Sky oder DAZN? FC Liverpool vs. Chelsea heute im Live Stream und TV sehen

Liverpool empfängt den FC Chelsea in der Premier League in Anfield – ein Duell, das beide Klubs in einer entscheidenden Phase der Saison trifft. Für die Reds geht es darum, nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen wieder Boden gutzumachen und den vierten Tabellenplatz zu verteidigen.

Arne Slots Mannschaft hat in den vergangenen Wochen Höhen und Tiefen erlebt. Das 3:2-Heimderby gegen Manchester United zuletzt war eine bittere Niederlage, die den Druck auf den Trainer erhöht. Eigentümer John Henry hat öffentlich unmissverständlich klargemacht, dass bei Liverpool keine Mittelmäßigkeit geduldet wird.

Dazu kommt die schwierige Personalsituation: Mit Mohamed Salah fehlt einer der prägendsten Angreifer der Vereinsgeschichte verletzungsbedingt. Diskussionen über einen möglichen Nachfolger laufen bereits – und auch die Frage, wer künftig die Kapitänsbinde von Virgil van Dijk übernehmen könnte, beschäftigt die Anhänger.

Chelsea reist nach Liverpool in einer Phase anhaltender Formkrise. Aus den letzten vier Premier-League-Spielen holten die Blues lediglich drei Punkte, kassierten dabei zehn Gegentore und stehen in der Tabelle auf Rang neun. Der Auftritt beim 3:0 in Brighton war besonders ernüchternd.

Trotz der schwachen Ligaform zeigt Chelsea im FA Cup Reaktionen – zuletzt ein 1:0 gegen Leeds. Ob das reicht, um in Anfield zu bestehen, ist eine andere Frage. Die Blues müssen auf mehrere Stammkräfte verzichten, darunter Torwart Robert Sánchez.

Das Spiel zwischen Liverpool und Chelsea verspricht Spannung auf beiden Seiten – zwei Klubs, die sich in sehr unterschiedlichen Momenten dieser Saison befinden. Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos gibt es hier.

Das Spiel zwischen Liverpool und FC Chelsea beginnt am 09.05.2026, 13:30.

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Anstoßzeit Liverpool gegen FC Chelsea

Liverpool vs. FC Chelsea: Aufstellungen

Bei Liverpool fallen mehrere Spieler aus. Stammtorhüter Alisson Becker ist ebenso nicht einsatzbereit wie Giorgi Mamardashvili. Hinzu kommen die Ausfälle von Mohamed Salah, Sandro Bajcetic, Alexander Isak, Giorgio Leoni, Conor Bradley, Wataru Endo und Hugo Ekitike. Arne Slot muss damit erhebliche Umstellungen vornehmen. Als voraussichtliche Startelf stehen: Woodman; Jones, van Dijk, Konaté, Robertson; Gravenberch, Frimpong; Gakpo, Mac Allister, Szoboszlai; Wirtz.

Auch beim FC Chelsea gibt es verletzungsbedingte Absenzen zu verzeichnen. Robert Sánchez, Alejandro Garnacho, Pedro Neto, Jamie Gittens und Estevão stehen nicht zur Verfügung. Die voraussichtliche Aufstellung der Blues: Jörgensen; Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Lavia; Pedro, Fernández, Palmer; Delap. Sollten sich die Personalien bis zum Anpfiff ändern, werden die Informationen aktualisiert.

Form

Liverpool kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell: zwei Siege, drei Niederlagen. Die Reds gewannen gegen Crystal Palace mit 3:1 und setzten sich bei Everton mit 2:1 durch, verloren aber zuletzt mit 2:3 gegen Manchester United. Auch das Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain endete mit einem 0:2. Insgesamt erzielte Liverpool in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum acht Tore, kassierte aber sieben.

Chelsea präsentiert sich in der Liga in schlechter Verfassung: vier Niederlagen aus den letzten vier Premier-League-Partien. Das jüngste Ligaspiel endete mit einem 1:3 gegen Nottingham Forest. Bereits zuvor gab es ein 0:3 gegen Brighton und ein 0:1 gegen Manchester United. Im FA Cup gelang ein 1:0-Sieg gegen Leeds. Insgesamt schoss Chelsea in den letzten fünf Pflichtspielen zwei Tore und kassierte sieben.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Oktober 2025 statt: Chelsea gewann damals zu Hause mit 2:1 gegen Liverpool in der Premier League. Aus den letzten fünf direkten Duellen führt Chelsea mit drei Siegen zu Liverpools zwei Siegen. Liverpool erzielte in diesen fünf Spielen insgesamt neun Tore, Chelsea acht – wobei Liverpools 4:1-Heimsieg aus dem Januar 2024 das torreichste Einzelergebnis dieser Reihe darstellt.





Liverpool vs. FC Chelsea: Die Tabellen

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