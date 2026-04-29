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AdmiralBet App: Wie sehen die Nutzerbewertungen aus?

Unser Urteil nach dem Test

Nach unserem Test der AdmiralBet Sportwetten App zeigt sich ein solides Gesamtbild mit klaren Stärken bei der Bedienung und Live-Wetten.

Stärken 👍 Schwächen 👎 Das kleine Extra 👏 Gesamtwertung ⭐ Schnelle Live-Wetten Promotions nicht immer direkt sichtbar Gute mobile Performance 4/5 Übersichtiches Design Wettschein kann unübersichtlich wirken Login per Face ID/Touch ID Große Anzahl an Wettmärkten bei Top-Events

Um dich erfolgreich bei AdmiralBet anmelden zu können, findest du hier eine vollständige Anleitung, die dich durch alle Schritte der Kontoeröffnung führt

Nutzerbewertungen

Store Rating / 5 Anzahl Bewertungen App Store ⭐⭐⭐⭐⭐ 1.328 Play Store ⭐⭐⭐⭐ 391

Wie lädt man die AdmiralBet App herunter?

In diesem Abschnitt zeigen wir dir, wie du in wenigen Sekunden die AdmiralBet App auf deinem Endgerät installieren kannst. Du kannst den Installationsprozess anhand der Screenshots und Download-Schritte nachvollziehen.

Installationsanleitung für iOS

In diesem Abschnitt erfährst du, wie du die Admiral Wetten App in kürzester Zeit auf deinem iPad oder iPhone installieren kannst.

Rufe den App Store auf. Gib einen Begriff wie “AdmiralBet ” in die Suchleiste ein. Starte den Download per Klick. Warte, bis die Installation abgeschlossen ist. Logge dich ein oder lege ein neues Konto an.

Installationsanleitung für Android (Play Store)

Auch im Google Play Store kannst du die AdmiralBet App herunterladen. Hier eine Installationsanleitung:

Rufe den Google Play Store auf. Gib einen Begriff wie “AdmiralBet App” in die Suchleiste ein. Starte den Download per Klick. Warte, bis die Installation abgeschlossen ist. Logge dich in dein Konto ein oder lege einen neuen Account an.

APK-Installationsanleitung

Die AdmiralBet App für Android muss nicht zwangsläufig über den Play Store installiert werden. Hier zeigen wir dir, wie du die AdmiralBet App per APK herunterladen kannst:

Öffne die offizielle AdmiralBet -Webseite. Suche dort den Bereich „App herunterladen“ oder „Android APK“. Tippe auf den Download-Button, um die APK-Datei herunterzuladen. Öffne nach dem Download die APK-Datei im Download-Ordner deines Smartphones. Falls nötig, aktiviere in den Einstellungen die Installation aus „unbekannten Quellen“. Bestätige die Installation der App. Öffne nach der Installation die App und logge dich in dein Konto ein oder erstelle einen neuen Account.

Mindestanforderungen und Kompatibilität

Wenn du die AdmiralBet App installieren möchtest, benötigst du ausreichend freien Speicherplatz auf deinem Smartphone sowie eine kompatible Betriebssystemversion. Die genauen Anforderungen unterscheiden sich je nach Gerät und Betriebssystem.

Für Android-Geräte beträgt die Dateigröße der App in der Regel etwa 45 MB . Zusätzlich solltest Du rund 100 MB freien Speicherplatz einplanen. Voraussetzung ist normalerweise Android 6.0 oder höher, damit die App stabil läuft.

. Zusätzlich solltest Du rund 100 MB freien Speicherplatz einplanen. Voraussetzung ist normalerweise oder höher, damit die App stabil läuft. Auf iPhones liegt die Dateigröße bei etwa 100 MB. Auch hier empfiehlt es sich, mindestens 100 MB weiteren freien Speicherplatz bereitzuhalten. Die App benötigt in der Regel iOS 12.0 oder neuer, um installiert und genutzt werden zu können.

