In dieser Woche stehen die ersten vier Achtelfinal-Rückspiele in der Champions League auf dem Programm. Hierbei steigt am Dienstag um 21.00 Uhr unter anderem die Begegnung FC Bayern vs. Salzburg. Damit treffen heute die Spitzenreiter in der deutschen und in der österreichischen Bundesliga aufeinander. Das Hinspiel am 16. Februar endete 1:1.

Für den FC Bayern handelte es sich um den ersten Rückschlag in der Champions League 2021/2022. Denn: Die Elf von Julian Nagelsmann entschied in der Gruppe E alle Partien für sich. Zudem stach die Tordifferenz von +19 heraus.

Salzburg nahm hingegen in der ausgeglichenen Gruppe F zehn Punkte mit. Damit belegte die Mannschaft von Matthias Jaissle den zweiten Platz und schaffte es erstmals in die K.o.-Phase der Königsklasse. Auf dem Weg dorthin erlebten die Mozartstädter zum Beispiel einen Heimsieg und eine Auswärtsniederlage gegen Wolfsburg.

Heute kommt es im Rahmen des Achtelfinales in der Champions League zum Spiel zwischen dem FC Bayern und Salzburg. Bei GOAL findet Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

FC Bayern vs. Salzburg heute live: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: FC Bayern vs. Salzburg Datum: Dienstag, 8. März 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr Stadion: Allianz Arena (München)

FC Bayern – Salzburg heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Champions League

Ab der Champions-League-Saison 2021/2022 trat hinsichtlich der Ausstrahlungsrechte eine umfangreiche Änderung in Kraft. DAZN hält nun die Exklusivrechte der überwiegenden Anzahl der Begegnungen in der Königsklasse. Für die weiteren Live-Übertragungen zeichnet sich ausschließlich Prime Video verantwortlich. Überdies läuft das Finale ebenso im Free-TV, wobei das ZDF hierfür den Zuschlag erhielt. Allerdings befinden wir uns erst im Achtelfinale und Ihr könnt das Match FC Bayern vs. Salzburg heute lediglich bei Prime Video mitverfolgen.

FC Bayern vs. Salzburg heute live bei Prime Video: Das sind die Voraussetzungen

Hierfür benötigt Ihr allerdings ebenso wie bei DAZN eine Mitgliedschaft. Wenn Ihr Euch die Partie FC Bayern gegen Salzburg live ansehen möchtet und noch nicht Mitglieder seid, müsst Ihr ein Jahres- oder Monatsabo abschließen. Dafür müsst Ihr 69 Euro pro Jahr beziehungsweise 7,99 Euro monatlich auf den Tisch legen. Mit der erstgenannten Option bindet Ihr Euch zwar für eindeutig mehr Zeit und bezahlt auf den ersten Blick mehr. Allerdings kostet Euch ein Jahresvertrag umgerechnet nur 5,75 Euro pro Monat. Zudem profitieren Studenten von einem 50% Rabatt. Hier findet Ihr alle weiteren Vorteile einer Mitgliedschaft bei Prime Video.

Der Vertragsabschluss erfolgt in Windeseile. Danach gilt es für Besitzer von Smart-TVs, die kostenlose App herunterzuladen. Wenn Ihr kein internetfähiges Fernseh-Gerät Euer Eigen nennt, könnt Ihr Euer TV-Gerät mit einem PC oder Notebook vernetzen. Dafür müsst Ihr Euch ein HDMI-Kabel besorgen. Doch notiert Euch nun die Schlüsselinfos zur Übertragung der Begegnung FC Bayern gegen Salzburg in der Champions League:

Übertragungsbeginn: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Spielbeginn: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Kommentatoren: Jonas Friedrich, Benedikt Höwedes

Jonas Friedrich, Benedikt Höwedes Experte: Mario Gomez, Kim Kulig, Matthias Sammer

DAZN zeigte an allen Spieltagen der Gruppenphase der Champions League sowohl Partien in voller Länge als auch Konferenzen. Und heute könnt Ihr Euch beim Streaming-Anbieter ebenfalls um 21.00 Uhr das Spiel Liverpool vs. Inter Mailand ansehen. Danach gehen morgen die Begegnungen Manchester City – Sporting Lissabon und PSG – Real Madrid über die Bühne. Dabei könnt Ihr Euch zwischen den Einzelspielen und der Konferenz entscheiden.

FC Bayern – Salzburg heute im LIVE-STREAM sehen

Die Tatsache, dass Ihr klassische Fernseher mit PCs und Notebooks koppeln könnt, ist den LIVE-STREAMS zu verdanken. Sowohl Prime Video als auch DAZN senden Ihr komplettes Angebot im Internet. Somit könnt Ihr Euch das Rückspiel in der Champions League FC Bayern vs. Salzburg von überall aus ansehen. Und das funktioniert ebenso mit Tablets und Smartphones.

08.03., 21.00 Uhr FC Bayern vs. Salzburg Prime Video 08.03., 21.00 Uhr FC Liverpool vs. Inter Mailand DAZN 09.03., 21.00 Uhr Manchester City vs. Sporting Lissabon DAZN 09.03., 21.00 Uhr Real Madrid vs. Paris Saint-German DAZN

Zu FC Bayern gegen Salzburg heute via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Ferner könnt Ihr mithilfe der LIVE-TICKER von GOAL hinsichtlich der Partie FC Bayern vs. Salzburg im Bilde bleiben. Der Plural stellt keinen Fehler dar, denn Ihr könnt Euch ebenso eine Konferenz aussuchen.

Unabhängig von Eurer Auswahl erfährt Ihr alles zu den Treffern, sonstigen wichtigen Torchancen, Karten und Wechseln. Das funktioniert auch dank Push-Mitteilungen.

FC Bayern – Salzburg im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League heute live übertragen

FC Bayern vs. Salzburg heute live: Die Aufstellung

Wir informieren Euch rund eine Stunde vor dem Anstoß zu den Aufstellungen.