"Weil die Konstellation mehr Gefahr birgt, als so mancher glaubt": Thomas Müller warnt vor Punktverlusten für den FC Bayern

Bayern steht in der Bundesliga gut da, ist auf Tuchfühlung zu Spitzenreiter Leverkusen. Müller weist aber dennoch auf Gefahren hin.

WAS IST PASSIERT? Thomas Müller hat trotz der aktuell sportlich guten Situation des FC Bayern München vor den kommenden Aufgaben gewarnt.

WAS WURDE GESAGT? "Wir befinden uns aktuell in einer hochspannenden Saisonphase. Nicht weil aktuell die Preise verteilt werden. Sondern, weil die Konstellation mehr Gefahr birgt, als so mancher glaubt", schrieb der 34-Jährige in seinem Mail-Newsletter.

WAS IST DER HINTERGRUND? In den kommenden Spielen vor der Winterpause dürfe der deutsche Rekordmeister deshalb nicht abschalten, so Müller weiter: "Der Urlaub naht, die Koffer sind zum Teil schon gepackt, aber gleichzeitig geht es im Alltag voll weiter. Bei uns geht es um die nackten Punkte in der Meisterschaft."

"Wenn wir das Ding am Ende holen, wird sich niemand mehr an diese Zeit erinnern. Aber aus der Erfahrung weiß ich, dass wir jetzt nochmal all unsere Kräfte mobilisieren müssen, um endlich an die Tabellenspitze zu kommen", erklärte Müller. "Auf diese Spannung werde ich bewusst achten und, wenn nötig, auch gegensteuern."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Aktuell steht der FC Bayern drei Punkte hinter Bayer 04 Leverkusen an Platz zwei der Bundesliga-Tabelle, hat im Gegensatz zur Werkself aber ein Spiel weniger absolviert. Mit zehn Siegen und zwei Unentschieden sind die Münchner in dieser Saison im deutschen Oberhaus noch ungeschlagen.