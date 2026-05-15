Sky oder DAZN? FC Liverpool bei Aston Villa heute im Live Stream und TV sehen

Am Freitagabend empfängt Aston Villa den FC Liverpool in der Premier League auf dem Villa Park in Birmingham. Für beide Klubs steht in dieser Partie mehr auf dem Spiel als drei Punkte am vorletzten Spieltag.

Villa kämpft um den Einzug in den Europapokal und steht nach einer unbeständigen Rückrunde unter Druck. Zuletzt gab es ein 2:2 gegen Burnley, das den Schwung aus dem 4:0-Erfolg gegen Nottingham Forest in der Europa League zunichtemachte. Drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen verdeutlichen, wie fragil die Form der Mannschaft derzeit ist.

Liverpool reist als Tabellenvierter nach Birmingham und benötigt Punkte, um den Champions-League-Platz zu sichern. Die Saison verlief für Arne Slot weit unter den Erwartungen. Der Niederländer hat öffentlich betont, er rechne damit, auch in der kommenden Spielzeit Trainer der Reds zu bleiben, obwohl die Titelverteidigung in der Premier League längst gescheitert ist.

Die Personallage bei Liverpool sorgt kurz vor Anpfiff für Gesprächsstoff. Slot bestätigte, dass Mohamed Salah nach zwei verpassten Spielen zurückkehren soll, während Florian Wirtz wegen einer Erkrankung fraglich ist. Ob der deutsche Spielmacher rechtzeitig fit wird, dürfte über Liverpools Kreativität im Angriff entscheiden.

Für Villa ist es ein Heimspiel, das Charakter zeigen muss. Die Aufgabe, einen direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten oder selbst an ihm vorbeizuziehen, verleiht der Partie eine klare Bedeutung im Tabellenbild.

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Das Spiel zwischen Aston Villa und Liverpool beginnt am 15.05.2026, 21:00.

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Anstoßzeit Aston Villa gegen Liverpool

Premier League - Premier League Villa Park

Aston Villa vs. Liverpool: Aufstellungen

Bei Aston Villa fehlen Amadou Onana, Alysson Edward und Boubacar Kamara verletzungsbedingt. Die voraussichtliche Startelf von Unai Emery sieht Emiliano Martinez im Tor vor einer Abwehrkette mit Ezri Konsa, Pau Torres, Matty Cash und Lucas Digne. Im Mittelfeld sollen Ross Barkley, John McGinn, Douglas Luiz und Youri Tielemans agieren, Ollie Watkins führt den Angriff an. Weitere Informationen werden näher am Anpfiff ergänzt, sollten sich Änderungen ergeben.

Bei Liverpool fallen Sepp van den Berg, Giovanni Leoni, Conor Bradley, Wataru Endo und Hugo Ekitike aus. Arne Slot bestätigte, dass Mohamed Salah nach seiner Verletzungspause zurückkehren soll, während Florian Wirtz aufgrund einer Erkrankung auf der Kippe steht. Das voraussichtliche Aufgebot stellt Giorgi Mamardashvili ins Tor, dahinter Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté und Milos Kerkez. Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch und Dominik Szoboszlai bilden das Mittelfeld, Jeremie Frimpong, Wirtz und Cody Gakpo agieren davor.

Form

Aston Villa kommt mit gemischten Gefühlen in dieses Spiel. Aus den vergangenen fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft nur einen Sieg, nämlich das deutliche 4:0 gegen Nottingham Forest in der Europa League. Dem gegenüber stehen zwei Niederlagen in der Liga, darunter ein 1:2 gegen Tottenham und ein 0:1 bei Fulham, sowie ein 2:2 zuletzt gegen Burnley. In der Europa League verloren die Villans zudem das Hinspiel gegen Forest mit 0:1. Die Defensive wirkte in dieser Phase anfällig, und die Konstanz im Angriff fehlte über weite Strecken.

Liverpool präsentiert sich ebenfalls in unbeständiger Form. Der jüngste Auftritt war ein 1:1 bei Chelsea, dem eine 2:3-Niederlage gegen Manchester United vorausging. Auf der Habenseite stehen ein 3:1 gegen Crystal Palace und ein 2:1-Auswärtssieg bei Everton. In der Champions League kassierten die Reds zuletzt ein 0:2 gegen Paris Saint-Germain. Zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Remis aus fünf Spielen spiegeln eine Mannschaft wider, die in dieser Saison keine Konstanz gefunden hat.





Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung beider Klubs fand im November 2025 statt, als Liverpool auf eigenem Platz mit 2:0 gegen Aston Villa gewann. Blickt man auf die letzten fünf Premier-League-Duelle zurück, dominiert Liverpool die Serie klar: Drei Siege stehen einem Villa-Sieg gegenüber, dazu ein Remis. Auffällig ist, dass torreiche Partien keine Seltenheit sind, darunter ein 3:3 im Mai 2024 auf dem Villa Park. Auf fremdem Platz tut sich Villa gegen Liverpool traditionell schwer, was die Aufgabe am Freitagabend nicht leichter macht.





Aston Villa vs. Liverpool: Die Tabellen

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