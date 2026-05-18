Sky oder DAZN? FC Arsenal vs. Burnley heute im Live Stream und TV sehen

Arsenal empfängt Burnley im Emirates Stadium zum Premier-League-Duell.

Die Gunners stehen an der Tabellenspitze der Premier League und kämpfen auf zwei Fronten. Neben dem Meisterschaftsrennen hat sich Mikel Artetas Mannschaft für das Champions-League-Finale qualifiziert – ein Erfolg, der den Klub auf ein neues Niveau gehoben hat.

Bukayo Saka hat zuletzt öffentlich betont, wie viel ihm ein Titelgewinn mit Arsenal bedeuten würde. Der Engländer ist eine der prägenden Figuren dieser Saison und steht sinnbildlich für den Anspruch des Klubs, endlich Silberware zu gewinnen.

Auch Declan Rice gehört zu den Nominierten für die Premier-League-Wahl zum Spieler der Saison – ein weiterer Beleg dafür, wie stark Arsenal in dieser Spielzeit aufgetreten ist.

Burnley hingegen befindet sich am anderen Ende der Tabelle. Die Clarets sind bereits abgestiegen.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alles Weitere rund um die Partie, erfahrt ihr hier.

Das Spiel zwischen FC Arsenal und Burnley beginnt am 18.05.2026 um 21:00.

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Das Spiel Arsenal gegen Burnley ist live bei Sky bzw. WOW zu sehen. Alle verfügbaren TV- und Livestream-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Anstoßzeit FC Arsenal gegen Burnley

Premier League - Premier League Emirates Stadium

FC Arsenal vs. Burnley: Aufstellungen

Form

Arsenal präsentiert sich in bestechender Form. Aus den vergangenen fünf Pflichtspielen holten die Gunners vier Siege bei einem Unentschieden, ohne eine einzige Niederlage kassiert zu haben. Zuletzt gewann Arsenal auswärts bei West Ham mit 1:0, zuvor wurde Fulham zuhause mit 3:0 abgefertigt. Auch in der Champions League ließ die Mannschaft Stärke erkennen: Nach einem 1:1 gegen Atletico Madrid im Hinspiel folgte ein 1:0-Sieg im Rückspiel. Insgesamt erzielte Arsenal in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte lediglich zwei.

Burnley befindet sich in einem deutlich anderen Zustand. Die Clarets gewannen keines ihrer letzten fünf Premier-League-Spiele und holten dabei nur einen Punkt. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 gegen Aston Villa, doch davor setzte es drei Niederlagen am Stück – darunter ein 4:1 gegen Nottingham Forest. In diesen fünf Partien erzielte Burnley nur vier Tore und kassierte neun.





Bilanz direkte Duelle

Die jüngere Begegnungshistorie zwischen beiden Klubs spricht eine deutliche Sprache zugunsten Arsenals. In den letzten fünf Aufeinandertreffen gewannen die Gunners viermal, einmal trennten sich beide Teams torlos. Besonders eindrücklich war das 5:0 im Februar 2024 in Burnley – die bisher deutlichste Niederlage der Clarets in dieser Serie. Auch die jüngste Begegnung im November 2025 gewann Arsenal mit 2:0 auswärts. Burnley wartet in dieser Direktbilanz seit Jahren auf einen Sieg gegen die Nordlondoner.





FC Arsenal vs. Burnley: Die Tabellen

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