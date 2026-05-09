Sky oder DAZN? RB Leipzig vs. St. Pauli heute live im TV und Live Stream sehen

RB Leipzig empfängt den FC St. Pauli in der Red Bull Arena zu einem Bundesliga-Duell, das für beide Mannschaften aus völlig unterschiedlichen Gründen von Bedeutung ist.

Die Sachsen belegen derzeit den dritten Tabellenplatz und kämpfen bis zum Saisonende um die Champions-League-Plätze. Ole Werners Elf zeigte zuletzt starke Auftritte in der Liga, auch wenn das 1:4 gegen Bayer Leverkusen zuletzt einen Dämpfer darstellte. Davor hatten die Leipziger vier Bundesliga-Spiele in Serie gewonnen.

Yan Diomandé hat sich in dieser Saison als zentraler Akteur im Spiel der Sachsen etabliert. Der 19-Jährige zieht mit seinen Leistungen erhebliches Interesse von außen auf sich, was den Druck auf die Mannschaft, in der Tabelle oben zu bleiben, weiter erhöht.

Für St. Pauli hingegen geht es um die nackte Existenz in der Bundesliga. Die Hamburger stehen auf dem 17. Tabellenplatz und befinden sich mitten im Abstiegskampf. Vier Niederlagen in den letzten fünf Bundesliga-Spielen haben die Lage des Aufsteigers dramatisch verschärft.

Die Gäste reisen mit wenig Rückenwind an: Zuletzt gab es ein 1:2 gegen Mainz 05, und das 0:5 beim FC Bayern München Anfang April steht als Warnung im Raum. Tore sind Mangelware, die Defensive anfällig.

Dieses Aufeinandertreffen verspricht ein offenes Spiel mit klarer Rollenverteilung: Leipzig als Gastgeber mit Ambitionen nach oben, St. Pauli mit dem Rücken zur Wand. Alle Informationen zu TV-Übertragung, Livestream und Anstoßzeit gibt es hier.

Das Spiel zwischen RB Leipzig und St. Pauli beginnt am 09.05.2026, 15:30.

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Das Bundesliga-Spiel RB Leipzig gegen St. Pauli wird live auf DAZN (Konferenz) und Sky WOW (Einzelspiel) übertragen. Alle verfügbaren TV- und Livestream-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Anstoßzeit RB Leipzig gegen St. Pauli

Bundesliga - Bundesliga Red Bull Arena Leipzig

RB Leipzig vs. St. Pauli: Aufstellungen

Bei RB Leipzig fehlen L. Zingerle, S. Suleiman, E. Banzuzi und V. Gebel verletzungsbedingt. Suspendierungen gibt es keine. Als voraussichtliche Startelf werden M. Vandevoordt, E. Bitshiabu, R. Baku, W. Orban, M. Finkgrafe, C. Baumgartner, X. Schlager, N. Seiwald, Y. Diomande, A. Nusa und R. Cruz gehandelt.

St. Pauli muss auf M. Pereira Lage, R. Jones, S. Spari, L. Ritzka und M. Saliakas verzichten, die alle verletzt fehlen. Sperren sind keine zu verzeichnen. Die projizierte Aufstellung der Gäste lautet: N. Vasilj, H. Wahl, K. Mets, T. Ando, E. Smith, L. Oppie, D. Sinani, J. Irvine, J. Fujita, A. Pyrka und A. Hountondji.

Form

RB Leipzig kommt auf eine Bilanz von vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Bundesliga-Spielen. Zuletzt unterlagen die Sachsen Bayer Leverkusen mit 1:4, zuvor hatten sie Union Berlin 3:1 besiegt und Eintracht Frankfurt auswärts mit 3:1 geschlagen. Auch gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) und Werder Bremen (2:1 auswärts) holten die Leipziger drei Punkte. Insgesamt erzielte Leipzig in diesen fünf Partien elf Tore und kassierte sieben.

St. Pauli weist aus den vergangenen fünf Bundesliga-Spielen eine Bilanz von null Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen auf. Die jüngste Partie endete mit einem 1:2 gegen Mainz 05. Zuvor verloren die Hamburger 0:2 gegen FC Heidenheim und 0:5 beim FC Bayern München. Gegen den 1. FC Köln (1:1) und Union Berlin (1:1) gelangen lediglich Remis. St. Pauli traf in diesen fünf Spielen nur viermal und kassierte neun Gegentore.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 27. Januar 2026 in der Bundesliga statt und endete beim FC St. Pauli mit einem 1:1-Unentschieden. Davor gewann RB Leipzig das Heimspiel im Februar 2025 mit 2:0 und setzte sich im DFB-Pokal im Oktober 2024 ebenfalls zuhause mit 4:2 durch. Aus den letzten vier Duellen hat Leipzig drei Siege und ein Remis zu verbuchen, lediglich ein älteres Zweitliga-Spiel im Februar 2016 ging mit 1:0 an St. Pauli.





RB Leipzig vs. St. Pauli: Die Tabellen

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