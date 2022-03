In der Champions League kommt es zum Rückspiel zwischen dem FC Liverpool und Inter Mailand. Austragungsort ist das legendäre Anfield Stadium in Liverpool, Anstoß ist um 21 Uhr deutscher Zeit.

Die Favoritenrolle ist klar verteilt: Der FC Liverpool hat das Hinspiel mit 2:0 gewonnen und ist auch sonst in formidabler Form: Zwölf Siege in Folge, 13 Siege in 15 Spielen im Jahr 2022, im gleichen Zeitraum ungeschlagen ... Mane und Co. haben einen Lauf!

Zuletzt konnte man im Elfmeterschießen den ersten Titel der Saison feiern: Gegen Chelsea wurde der League Cup gewonnen! Auch in der Königsklasse rechnet man sich Chancen auf den Gewinn aus, dafür muss aber erst einmal die Hürde Mailand am Dienstag genommen werden.

Der FC Liverpool muss nur die 2:0-Führung über die Zeit bringen, kann Inter Mailand das Spiel noch einmal spannend machen? GOAL erklärt, wer die Champions League live im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Champions League live: Die Königsklasse im Überblick

Wettbewerb Champions League Rekordsieger 13 Titel: Real Madrid Rekordspieler Cristiano Ronaldo (181 Spiele) Finale 2022 Stade de France | Paris | Frankreich Titelverteidiger FC Chelsea

Getty

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Inter Mailand im TV? So wird die Champions League live ausgestrahlt

Wenig bis gar keine Vorzeichen sprechen am Dienstag für die Italiener: Nicht nur die aktuelle Form ist bei Liverpool (Zehn Siege in den letzten zehn Spielen) klar besser als bei Inter (Vier Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen).

Auch der Direktvergleich spricht klar für den FC Liverpool: Die Reds konnten vier der fünf CL-Spiele gegen Inter gewinnen, Mailand gelang nur ein Sieg - und der datiert aus dem Jahr 1965! Kommt es am Dienstag zum ersten CL-Sieg der Mailänder gegen den LFC seit knapp 57 Jahren?

Die Übertragung der Champions League: Wer zeigt Liverpool - Inter kostenlos?

Ohne Frage - viele Anhänger:innen in Deutschland wollen am Dienstag das Spiel zwischen Liverpool und Inter verfolgen. Aber welche Anbieter zeigen diese Saison die Champions League? Und kann man den ganzen Spaß kostenlos verfolgen?

An dieser Stelle gibt es gute und schlechte Nachrichten. Die schlechten zuerst: Kein Sender im Free-TV zeigt am Dienstag das Spiel zwischen dem FC Liverpool und Inter Mailand. Egal ob Das Erste, Sport1, ZDF, Eurosport ... diese Sender haben sich allesamt keine Übertragungsrechte sichern können oder wollen.

DAZN zeigt FC Liverpool vs. Inter Mailand live: So seht ihr am Dienstag die Champions League

Allerdings ist das kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken: Es gibt nämlich einen beliebten Anbieter, der das Spiel im TV und LIVE-STREAM überträgt. DAZN ist die richtige Adresse für alle Anhänger:Innen, die am Dienstag das Spiel zwischen dem FC Liverpool und Inter Mailand sehen wollen.

Zwar ist DAZN nicht kostenlos, dafür gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, das Spiel zu verfolgen. DAZN hat nämlich seit dem vergangenen Jahr zwei Fernsehsender, die ausgewählte Programmpunkte übertragen. Auf DAZN 1 läuft am Dienstag beispielsweise Liverpool vs. Inter Mailand ab 20.30 Uhr. DAZN 1 und DAZN 2 bucht ihr kostenpflichtig über Sky oder Vodafone dazu.

Wer zeigt die Champions League? So läuft die Übertragung von Liverpool vs. Inter Mailand ab

Keine Sorge, auch ohne Sky oder Vodafone als TV-Anbieter kann man natürlich das Spiel sehen, mehr zum Streaming erzählen wir in den kommenden Abschnitten. Gerade wenn man sieht, dass das Spiel des FC Bayern München gegen RB Salzburg auf Prime Video zu sehen ist, ist es eine gute Möglichkeit, die Champions League am Dienstag mit gutem Gewissen auf DAZN zu verfolgen.

Begegnung : FC Liverpool vs. Inter Mailand

: FC Liverpool vs. Inter Mailand Wettbewerb : UEFA Champions League 2021/2022

: UEFA Champions League 2021/2022 Beginn der Übertragung : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Anpfiff : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Plattform : DAZN

: DAZN Sender : DAZN 1

: DAZN 1 Moderatorin : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte: Ralph Gunesch

Getty

Wer überträgt / zeigt Inter Mailand beim FC Liverpool am Dienstag im LIVE-STREAM? Die Übertragung der CL im Internet

DAZN ist der richtige Ansprechpartner, wenn es darum geht, am Dienstag und Mittwoch die Champions League live zu sehen. Ja, auch am Mittwoch kommt DAZN zum Einsatz: Dann sind gleich zwei Partien hier live zu sehen: Sowohl Manchester City - Sporting Lissabon als auch Real Madrid vs. PSG (Paris Saint-Germain) laufen live und exklusiv auf DAZN.

Wer zeigt / überträgt die Champions League im LIVE-STREAM? DAZN zeigt FC Liverpool vs. Inter Mailand

Dabei hört es nicht beim Fußball auf: Auch NBA, NFL, Leichtathletik, Radsport, Motorsport, E-Sports, Tennis, Darts, Wintersport, Schwimmen etc. sind hier zu sehen - auch der/die größte Sportmuffel findet hier etwas, um sich vor dem Fernseher zu entspannen!

Dabei habt ihr nicht nur die Qual der Wahl, welches Sportevent ihr euch anschauen solltet, auch für das passende Gerät müsst ihr euch entscheiden. Egal ob Smart-TV, Handy, Tablet oder Spielekonsole: Mit der kostenlosen App geht es schnell und einfach! Alternativ ist natürlich auch die Website dazn.com eine Möglichkeit.

Jürgen Klopp und der FC Liverpool auf DAZN: So günstig ist der Streamingdienst

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 274,99 Euro pro Jahr | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Jahresabo in Raten: 24,99 Euro pro Monat | jährlich kündbar | monatliche Abbuchung von 24,99 Euro

DAZN und die kostenlosen Apps: Die Champions League LIVE sehen

Wer zeigt am Dienstag FC Liverpool vs. Inter Mailand? Die Aufstellungen

Jede:r Anhänger:in möchte natürlich frühzeitig die Aufstellungen des Lieblingsvereins wissen. Wir tragen diese hier ein, sobald sie veröffentlicht sind - also ungefähr eine Stunde vor Anpfiff.

Wer zeigt / überträgt die Champions League? Die Übertragung von FC Liverpool vs. Inter Mailand live im TV und LIVE-STREAM im Überblick

Getty Images