Registrierung über die AdmiralBet App

Du möchtest dich bei AdmiralBet mobil registrieren? Hier erfährst du, wie du im handumdrehen ein Konto anlegst:

Lade die AdmiralBet App auf dein Smartphone herunter und öffne sie. Tippe auf den Button „Registrieren“ oder „Konto erstellen“. Gib deine persönlichen Daten wie Name, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum und Wohnort ein. Lege einen Benutzernamen sowie ein sicheres Passwort fest. Bestätige deine Angaben und akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Schließe die Registrierung ab und bestätige deine E-Mail-Adresse, falls erforderlich.

So sicherst du dir den Bonus über die AdmiralBet App

Wenn du dir die App von AdmiralBet im Play Store oder im App Store heruntergeladen hast und den Bonus beanspruchen willst, sind nur wenige Schritte notwendig. Wichtig ist dabei, dass du bei der Registrierung den passenden Bonus-Code eingibst. So funktioniert es:

Lade die AdmiralBet App aus dem jeweiligen Store herunter und starte sie auf deinem Smartphone. Tippe auf „Registrieren“ oder „Konto erstellen“, um den Anmeldeprozess zu beginnen. Fülle das Registrierungsformular mit deinen persönlichen Daten aus. Sichere dir den AdmiralBet Bonus, damit das Extraguthaben direkt deinem Konto gutgeschrieben werden kann Bestätige deine Angaben und schließe die Kontoerstellung ab. Zahle Geld auf dein Spielerkonto ein, sofern dies für den Bonus erforderlich ist.

Nach erfolgreicher Einzahlung wird der Bonus deinem Konto gutgeschrieben, und du kannst ihn in der App nutzen.

Was sind die besonderen Merkmale der AdmiralBet App?

Wie funktionieren Live-Wetten über die AdmiralBet App?

In der AdmiralBet App kannst du Live-Wetten direkt im integrierten „Live“-Bereich platzieren. Während ein Spiel läuft, werden alle Quoten in Echtzeit angepasst und im Live-Center angezeigt.

Du wählst einfach ein laufendes Spiel aus, entscheidest dich für einen Wettmarkt (z. B. nächstes Tor, Endstand oder Handicap) und tippst deine gewünschte Quote an. Die Auswahl landet sofort im Wettschein, wo du nur noch den Einsatz festlegst und die Wette bestätigst.

Besonders wichtig ist, dass sich die Quoten während des Spiels ständig ändern können, da sie vom aktuellen Spielgeschehen abhängen. Die App aktualisiert diese Daten automatisch, sodass du jederzeit schnell reagieren kannst.

Somit kannst Du nicht nur vor dem Spiel, sondern auch mitten im Match auf Chancen reagieren und deine Wettstrategie flexibel anpassen.

Gibt es andere Spieltypen wie Slotmaschinen?

Über die AdmiralBet App kannst du neben Sportwetten auch weitere Spielarten nutzen. Dazu gehören vor allem virtuelle Automatenspiele wie Slotmaschinen, Tischspiele und Live-Dealer-Spiele.

Die Glücksspiele sind bei AdmiralBet direkt in der App integriert und lassen sich unabhängig von Sportereignissen spielen, sodass du nicht nur auf Live- oder Pre-Match-Wetten beschränkt bist. Nach dem AdmiralBet App Download hast du sofort Zugriff auf alle Spiele.

Unsere Benutzererfahrung

Unsere Benutzererfahrung mit der AdmiralBet App hätte kaum besser sein können. Die Anwendung zeichnet sich durch eine klare Struktur und eine schnelle Navigation aus. Im Test zeigte sich, dass die App auf eine einfache Bedienung ausgelegt ist. Her einige Daten:

Ladegeschwindigkeit : ca. 820 ms (durchschnittlicher Seitenaufbau im Live-Modus)

: ca. 820 ms (durchschnittlicher Seitenaufbau im Live-Modus) Datenverbrauch : ca. 1,8–2,5 MB pro 10 Minuten Live-Nutzung

: ca. 1,8–2,5 MB pro 10 Minuten Live-Nutzung Login-Methoden : FaceID, TouchID, Passwort-Login

: FaceID, TouchID, Passwort-Login Navigation : Flüssig, geringe Verzögerung (< 300 ms bei Menüwechseln)

: Flüssig, geringe Verzögerung (< 300 ms bei Menüwechseln) Stabilität : keine relevanten Abstürze im Testzeitraum

