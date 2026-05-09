Sky oder DAZN? TSG Hoffenheim vs. SV Werder Bremen heute live im TV und Live Stream sehen

Hoffenheim empfängt Werder Bremen in der PreZero Arena in Sinsheim zum Bundesliga-Duell. Für beide Mannschaften steht in der Schlussphase der Saison noch einiges auf dem Spiel.

Die TSG kommt mit gemischten Gefühlen in diese Partie. Zuletzt gab es ein 3:3 gegen VfB Stuttgart, bei dem Torhüter Oliver Baumann gleich dreimal Schwächen zeigte. Davor hatte Hoffenheim mit Siegen gegen Hamburger SV und Borussia Dortmund Stärke bewiesen.

Werder reist dagegen als Abstiegskandidat an. Die Bremer stehen auf Rang 15 und haben zuletzt gegen Augsburg mit 1:3 verloren. Die Formkurve zeigt nach unten, und mit fünf verletzten Spielern ist der Kader deutlich geschwächt.

Die Ausgangslage könnte unterschiedlicher kaum sein: Hoffenheim spielt zu Hause und hat in dieser Saison bereits gezeigt, dass sie auch gegen starke Gegner punkten können. Werder braucht hingegen dringend Zähler, um die Klasse zu halten.

Die direkte Bilanz spricht klar für die Gastgeber. Hoffenheim hat die letzten Bundesliga-Begegnungen zwischen beiden Teams dominiert und dürfte auch diesmal als Favorit ins Rennen gehen.

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Das Spiel zwischen Hoffenheim und Werder Bremen beginnt um 15:30 (09.05.2026).

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Anstoßzeit Hoffenheim gegen Werder Bremen

Bundesliga - Bundesliga PreZero Arena

Hoffenheim vs. Werder Bremen: Aufstellungen

Bei Hoffenheim fehlen Ko Machida und Valentin Gendrey verletzungsbedingt. Gesperrte Spieler gibt es keine. Als voraussichtliche Startelf werden folgende Spieler gehandelt: O. Baumann, O. Kabak, A. Hajdari, V. Coufal, Bernardo, Bazoumana Touré, A. Kramaric, F. Asllani, L. Avdullahu, W. Burger und T. Lemperle.

Werder Bremen reist mit einem deutlich ausgedünnten Kader nach Sinsheim. Mit F. Agu, M. Weiser, K. Topp, K. Hein und W. Adeh fallen gleich fünf Spieler verletzungsbedingt aus, Sperren gibt es keine. Die voraussichtliche Aufstellung lautet: M. Backhaus, K. Coulibaly, A. Pieper, M. Friedl, Y. Sugawara, C. Puertas, J. Stage, R. Schmid, O. Deman, S. Lynen und J. Milosevic.

Form

Hoffenheim kommt auf eine Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Bundesliga-Partien. Zuletzt gab es ein 3:3 gegen VfB Stuttgart, zuvor hatte die TSG mit 1:2 beim Hamburger SV gewonnen. Der Sieg gegen Borussia Dortmund (2:1) war ein weiterer Achtungserfolg in diesem Zeitraum. Insgesamt erzielte Hoffenheim in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Werder Bremen kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den jüngsten fünf Bundesliga-Partien nach Sinsheim. Die letzte Partie endete mit einer 1:3-Niederlage gegen Augsburg. Zuvor hatte Bremen ein 1:1 beim VfB Stuttgart geholt und den Hamburger SV mit 3:1 bezwungen. Die Niederlagen gegen 1. FC Köln (1:3) und RB Leipzig (1:2) runden ein insgesamt schwaches Bild ab. In diesen fünf Partien traf Bremen siebenmal und kassierte zehn Gegentreffer.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 27. Januar 2026 in der Bundesliga statt: Werder Bremen verlor zu Hause gegen Hoffenheim mit 0:2. Bereits im Februar 2025 hatte Hoffenheim beim 3:1-Auswärtssieg in Bremen die Oberhand behalten. In der Bundesliga-Begegnung vom September 2024 in Sinsheim gewann Werder dagegen mit 4:3. Über die letzten fünf Pflichtspiele betrachtet liegt Hoffenheim mit drei Siegen gegenüber einem Sieg für Werder klar vorne.





Hoffenheim vs. Werder Bremen: Die Tabellen

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