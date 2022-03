Der FC Bayern München ist am Dienstag gefragt, für den deutschen Rekordmeister geht es gegen RB Salzburg. Das Rückspiel des Achtelfinals der Champions League steht in der Allianz Arena in München an, Anpfiff ist um 21 Uhr.

Union Berlin: Raus. BVB (Borussia Dortmund): Raus. VfL Wolfsburg: Raus. Schon drei deutsche Vereine sind aus dem internationalen Wettbewerb geflogen, zudem wurde RB Leipzig in die Europa League "degradiert". Mit dem FC Bayern München könnte am Dienstag der nächste deutsche Verein aus der Champions League fliegen.

Immerhin: Die Lage für den FCB sah schonmal schlechter aus. In der 90. Minute traf Kingsley Coman im Hinspiel noch zum Ausgleich - so sind die Chancen des Bundesliga-Tabellenführers nicht allzu schlecht.

RB Salzburg oder der FC Bayern München - für einen der beiden Vereine ist die CL-Saison nach Dienstag beendet. GOAL erklärt, wer die Champions League live im TV oder LIVE-STREAM überträgt / zeigt!

Champions League live: Die Königsklasse 2021/2022 im Überblick

Wettbewerb Champions League der Männer 2021/2022 Rekordsieger 13 Titel: Real Madrid Rekordtorschütze Cristiano Ronaldo (140 Tore) Finalort 2022 Stade de France | Paris | Frankreich Titelverteidiger FC Chelsea

Wer zeigt FC Bayern München vs. RB Salzburg live im TV? Die Übertragung der Champions League

90 Minuten lang gab es für die Bayern kein Durchkommen bei RB Salzburg, erst in der Schlussphase konnte das Team von Julian Nagelsmann sich belohnen. Dabei war noch mehr drin: Die letzte Szene wurde durch den Schiedsrichter abgepfiffen - zur Aufregung aller Bayern.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen RB Salzburg? So wird die Champions League diese Saison übertragen

Am Dienstag kommt es also zum Rückspiel, spannender kann die Ausgangssituation nicht sein: 1:1 nach dem Hinspiel, zusätzlich wurde die Auswärtstorregel abgeschafft. Uns erwartet also ein toller Fußballabend - aber wer zeigt / überträgt das Spiel LIVE im TV oder LIVE-STREAM?

Es gibt gute und schlechte Nachrichten als Antwort auf diese Frage, fangen wir bei der schlechten an: Kein einziger TV-Sender zeigt an diesem Dienstag das Bayern-Spiel! ARD, ZDF, Sport1, DAZN 1, DAZN 2, Eurosport, MagentaSport, Pro7... Keiner dieser Sender konnte sich die Übertragungsrechte für das Spiel zwischen dem FC Bayern München und RB Salzburg sichern.

Wer überträgt die Champions

Wer zeigt / überträgt die Champions League? FC Bayern vs. RB Salzburg im TV und LIVE-STREAM sehen - so geht's

DAZN überträgt zwar mehr Champions League als jeder andere Anbieter in Deutschland, am Dienstag ist zum Beispiel auch das Spiel FC Liverpool - Inter Mailand live auf der Plattform und auf DAZN 1 zu sehen. Für das Bayern-Spiel muss man sich aber an einen anderen Anbieter wenden.

Damit kommen wir nämlich zu den guten Neuigkeiten - es gibt nämlich eine Übertragung im Internet: Prime Video zeigt das Spiel zwischen dem FC Bayern und München und RB Salzburg am Dienstag LIVE und in kompletter Länge im LIVE-STREAM! So läuft die Übertragung ab:

Die Champions League auf Prime Video: Die Übertragung von Bayern - RB Salzburg im Detail

Beginn der Übertragung : 20.00 Uhr

: 20.00 Uhr Anpfiff : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Begegnung : FC Bayern München vs. RB Salzburg

: FC Bayern München vs. RB Salzburg Anbieter : Prime Video

: Prime Video Moderation : Sebastian Hellmann

: Sebastian Hellmann Expert:innen :

: Mario Gomez



Kim Kulig



Matthias Sammer

Kommentatoren :

