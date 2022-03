Real Madrid - PSG (Paris Saint-Germain) im TV und LIVE-STREAM - die Übertragung der Champions League heute

Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League trifft Real Madrid heute auf Paris Saint-Germain. Anpfiff im Estadio Santiago Bernabeu ist um 21 Uhr, alle Infos zur Übertragung des Spiels folgen jetzt hier.

Es ist Teil 2 des Aufeinandertreffens der beiden Gigantenklubs. Die Königlichen aus Madrid, Rekordsieger des wichtigsten Europapokals, müssen gegen das Starensemble um Kylian Mbappe, Lionel Messi und Neymar eine 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen. Vor drei Wochen hatte Mbappe in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielt.

PSG war deutlich überlegen, doch ein Vorsprung von nur einem Treffer hat nichts zu sagen. Zumal die Auswärtstorregel im Europapokal abgeschafft wurde, ein PSG-Treffer heute Abend hätte also nicht zur Folge, dass die Madrilenen drei Tore schießen müssen. Ein Sieg der Königlichen mit einem Tor Vorsprung würde heute auf jeden Fall eine Verlängerung nach sich ziehen - ob nun 1:0 oder 4:3.

Real Madrid und PSG duellieren sich um das Viertelfinal-Ticket für die Champions League. Aber wo wird das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen? Die Antworten darauf gibt es jetzt.

Real Madrid vs. PSG heute: Die Kurzinfos zum Spiel

BEGEGNUNG Real Madrid vs. Paris Saint-Germain WETTBEWERB Champions League | Achtelfinal-Rückspiel ORT Estadio Santiago Bernabeu | Madrid ANSTOSS Heute, 09. März 2022 | 21 Uhr HINSPIEL Paris Saint-Germain vs. Real Madrid 1:0 (0:0)

Real Madrid vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Fußball der absoluten Extraklasse erwartet die Fans heute Abend in Madrid und vor den TV-Geräten. Aber wo kann das Spiel eigentlich verfolgt werden?

Real Madrid vs. PSG: Die Übertragung der Champions League

Nachdem Sky sämtliche Übertragungsrechte an der Champions League verloren hat, zeigen zwei Anbieter in Deutschland die Königsklasse live: DAZN und Amazon Prime Video. Der Streamingdienst DAZN zeigt dabei alle Spiele einzeln und in der Konferenz mit Ausnahme einer Partie am Dienstag. Diese ist immer exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen. Da es sich beim heutigen Aufeinandertreffen zwischen Real Madrid und PSG aber um ein Mittwochsspiel handelt, läuft das Spiel exklusiv bei DAZN.

Real Madrid vs. Paris Saint-Germain: So wird das Spiel im TV übertragen

Den allermeisten Fußballfans dürfte DAZN vor allem als klassischer Streamingdienst bekannt sein, doch seit mehreren Monaten gibt es auch die beiden linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2. Diese sind für alle TV-Kunden von Vodafone oder Sky zusätzlich buchbar, damit gibt es ausgewählte Inhalte von DAZN auch für all jene, die keine schnelle Internetverbindung besitzen.

Auf DAZN 1 und DAZN 2 sind meist absolute Highlights zu sehen, also besondere Fußballspiele aus dem Rechtepaket von DAZN oder auch andere herausragende Inhalte. Das Spiel heute Abend gehört natürlich auch dazu, es läuft ab 20.30 Uhr auf DAZN 1.

Natürlich lässt sich DAZN bei der personellen Besetzung des Spiels nicht lumpen. Moderator der Vor- und Nachberichterstattung ist Alex Schlüter, Kommentator der (mindestens) 90 Minuten ist Uli Hebel. Als Experte ist Sandro Wagner mit dabei.

Getty Images

Real Madrid vs. Paris Saint-Germain: Die Übertragung im LIVE-STREAM

Wer die beiden linearen TV-Sender nicht abonniert hat, der muss keine Panik bekommen. Denn natürlich kann Real gegen PSG heute auch ganz normal über den LIVE-STREAM von DAZN verfolgt werden. Dieser ist über verschiedene Geräte nutzbar. Ganz klassisch ist die DAZN-Plattform etwa über den Browser eures Computers zu erreichen. Wenn Ihr einen modernen Smart-TV besitzt, kännt Ihr Euch aus dem Appstore des Geräts auch ganz einfach die DAZN-App herunterladen und seht das Spiel somit ebenfalls ganz bequem auf dem TV.

Wer noch ein älteres Gerät besitzt, der kann einen TV-Stick wie etwa den Amazon Fire TV Stick oder den Google Chromecast anschließen. Aber auch auf Spielekonsolen wie PlayStation oder Xbox ist DAZN empfangbar. Zudem findet Ihr die App natürlich auch für Smartphones und Tablets im jeweiligen Store Eures Vertrauens.

Real Madrid vs. Paris Saint-Germain heute: Das kostet ein DAZN-Abo

Wer nicht nur das heutige Topspiel sehen möchte, sondern auch jede Menge weiteren Spitzenfußball, der ist bei DAZN genau richtig. Denn hier gibt es neben fast allen Spielen der Champions League auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der deutschen Bundesliga. Zudem überträgt DAZN exklusiv die spanische La Liga, die italienische Serie A und die französische Ligue 1. Über den Partnersender Sportdigital gibt es zudem Zugriff auf viele weitere internationale Ligen.

Abseits des Fußballs zeigt DAZN alle TV-Turniere des Dartsverbandes PDC, die Europapokal-Wettbewerbe im Handball, die NBA und ab Herbst auch wieder die NFL. Neukunden haben verschiedene Abo-Möglichkeiten bei DAZN zur Auswahl. Das flexible und jederzeit kündbare Monatsabo kostet 29,99 Euro. Wer sich direkt für ein Jahr bindet, kann zwischen einer Einmalzahlung und ebenfalls einer monatlichen Zahlweise wählen. Das Jahresabo kostet bei Einmalzahlung 274,99 Euro. Wer diesen Betrag nicht auf einmal zahlen kann oder will, der kann einen monatlichen Beitrag in Höhe von 24,99 Euro zahlen. Zur Anmeldung für DAZN geht es hier entlang.

Real Madrid vs. Paris Saint-Germain heute: Der LIVE-TICKER von GOAL

Wer das Spiel heute Abend aus welchen Gründen auch immer nicht sehen kann, der ist bei unserem LIVE-TICKER bestens aufgehoben. Hier gibt es kompetent alle wichtigen Ereignisse aus dem Bernabeu geliefert - jede Torchance, jede Auswechslung, jede strittige Szene. Klickt Euch hier rein!

Real Madrid vs. PSG heute live: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen beider Teams werden etwa eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlicht. Sie werden dann an dieser Stelle nachgereicht.