Trikotpanne! Manchester United konnte einen Monat lang keine Shirts vom 75-Millionen-Neuzugang Rasmus Höjlund verkaufen

Die Fanshops der Red Devils zogen sich den Zorn ihrer Kunden zu, weil es keine Trikots vom neuen Stürmer gab. Der Grund ist durchaus kurios.

WAS IST PASSIERT? Über einen Monat lang war in den Fanshops von Manchester United das Trikot des neuen Mittelstürmers Rasmus Höjlund nicht erhältlich. Jetzt veröffentlichten englische Medien den Grund: Es waren keine dänischen “ø” vorrätig, um den Namen des 75-Millionen-Euro-Neuzugangs in der gewünschten, dänischen Schreibweise "Højlund" aufs Jersey zu bringen.

WAS WURDE GESAGT? Die Daily Mail zitiert aus erbosten Kommentaren von United-Fans, die vergeblich versuchten, das Trikot mit der Nr. 11 und dem Namen des 20-jährigen dänischen Nationalspielers zu bekommen. Es sei “symptomatisch” dafür, schrieb einer, dass der Klub “nicht einmal die grundlegendsten Dinge” regeln könne. Andere warfen United schlicht “Inkompetenz” vor.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Höjlund kam in der zurückliegenden Sommertransferperiode von Atalanta Bergamo ins Old Trafford. Er ist der teuerste Stürmer der Vereinsgeschichte. Sein Debüt feierte der 20-Jährige mit einem Kurzeinsatz bei Uniteds 1:3-Niederlage beim FC Arsenal am vergangenen Spieltag. In der Serie A erzielte Höjlund neun Tore in 32 Spielen.