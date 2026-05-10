Sky oder DAZN? West Ham United vs. FC Arsenal heute im Live Stream und TV sehen

Im London Stadium empfängt West Ham United den FC Arsenal in einem Premier-League-Duell mit unterschiedlicher Ausgangslage für beide Klubs.

West Ham steckt in einer schwierigen Phase. Zuletzt setzte es eine 3:0-Niederlage gegen Brentford, und die Mannschaft von der Themse hat in den vergangenen Wochen zu wenig Konstanz gezeigt, um sich aus der Gefahrenzone zu befreien.

Arsenal dagegen reist mit breiter Brust an. Mikel Artetas Mannschaft hat gerade Atlético Madrid aus der Champions League geworfen und steht erstmals seit zwei Jahrzehnten in einem Europapokal-Finale. Der 1:0-Heimsieg im Halbfinale-Rückspiel war klinisch und kontrolliert.

Die Gunners führen die Premier League an und kämpfen auf zwei Fronten. Arteta, der einem neuen Vertrag entgegensieht, hat sein Team auf Titelkurs gehalten – trotz der doppelten Belastung durch die Champions-League-Kampagne.

Für West Ham ist dieses Spiel existenziell. Auf Platz 18 liegend braucht die Mannschaft Punkte dringend, und ein Heimspiel gegen den Tabellenführer bietet trotz der Papierform eine Chance, Zähler zu sammeln.

Wo und wann das Spiel zu sehen ist, erfahrt ihr im Folgenden.

Das Spiel zwischen West Ham und FC Arsenal beginnt am 10.05.2026, 17:30.

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Anstoßzeit West Ham gegen FC Arsenal

Premier League - Premier League London Stadium

West Ham vs. FC Arsenal: Aufstellungen

Bei West Ham fehlt Torhüter L. Fabianski verletzungsbedingt. Als voraussichtliche Startelf ist folgendes Aufgebot geplant: Hermansen; Disasi, Diouf, Mavropanos, Walker-Peters; Bowen, Pablo, Soucek, Fernandes; Summerville, Castellanos. Suspendierungen gibt es keine.

Arsenal reist mit zwei Verletzten an: J. Timber und M. Merino stehen Arteta nicht zur Verfügung. Die voraussichtliche Startelf der Gunners lautet: Raya; Gabriel, White, Saliba, Calafiori; Trossard, Saka, Lewis-Skelly, Rice; Eze, Gyökeres. Weitere Updates zur Personallage werden näher am Anstoß ergänzt.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren 12 J. Timber

23 M. Merino

Form

West Ham kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Spielen: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt war ein deutliches 3:0-Debakel gegen Brentford, dem ein 2:1-Sieg über Everton vorausgegangen war. Gegen Wolverhampton gelang ein überzeugender 4:0-Erfolg, doch das 0:0 gegen Crystal Palace und das FA-Cup-Aus gegen Leeds zeigen die Inkonstanz der Mannschaft.

Arsenal präsentiert sich in starker Verfassung: vier Siege aus fünf Spielen bei einer Niederlage. Zuletzt bezwangen die Gunners Atlético Madrid in der Champions League mit 1:0 und davor Fulham in der Premier League mit 3:0. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 2:1 gegen Manchester City. Arsenal hat in den fünf Partien acht Tore erzielt und nur vier kassiert.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand im Oktober 2025 statt: Arsenal gewann das Heimspiel mit 2:0. Davor hatte West Ham im Februar 2025 überraschend mit 1:0 beim Stadtrivalen gewonnen. In den fünf berücksichtigten Duellen hat Arsenal dreimal gewonnen, West Ham einmal – eine Partie endete mit einem Sieg für die Hammers. Arsenal hat dabei insgesamt 15 Tore erzielt, West Ham vier.





West Ham vs. FC Arsenal: Die Tabellen

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