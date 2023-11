"Unterirdisch": Harsche Kritik am Auftritt des BVB beim VfB Stuttgart

Sebastian Kehl war nach dem Dortmunder Auftritt in Stuttgart bedient. Viel Kritik kam auch von Dietmar Hamann.

WAS IST PASSIERT? Sebastian Kehl hat nach der desolaten Vorstellung des BVB bei der 1:2-Niederlage beim VfB Stuttgart deutliche Worte gefunden.

WAS WURDE GESAGT? "So darfst du als Borussia Dortmund nicht auftreten", schimpfte der BVB-Sportdirektor: "Es ist unerklärlich. Es war eine ganz, ganz schwache Leistung von uns und ein absolut verdienter Sieg vom VfB Stuttgart."

WAS IST DER HINTERGRUND? Aus den vergangenen drei Bundesligaspielen gegen Stuttgart (1:2), den FC Bayern (0:4) und Eintracht Frankfurt (3:3) holte der Vizemeister nur einen Punkt. Der Rückstand auf den FC Bayern beträgt bereits acht Zähler.

"So, wie wir heute aufgetreten sind, brauchen wir über Ziele nicht mehr reden", sagte Kehl.

DIE REAKTION: Kritik an der BVB-Leistung gab es auch von Sky-Experte Didi Hamann: "Die Dortmunder waren unterirdisch", sagte er bereits zur Halbzeit. "Gegen die Bayern hatten sie wenigstens Phasen, in denen sie am Drücker waren. Heute hatten sie nichts. Sie hatten nicht eine Phase, in der man dachte, dass sie ein Tor machen könnten."

Nächstes Spiel Bundesliga BVB BMG Spielvorschau

"Der leere Blick von Sebastian Kehl ist alles, was du sehen musst", ergänzte der frühere deutsche Nationalspieler: "Es war ein Klassenunterschied - desolate Dortmunder und hervorragende Stuttgarter."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Der BVB tritt nach der Länderspielpause am 25. November in einem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach an.