: Jonas Friedrich



Benedikt Höwedes

Champions League LIVE auf DAZN und Prime Video: Die Ergebnisse der Hinspiele der aktuellen Runde

PSG vs. Real Madrid 1:0 Prime Video Sporting Lissabon vs. Manchester City 0:5 DAZN RB Salzburg vs. FC Bayern München 1:1 DAZN Inter Mailand vs. FC Liverpool 0:2 DAZN FC Chelsea vs. OSC Lille 2:0 Prime Video FC Villarreal vs. Juventus Turin 1:1 DAZN Atletico Madrid vs. Manchester United 1:1 DAZN Benfica Lissabon vs. Ajax Amsterdam 2:2 DAZN

Das Achtelfinal-Rückspiel von Bayern - Salzburg im LIVE-STREAM: Die Übertragung der Königsklasse

FC Bayern München vs. FC Salzburg 8.3., 21 Uhr Prime Video FC Liverpool vs. Inter Mailand 8.3., 21 Uhr DAZN Real Madrid vs. PSG (Paris Saint-Germain) 9.3., 21 Uhr DAZN Manchester City vs. Sporting Lissabon 9.3., 21 Uhr DAZN Manchester United vs. Atletico Madrid 15.3., 21 Uhr Prime Video Ajax Amsterdam vs. Benfica Lissabon 15.3., 21 Uhr DAZN Juventus Turin vs. FC Villarreal 16.3., 21 Uhr DAZN OSC Lille vs. FC Chelsea 16.3., 21 Uhr DAZN

Wer überträgt FC Bayern München vs. RB Salzburg im TV oder LIVE-STREAM? Amazon Prime Video zeigt die Champions League live!

Prime Video überträgt am Dienstag das Spiel zwischen dem großen FC Bayern München und dem Achtelfinal-Neuling RB Salzburg live! GOAL erklärt, was man tun muss, um das Spiel beim Streamingdienst sehen zu können.

Prime Video überträgt diese Woche FC Bayern München vs. RB Salzburg im LIVE-STREAM! Die Champions League live bei Amazon sehen

Prime Video ist Teil des Versandhändlers Amazon, bei Prime Video handelt es sich nämlich um die Streamingplattform des Unternehmens - es ist also vergleichbar mit Netflix, DAZN oder Disney+. Ihr habt ein Problem damit, Amazon Geld zu bezahlen? Dann solltet ihr euch einmal DAZN anschauen, hier spielt zeitgleich der FC Liverpool gegen Inter Mailand (Hinspiel: 2:0)!

Wir wollen aber wieder auf Prime Video schauen - der Sender überträgt schließlich das Bayern-Spiel. An dieser Stelle gibt es aber zwei eher schlechte Nachrichten mit Blick auf die Übertragung. Zum einen kann man das Spiel, wie oben bereits erwähnt, nicht im linearen TV sehen. Ihr seid also auf eine stabile Internetverbindung angewiesen.

Kostenlose App und Probemonat: So seht ihr FCB vs. Salzburg live!

Ihr solltet euch auf eurem Smart-TV, dem Handy, dem Tablet oder der Spielekonsole die kostenlose PrimeVideo-App herunterladen - oder aber ihr schaltet im Browser zu. So oder so: Ihr benötigt dafür ein Abonnement, dazu kommen wir jetzt.

Dieses Abo ist nämlich der zweite Nachteil an Prime Video: Es ist kostenpflichtig, ihr müsst also dafür bezahlen. Einzige Ausnahme: Der erste Monat ist kostenlos, also ein Probemonat! Danach kostet das Prime-Konto 7,99 Euro im Monat. Es gibt noch viele weitere Vorteile eines Prime-Abos, die könnt Ihr hier noch einmal nachlesen.

Prime Video zeigt am Dienstag #FCBRBS: Die wichtigsten Links zur Übertragung der Champions League am Dienstag

RB Salzburg spielt beim FC Bayern München: Das sind die Aufstellungen in der Champions League am Dienstag

Eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die beiden Mannschaften die Aufstellungen, welche die Trainer als erstes aufs Feld schicken. Klickt euch rechtzeitig in den Artikel, um perfekt vorbereitet zu sein!

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. RB Salzburg am Dienstag LIVE? Die Übertragung der Champions League 2022 im Überblick