: keine relevanten Abstürze im Testzeitraum Update-Verhalten: Automatische Aktualisierung der Quoten ohne manuelles Neuladen

✅Vorteile ❌Nachteile Modernes, übersichtliches Design Wettschein kann bei vielen Tipps unübersichtlich wirken Schnelle Navigation zwischen Sportarten & Live-Bereich Teilweise viele Klicks bis zu speziellen Promotions Leichtgewichtige App (geringe Systemlast) Keine vollständig individuell anpassbare Startseite Einfache Login-Methoden (FaceID / TouchID) Sonderaktionen nicht immer sofort sichtbar Gute Struktur für Einzahlungen & Wetten

Die AdmiralBet App im Vergleich zur Konkurrenz

Übersicht der Merkmale

Hier eine Übersicht der wichtigsten Merkmale der AdmiralBet App im Vergleich zu den Anwendungen der Mitbewerber:

Anbieter Merkmale Live-Streaming Push-Benachrichtigungen Bet365 Live Bet / Statistiken / One-tap-Wettabgabe ✅ Score Alert ✅ / Odds change ❌ Tipico Live-Wetten mit Echtzeit-Quoten / In-Play-Statistiken / Cash-Out-Funktion / intuitive Navigation ✅ Wett-Updates ✅ / Promotions & Angebote ✅ Bet at Home Live-Wetten mit dynamischen Quoten / Cash-Out / umfangreiche Live-Statistiken ❌ Quotenänderungen und Wett-Updates ✅ AdmiralBet Live-Wetten / Live-Statistiken / Cash-Out / umfangreiche Wettmärkte / einfache mobile Wettabgabe ✅ Wett-Updates & Promotions ✅ / Quotenänderungen ❌

Zahlungs- und Gewinnmanagement

Anbieter Cash-Out Einzahlung Zahlungsmethoden Bet365 ❌ €20 min Card / SEPA Tipico ❌ €10 min Card / SEPA AdmiralBet ❌ €10 min Card / SEPA

Wenn du mehr über die Mobil-Apps von den Top-Sportwetten-Anbietern erfahren möchtest, wirst du auf dieser Seite fündig.

Unser abschließendes Urteil über die AdmiralBet App

Nach über einer Woche ist für unsere Experten klar: Die AdmiralBet App hält, was der Name verspricht. Die Anwendung besticht durch schnelle Ladezeiten und ein einfaches Handling. Sie ist sowohl für Android als auch für iOS kostenfrei erhältlich und kann in Sekunden installiert werden.

Ein großes Plus ist für uns, dass das gesamte Angebot an Wetten verfügbar ist. Die Tipper müssen keine Abstriche machen und können sich dann und wann interessante Boni sichern. Die App bietet zudem ein großes Zahlungsportfolio, das auch E-Wallets umfasst. Unter dem Strich ist die Anwendung rundum zu empfehlen.

AdmiralBet FAQ

+ Sind meine persönlichen Daten sicher? AdmiralBet sorgt per SSL-Datenverschlüsselung für die Sicherheit deiner persönlichen Daten. Die DSGVO-Konformität ist voll gewährleistet. + Ist die Nutzung kostenlos oder gibt es versteckte Gebühren? Die Nutzung der AdmiralBet App ist kostenfrei. Versteckte Gebühren gibt es bei diesem Anbieter nicht. + Erhalte ich aufdringliche Benachrichtigungen? Bei AdmiralBet kannst du selbst wählen, ob und wie du benachrichtigt werden möchtest. Sämtliche Einstellungen für Benachrichtigungen lassen sich direkt im Menü des mobilen Endgeräts ein- oder ausschalten. + Wird die Wettsteuer automatisch abgezogen oder muss ich sie selbst tragen? Die Wettsteuer wird bei AdmiralBet direkt vom Konto des Tippers eingezogen. Du musst dich somit um nichts kümmern. + Wie kann ich mein Konto löschen? Die Kontolöschung bei AdmiralBet App kann unkompliziert per E-Mail an den Kundendienst beantragt werden. In der Regel wird die Anfrage zügig bearbeitet, sodass die Kontoschließung häufig noch am selben Tag abgeschlossen ist.

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