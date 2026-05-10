Sky oder DAZN? HSV (Hamburger SV) vs. SC Freiburg heute live im TV und Live Stream sehen

Hamburger SV empfängt SC Freiburg im Volksparkstadion zu einem Bundesliga-Duell. Für den HSV war die jüngste Entwicklung durchwachsen. Das 1:2 bei Eintracht Frankfurt am 2. Mai war der erste Sieg in einer langen Durststrecke – davor kassierten Merlin Polzins Männer drei Niederlagen in Folge, darunter ein erschütterndes 0:4 gegen VfB Stuttgart. Die Formkurve zeigt nach oben, aber die Stabilität fehlt noch.

Freiburg reist nach Hamburg mit eigenen Sorgen im Gepäck. Julian Schusters Mannschaft steckt mitten in einer englischen Woche mit Europa-League-Verpflichtungen. Das 1:1 gegen Wolfsburg am 3. Mai war ein Punkt, der zumindest den Abwärtstrend stoppte – nach dem 4:0-Debakel in Dortmund und dem DFB-Pokal-Aus gegen Stuttgart.

Die Breisgauer kämpfen auf mehreren Fronten. Die Belastung durch den Europapokal hinterlässt Spuren, und die Personalsituation zwingt Schuster zu Kompromissen. Trotzdem verfügt Freiburg über genug Qualität, um auch auswärts gefährlich zu sein.

Alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit gibt es hier im Überblick.

Das Spiel zwischen Hamburger SV und SC Freiburg beginnt am 10.05.2026, 15:30.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Hamburger SV vs. SC Freiburg heute live im Free-TV und Livestream?





Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du dich über einen unserer Links anmeldest.

Die TV- und Livestream-Optionen für Hamburger SV gegen SC Freiburg sind unten aufgeführt. Das Spiel wird live auf DAZN übertragen, das die Bundesliga-Übertragungsrechte für Sonntagsspiele hält.

Wer sich im Ausland aufhält und nicht auf seinen gewohnten Streaming-Dienst zugreifen kann, dem hilft ein VPN weiter. Durch die Verbindung mit einem Server im Heimatland lässt sich der reguläre Anbieter aufrufen und das Spiel live verfolgen.

Anstoßzeit Hamburger SV gegen SC Freiburg

Hamburger SV vs. SC Freiburg: Aufstellungen

Beim HSV fehlen F. Dickes, Albert Grönbäk, J. Torunarigha und W. Mikelbrencis verletzungsbedingt. Suspendierungen gibt es keine. Als voraussichtliche Aufstellung setzt Polzin auf D. Heuer Fernandes im Tor, dahinter N. Capaldo, W. Omari, L. Vuskovic und N. Remberg in der Abwehr. Im Mittelfeld sind B. Jatta, A. Sambi Lokonga, G. Gocholeishvili und F. Vieira eingeplant, vorne bilden R. Glatzel und Ransford Königsdörffer das Sturmduo.

Bei Freiburg fallen P. Osterhage und Y. Suzuki aus. Suspendierungen sind nicht verzeichnet. Julian Schusters voraussichtliche Startelf beginnt mit N. Atubolu im Tor, P. Treu, B. Ogbus, Christian Günter und M. Ginter in der Abwehr sowie V. Grifo, J. Beste, M. Eggestein und Lucas Höler im Mittelfeld. J. Manzambi und I. Matanovic stürmen von Beginn an.

Form

Der HSV kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Bundesliga-Spielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war das 2:1 bei Eintracht Frankfurt am 2. Mai – ein Erfolg, der die Negativserie von zuvor drei Pleiten in Folge beendete. Davor setzte es ein 1:2 gegen Hoffenheim, ein 1:3 gegen Werder Bremen und ein 0:4 gegen VfB Stuttgart. Das einzige Remis in diesem Zeitraum war das 1:1 gegen Augsburg.

Freiburg verzeichnet in den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war das 1:1 gegen VfL Wolfsburg am 3. Mai in der Bundesliga. Zuvor unterlagen die Breisgauer 1:2 gegen Braga in der Europa League, verloren 0:4 gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga und schieden 1:2 gegen VfB Stuttgart im DFB-Pokal-Halbfinale aus. Der einzige Sieg in diesem Lauf gelang am 19. April mit einem 2:1 gegen FC Heidenheim. Freiburg erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte neun.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 10. Januar 2026 in der Bundesliga statt – SC Freiburg gewann damals zu Hause mit 2:1 gegen Hamburger SV. Davor setzte sich Freiburg auch im DFB-Pokal am 30. Oktober 2024 mit 2:1 durch. Aus den letzten fünf Begegnungen gewann Freiburg dreimal, der HSV holte einen Sieg – das 1:0 in der Bundesliga am 21. April 2018. Eine Partie endete mit einem deutlichen 5:2 für Freiburg in einem Freundschaftsspiel im Januar 2023.





Hamburger SV vs. SC Freiburg: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.