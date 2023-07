Wegen Jude Bellingham: Jesús Vallejo von Real Madrid muss Trikotnummer tauschen

Jesús Vallejo musste wegen des Wechsels von Jude Bellingham zu Real Madrid seine Trikotnummer abgeben.

WAS IST PASSIERT? Verteidiger Jesús Vallejo von Real Madrid wird künftig mit einer anderen Trikotnummer für die Königlichen auflaufen. Grund dafür ist der Wechsel von Jude Bellingham.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zwar hatte Vallejo in der vergangenen Spielzeit die Nummer 24 auf seinem Trikot, in den beiden Saisons zuvor war er aber mit der Trikotnummer 5 aufgelaufen. Ursprünglich war vorgesehen, dass der 26-Jährige seine "alte" Nummer wieder zurückbekommen sollte, der Transfer von Bellingham machte diesem Vorhaben aber einen Strich durch die Rechnung.

WAS WURDE GESAGT? Der 20-Jährige Engländer beanspruchte die 5 nämlich für sich, ließ in einem Statement aber durchblicken, dass der Tausch einvernehmlich vonstatten gegangen sei: "Danke an Vallejo, dass ich seine Nummer bekomme. Ich hatte Kontakt mit ihm, um zu sehen, ob das okay für ihn ist. Er war da sehr nett, ich bin sehr dankbar". Die 5 trug auch Zinedine Zidane, den der Ex-Dortmunder sehr schätzt.

WIE GEHT ES WEITER? Mit welcher Trikotnummer Vallejo in der kommenden Saison nun auflaufen wird, ist noch nicht final geklärt. Aktuell wird er mit der Rückennummer 25 geführt.