Showdown in Gruppe C der Youth League: Am heutigen Mittwochnachmittag treffen die U19-Mannschaften von Sporting Lissabon und Borussia Dortmund aufeinander. Anpfiff ist um 16 Uhr - am Abend begegnen sich dann die ersten Mannschaften in der Königsklasse.

Beim Hinspiel trennten sich die beiden talentierten Teams mit einem torlosen 0:0. Besonders für Sporting ist heute Druck auf dem Kessel: Die Portugiesen stehen mit fünf Punkten auf dem dritten Platz und sind damit zwei Punkte hinter Ajax und dem Tabellenersten aus Dortmund. Für die Borussia geht es darum, den ersten Platz zu verteidigen und mit einem Auswärtssieg den Einzug ins Achtelfinale zu sichern.

Wie wird die UEFA Youth League live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen? Hier findet Ihr alle Infos zur Übertragung von Sporting Lissabon vs. BVB (Borussia Dortmund).

UEFA Youth League: Sporting Lissabon vs. BVB (Borussia Dortmund) auf einen Blick

Begegnung Sporting Lissabon (U19) - Borussia Dortmund (U19) Wettbewerb UEFA Youth League Datum 24. November 2021, 16 Uhr Ort CGD Stadium Aurelio Pereira, Lissabon

UEFA Youth League: Die Rechte an der Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Wo könnt Ihr das Spiel zwischen der U19 von Sporting und dem BVB verfolgen? Das ist in dieser Saison relativ simpel: Für die UEFA Youth League hat sich DAZN dieses Jahr die Übertragungsrechte gesichert. Allerdings könnt Ihr hier nicht alle Spiele verfolgen, sondern nur ausgewählte, vornehmlich Begegnungen mit deutscher Beteiligung.

Die heutige Partie könnt Ihr deshalb im LIVE-STREAM von DAZN live und exklusiv verfolgen.



UEFA Youth League live: Sporting Lissabon vs. BVB (Borussia Dortmund) im TV und LIVE-STREAM sehen: So geht's

Seit dieser Saison verfügt DAZN über zwei lineare TV-Sender, die Ihr als Vodafone- oder Sky-Kunde aufrufen könnt. Das Spiel zwischen Sporting und dem BVB könnt Ihr allerdings ausschließlich im LIVE-STREAM verfolgen.

Ihr könnt aber auf Eurem Smart TV DAZN öffnen (und natürlich auch auf allen anderen Endgeräten mit der DAZN App) und das Spiel in voller Länge genießen. Voraussetzung ist eine stabile Internetverbindung und ein DAZN-Abonnement.

UEFA Youth League live im TV und LIVE-STREAM auf DAZN: Die Übertragung

Sender : DAZN

: DAZN Übertragung/ Anpfiff : 16 Uhr

: 16 Uhr Kommentator: Felix Keil

Wenn Ihr ein DAZN-Abo abschließen wollt, habt Ihr zwei Möglichkeiten: Die monatliche Mitgliedschaft für 14.99 Euro (monatlich kündbar) und das Jahresabo für 149,99 Euro (12,50 Euro im Monat).

Hier sind alle Infos zur DAZN-Mitgliedschaft im Überblick.

Die UEFA Youth League live im TV und LIVE-STREAM auf uefa.tv

Ausgewählte Partien der UEFA Youth League werden ebenfalls auf uefa.tv gezeigt. Das Auswärtsspiel der U19 von Borussia Dortmund ist hier zwar nicht dabei, dafür könnt Ihr Inter gegen Shakhtar Donetsk (14 Uhr) und Manchester City gegen PSG (16 Uhr) dort verfolgen.

Sporting Lissabon vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellung zur UEFA Youth League

Die Aufstellungen beider Mannschaften zeigen wir Euch an dieser Stelle eine Stunde vor Anstoß.

