Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute live: TV und LIVE-STREAM - die Infos zur Übertragung

In der Bundesliga steht heute der 30. Spieltag an und Union Berlin trifft auf Eintracht Frankfurt. Das Spiel wird um 17.30 Uhr in der Alten Försterei angepfiffen.

Die Frankfurter kommen mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen nach Berlin - erst am Donnerstag konnte man den Top-Favoriten FC Barcelona aus der Europa League kicken. Union Berlin befindet sich vor diesem Spieltag in der Bundesliga auf dem siebten Platz während die SGE Neunter ist.

Die letzten beiden Bundesligapartien konnte Frankfurt gegen Union für sich entscheiden. Sehen wir heute mal wieder einen Sieg der Eisernen? Hier gibt es die Infos zur Übertragung.

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Faktenlage

Wettbewerb Bundesliga | 30. Spieltag Match Union Berlin - Eintracht Frankfurt (live auf DAZN) Datum Sonntag, 17. April 2022 Uhrzeit 17.30 Uhr Ort Alte Försterei, Berlin

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Woche für Woche ist die Bundesliga Sehnsuchtsort für Fans im ganzen Land. Anhänger möchten Ihren Verein natürlich auch vor den Bildschirmen unterstützen, weshalb sich die Frage stellt, ob die Spiele im kostenlosen Fernsehen übertragen werden. Leider nicht: Die Bundesliga wird nicht im Free-TV übertragen!

Wollt Ihr heute dennoch live dabei sein, wenn Union gegen Frankfurt spielt müsst Ihr auf eine kostenpflichtige Lösung zurückgreifen. Welche dies ist, verraten wir im nächsten Abschnitt des Artikels.

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV: Welcher Sender überträgt die Bundesliga am Sonntag?

Die Bundesliga am Freitag und Sonntag sehen? Mit DAZN kein Problem! Der Streamingdienst überträgt an diesen Wochentagen alle Spiele der Bundesliga live und in voller Länge. Die Spiele könnt Ihr hierbei entweder auf zahlreichen internetfähigen Geräten im STREAM oder auf den neu geschaffenen linearen Kanälen DAZN 1 & DAZN 2 verfolgen.

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV: DAZN 2 zeigt die Begegnung live

Die beiden neu geschaffenen linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 bringen ausgewählte Inhalte von DAZN in das "normale" Fernsehen. So auch Union vs. Frankfurt - ab 17 Uhr wird das Spiel live auf DAZN 2 übertragen.

Einziges Manko: Beide Sender könnt Ihr bisher nur via Sky und Vodafone empfangen.

Bundesliga am Freitag und Sonntag live im STREAM: DAZN überträgt Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt

Natürlich gibt es das Spiel auch wie üblich im LIVE-STREAM beim Ismaninger Sportsender zu sehen. Auch hier beginnt die Übertragung um 17 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung. Den STREAM könnt Ihr dann auf nahezu jedem internetfähigen Gerät abrufen - egal ob Handy, Tablet, Desktop oder Smart-TV - mit DAZN seid Ihr absolut flexibel!

Um das Spiel heute live auf DAZN zu sehen, benötigt Ihr die kostenpflichtige Mitgliedschaft bei DAZN. Welche Kosten Euch hierbei erwarten, könnt Ihr im folgenden Abschnitt nachlesen.

Bundesliga live auf DAZN: Das kostet die Mitgliedschaft

Jahresabo: einmalig 274,99 Euro oder wahlweise 24,99 Euro pro Monat für 12 Monate

Monatsabo: wiederkehrend 29,99 Euro pro Monat

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt live im TV und STREAM auf DAZN: Die Übertragungsübersicht

Sender: DAZN 2 (linear-TV), DAZN (STREAM)

DAZN 2 (linear-TV), DAZN (STREAM) Vorberichte: ab 17 Uhr

ab 17 Uhr Kommentar: Jan Platte

Jan Platte Moderation: Jan Lüdeke

Jan Lüdeke Experte: Julia Simic

Julia Simic Reporter vor Ort: Miriam Sinno

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen beider Teams findet Ihr rund eine Stunde vor Spielbeginn an dieser Stelle.

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute im kostenlosen LIVE-TICKER verfolgen: Mit GOAL verpasst Ihr nichts

Wir von GOAL stellen Euch einen kostenlosen LIVE-TICKER für die Begegnung zur Verfügung. Dieser versorgt Euch mit den wichtigsten Szenen und das nahezu in Echtzeit. Zudem gibt es hier interessante Fakten zum Spiel, die Aufstellungen und natürlich eine LIVE-Tabelle.

Bundesliga heute live im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: Die Übertragung von Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt in der Übersicht