9–2.6 MB pro 10 Minuten Live-Nutzung Login-Methoden : Passwort-Login

: Passwort-Login Navigation : Flüssige Navigation

: Flüssige Navigation Stabilität : Hohe Laufstabilität

: Hohe Laufstabilität Update-Verhalten: Automatische Quotenaktualisierung

✅Vorteile ❌Nachteile Flüssige Navigation Kein integriertes Live-Streaming Hohe Laufstabilität Keine dynamischen Live-Quoten-Features Viele Sportarten und Live-Wetten verfügbar

NEO.bet App im Vergleich zur Konkurrenz

Übersicht der Merkmale

Der folgenden Tabelle kannst du entnehmen, wie die NEO.bet App im Vergleich zu den Konkurrenten performt.

Anbieter Merkmale Live- Streaming Push-Benachrichtigungen NEO.bet Live-Wetten mit schnellen Märkten, einfache mobile Bedienung ❌ (kein klar hervorgehobener oder standardisierter Cash-Out) ❌ (keine dynamischen Live-Quoten-Features) Bet-at-Home Live-Wetten mit dynamischen Quoten / Cash-Out / umfangreiche Live-Statistiken ❌ Quotenänderungen und Wett-Updates ✅ Interwetten Live-Wetten / übersichtliche Live-Events / schnelle Wettabgabe ❌ ❌

Zahlungs- und Gewinnmanagement

Anbieter Cash-Out Einzahlung Zahlungsmethoden bet365 ❌ €5 min Card / SEPA Bet-at-Home ❌ €10 min Card / SEPA NEO.bet ❌ €10 min Card / SEPA

Wenn du mehr über die mobilen Apps von den besten Sportwetten-Anbietern für deutsche Tipper erfahren möchtest, wirst du auf dieser Seite fündig.

Unser abschließendes Urteil über die NEO.bet App

Nach Meinung unserer Experten kann die NEO.bet App problemlos mit den Anwendungen der führenden Buchmacher mithalten. Die meisten Tipper finden sich sofort zurecht und können gleich ihre ersten Wetten einreichen – dies sieht man nicht bei jeder Bookie-App. Zu den größten Vorteilen der App gehört fraglos das riesige Wettangebot. Auch die Möglichkeit, sich mobil den Willkommensbonus zu sichern, ist als Plus zu betrachten. Da die Anwendung außerdem einen hohen Sicherheitsstandard hat, spricht nichts gegen die Installation.

NEO.bet App - FAQ

+ Sind meine persönlichen Daten sicher? Zum Schutz der Besucherdaten setzt NEO.bet eine SSL-Verschlüsselung ein, die auch in Banken und Versicherungen zur Anwendung kommt. Der Buchmacher respektiert zudem die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). + Ist die Nutzung kostenlos oder gibt es versteckte Gebühren? Für die Nutzung der NEO.bet App fallen keinerlei Gebühren an. Der Wettanbieter zeichnet sich durch eine hohe Transparenz aus. Auch die meisten Ein- und Auszahlungen sind bei NEO.bet kostenfrei. + Erhalte ich aufdringliche Benachrichtigungen? Push-Mitteilungen gibt es in der NEO.bet App nicht. Aufdringliche Benachrichtigungen sind daher kein Thema, wenn du dich für diese App entscheidest. + Wird die Wettsteuer von NEO.bet automatisch abgezogen, oder muss ich sie selbst tragen? Die Wettsteuer wird bei NEO.bet nicht komplett vom Anbieter übernommen – sie wird bei Einzelwetten in der Regel vom Gewinn abgezogen bzw. entsprechend verrechnet. Bei Kombiwetten übernimmt NEO.bet die 5 % Steuer jedoch selbst. + Wie kann ich mein Konto löschen? Tipper, die bei NEO.bet ihr Konto löschen möchten, kontaktieren einfach den Support des Wettanbieters. Der Kundendienst kümmert sich sofort um alles. Schon nach wenigen Stunden ist das Konto nicht mehr existent.

+