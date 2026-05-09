Sky oder DAZN? FC Augsburg vs. Gladbach heute live im TV und Live Stream sehen

In der Bundesliga empfängt der FC Augsburg Borussia Mönchengladbach in der WWK Arena. Beide Teams befinden sich im unteren Mittelfeld der Tabelle und brauchen Punkte, um die Saison versöhnlich abzuschließen.

Augsburg präsentiert sich zuletzt in ordentlicher Form. Die Fuggerstädter holten aus den vergangenen fünf Ligaspielen zwei Siege, darunter ein bemerkenswertes 2:1 gegen Bayer Leverkusen. Diese Stabilität gibt dem Team von der Lech Rückenwind für das Heimspiel.

Mönchengladbach reist mit gemischten Gefühlen an. Die Borussia gewann zuletzt 1:0 gegen Borussia Dortmund, konnte in den Wochen zuvor aber kaum überzeugen. Vier Unentschieden in fünf Spielen zeigen, dass der Mannschaft die Kaltschnäuzigkeit fehlt, um Chancen konsequent zu nutzen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu TV-Übertragung, Livestream und Anstoßzeit.

Das Spiel zwischen Augsburg und Borussia Mönchengladbach beginnt am 09.05.2026, 15:30.

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Die Partie zwischen Augsburg und Borussia Mönchengladbach wird live bei Sky (Einzelspiel) und DAZN (Konferenz) übertragen. Die TV- und Livestream-Optionen sind unten aufgeführt.

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Anstoßzeit Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach

Bundesliga - Bundesliga WWK Arena

Augsburg vs. Borussia Mönchengladbach: Aufstellungen

Beim FC Augsburg fallen M. Valentin Pedersen und D. Giannoulis verletzt aus. Sperren gibt es keine. Als voraussichtliche Startelf sind aufgestellt: F. Dahmen; J. Gouweleeuw, C. Zesiger, C. Matsima; A. Kade, O. Sorg; H. Massengo, F. Rieder, R. Fellhauer; A. Claude-Maurice, M. Gregoritsch.

Bei Borussia Mönchengladbach sind T. Kleindienst, N. N'Goumou, T. Sippel und J. Urbich verletzt. Zudem fehlen J. Castrop und N. Elvedi gesperrt. Die voraussichtliche Gladbacher Startelf lautet: M. Nicolas; J. Scally, F. Chiarodia, P. Sander, M. Friedrich; F. Honorat, W. Mohya, Kevin Stöger, Y. Engelhardt; R. Reitz, H. Tabakovic.

Form

Augsburg kommt mit zwei Siegen aus den letzten fünf Bundesligaspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 3:1-Auswärtssieg bei Werder Bremen am 2. Mai. Zuvor gelang dem FCA ein 2:1-Erfolg gegen Bayer Leverkusen. Dazu kommen drei Unentschieden, darunter ein 1:1 gegen Eintracht Frankfurt. Augsburg erzielte in diesem Fünfer-Zeitraum sieben Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Mönchengladbach gewann zuletzt 1:0 gegen Borussia Dortmund am 3. Mai – der einzige Sieg in den jüngsten fünf Pflichtspielen. Davor gab es drei Remis und eine Niederlage: ein 0:0 gegen Wolfsburg, ein 1:1 gegen Mainz 05, ein 2:2 gegen FC Heidenheim sowie ein 0:1 gegen RB Leipzig. Gladbach traf in diesen fünf Partien viermal und kassierte vier Gegentore.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 11. Januar 2026 in der Bundesliga statt: Borussia Mönchengladbach gewann zu Hause mit 4:0 gegen Augsburg. Blickt man auf die fünf jüngsten direkten Duelle, ergibt sich ein ausgeglichenes Bild: Mönchengladbach gewann zwei Partien, Augsburg ebenfalls zwei, ein Spiel endete unentschieden. Das torreichste Duell in diesem Zeitraum war das 4:4 im August 2023 in Augsburg.





Augsburg vs. Borussia Mönchengladbach: Die Tabellen

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