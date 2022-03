Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. PSG live im TV und STREAM? DAZN oder Amazon?

Real Madrid empfängt PSG (Paris Saint-Germain)! Das Rückspiel des Achtelfinals steigt am Mittwoch, los geht es um 21 Uhr. Gespielt wird im Santiago Bernabeu in Madrid.

Es ist vielleicht das Duell des Achtelfinals, welches von Anhänger:innen auf der ganzen Welt freudig erwartet wurde: Auf der einen Seite die geballte Starpower von Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappe und Co., auf der anderen Seite das Team, das viermal in den letzten zehn Jahren die Champions League gewinnen konnte.

Gerade Lionel Messi verbindet einiges mit dem ewigen Rivalen Real, das Rampenlicht im Hinspiel gehörte aber jemand anderem: Kylian Mbappe schoss PSG in der Nachspielzeit in Führung und besorgte den französischen Hauptstädtern eine gute Ausgangslage für das Rückspiel.

Bringt PSG die Führung aus dem Hinspiel über die Zeit? Oder können Benzema und Co. noch einmal zurückschlagen? GOAL erklärt, wer die Champions League live im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Champions League am Mittwoch live: Die Königsklasse im Überblick

Wettbewerb Champions League Rekordsieger 13 Titel: Real Madrid Rekordspieler Cristiano Ronaldo (181 Spiele) Finale 2022 Stade de France | Paris | Frankreich Titelverteidiger FC Chelsea

Wer zeigt / überträgt Real Madrid - PSG (Paris Saint-Germain) live im TV? Zeigt DAZN oder Prime Video die Champions League?

Siebenmal trafen PSG und Real in der Champions League aufeinander, jedes dieser sieben Duelle war in den letzten sieben Jahren. Dabei hat Real hier mit drei Siegen die Nase leicht vorn, zweimal konnte PSG gewinnen, dazu kommen zwei Unentschieden.

Ob das ein gutes Omen für die Königlichen vor dem Rückspiel am Mittwoch ist? So oder so wollen viele Fans auf der ganzen Welt, auch auf dem deutschen Markt, die Champions League live verfolgen. Aber wer überträgt am Mittwoch die Königsklasse?

Champions League live: Wer zeigt Real Madrid - PSG?

Wie schon im Titel zu lesen, kommen nur zwei Sender in Frage, die das Spiel live übertragen könnten: DAZN und Prime Video. Beide Anbieter teilen sich nämlich jedes Spiel in dieser CL-Saison auf, einzige Ausnahme ist das Finale, wo auch das ZDF ausstrahlen darf.

Aber zurück zu der Übertragung des Achtelfinals: Der Grund, weshalb kein anderer Sender die Königsklasse übertragen darf, ist klar: Keiner der zahlreichen Sender (Das Erste, Sport1, ZDF, MagentaSport, Sportdigital, Eurosport etc.) konnte sich dafür Übertragungslizenzen sichern!

DAZN zeigt Real Madrid vs. PSG (Paris Saint-Germain) am Mittwoch live: Die CL im TV sehen - so geht's

Ganz anders bei DAZN und Prime Video, wobei DAZN hier eindeutig am längeren Hebel sitzt. Prime Video überträgt nur ein Spiel pro Woche - und das ist in dieser Woche Bayern München vs. RB Salzburg. Was das für uns heißt? Real - PSG läuft live auf DAZN!

Dabei sind die Zeiten, in denen DAZN nur im LIVE-STREAM lief, vorbei: Seit dem vergangenen Sommer hat DAZN auch zwei Fernsehsender im Angebot! DAZN 1 und DAZN 2 heißen die beiden, welche täglich von 8 Uhr bis Mitternacht Programm ausstrahlen. Real - PSG läuft auf DAZN 1, die Konferenz zusammen mit Manchester City - Sporting Lissabon läuft auf DAZN 2.

Die Rückspiele im Achtelfinale live auf DAZN und Amazon Prime Video: So wird die Champions League gezeigt

FC Bayern München vs. FC Salzburg 8.3., 21 Uhr Prime Video FC Liverpool vs. Inter Mailand 8.3., 21 Uhr DAZN Real Madrid vs. PSG (Paris Saint-Germain) 9.3., 21 Uhr DAZN Manchester City vs. Sporting Lissabon 9.3., 21 Uhr DAZN Manchester United vs. Atletico Madrid 15.3., 21 Uhr Prime Video Ajax Amsterdam vs. Benfica Lissabon 15.3., 21 Uhr DAZN Juventus Turin vs. FC Villarreal 16.3., 21 Uhr DAZN OSC Lille vs. FC Chelsea 16.3., 21 Uhr DAZN

Wer überträgt / zeigt Real Madrid vs. PSG (Paris Saint-Germain) im LIVE-STREAM: DAZN oder Prime Video?

Wir haben es bereits geklärt: DAZN überträgt das Spiel zwischen Real Madrid und PSG im TV - sowohl im Einzelspiel als auch in der Konferenz. Doch keine Sorge: Auch im LIVE-STREAM kann man wie gewohnt den Streamingdienst verfolgen!

Wer zeigt / überträgt die Champions League (Real vs. PSG) im LIVE-STREAM? DAZN oder Prime Video?

Ihr seid hierbei nicht auf die Champions League beschränkt: Sei es beim Fußball (Bundesliga, Ligue 1, Serie A, LaLiga, englische Pokalwettbewerbe...), NBA, NFL, Leichtathletik, Radsport, Motorsport, E-Sports, Tennis, Darts, Wintersport, Schwimmen... Langeweile gibt es hier garantiert nicht! Dazu kommt, dass DAZN ohne Aufpreis das gesamte Programm von Eurosport 1, Eurosport 2, NBA TV, NFL Network und Sportdigital überträgt!

Ihr könnt euch zwischen mehreren Geräten entscheiden, mit welchen ihr die Champions League verfolgen wollt: Egal ob über den Smart-TV, auf dem Handy, dem Tablet oder der Spielekonsole: Die kostenlose App ist schnell heruntergeladen, dazu ist sie sehr benutzerfreundlich! Alternativ ist wie immer die Website dazn.com eine Möglichkeit, das Spiel am Mittwochabend zu verfolgen!

Real Madrid gegen PSG LIVE auf DAZN: So günstig ist der Streamingdienst momentan

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 274,99 Euro pro Jahr | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Jahresabo in Raten: 24,99 Euro pro Monat | jährlich kündbar | monatliche Abbuchung von 24,99 Euro

DAZN und die kostenlosen Apps: Die Champions League LIVE sehen - so geht's

Die Aufstellungen von PSG und Real Madrid: So werden die Teams am Mittwoch auflaufen

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen der beiden Mannschaften hier veröffentlicht - wird Toni Kroos doch noch das Comeback schaffen? Klickt euch rechtzeitig wieder in den Artikel!

Wer zeigt / überträgt am Mittwoch die Champions League? Die Übertragung von Real Madrid vs. PSG (Paris Saint-Germain) live im TV und LIVE-STREAM im Überblick

