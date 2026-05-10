Sky oder DAZN? 1. FC Köln vs. Heidenheim heute live im TV und Live Stream sehen

Im RheinEnergieSTADION in Köln empfängt der 1. FC Köln den FC Heidenheim zum Bundesliga-Duell. Für beide Teams steht an diesem Spieltag außerordentlich viel auf dem Spiel.

Die Geißböcke stehen auf dem 14. Tabellenplatz und brauchen dringend Punkte, um den Abstand zur Abstiegszone zu vergrößern. Zuletzt holten sie gegen Union Berlin ein 2:2 und zeigten damit, dass sie kämpferisch intakt sind – auch wenn die Ergebnisse nicht immer stimmen.

Heidenheim reist als Tabellenletzter an und befindet sich mitten im Abstiegskampf. Die Mannschaft von Frank Schmidt hat jedoch zuletzt für Aufsehen gesorgt: Beim FC Bayern München erkämpfte das Team ein bemerkenswertes 3:3, nachdem es zweimal in Führung gelegen hatte.

Stürmer Eren Dinkci verpasste in München eine große Chance, als er aus kurzer Distanz am Torwart scheiterte – ein Treffer hätte die Situation für die Gäste noch dramatischer gemacht. Heidenheim zeigt, dass es auch gegen die Großen der Liga mithalten kann.

Auf Kölner Seite fehlen mehrere Spieler verletzungsbedingt, und eine Sperre kommt hinzu. Die Hausherren müssen trotzdem eine stabile Leistung abrufen, um drei Punkte einzufahren und den Blick nach unten zu vermeiden.

Arijon Ibrahimovic, der von Bayern München an Heidenheim ausgeliehen ist, steht auf dem Feld – obwohl sein Zukunft beim Verein nach dieser Saison offen bleibt. Er dürfte dennoch alles geben, um sich für einen möglichen Wechsel zu empfehlen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zum TV-Sender, Livestream und zur Anstoßzeit.

Das Spiel zwischen 1. FC Köln und FC Heidenheim beginnt am 10.05.2026, 17:30.

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Die TV- und Livestream-Optionen für 1. FC Köln gegen FC Heidenheim sind weiter unten aufgeführt. Das Spiel wird von DAZN übertragen – sowohl im linearen TV als auch per Livestream über die DAZN-App und -Website. Wer noch kein Abo hat, kann sich direkt über den folgenden Link anmelden: Live streamen auf DAZN unter https://prf.hn/click/camref:1101lfsmJ

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Anstoßzeit 1. FC Köln gegen FC Heidenheim

1. FC Köln vs. FC Heidenheim: Aufstellungen

Beim 1. FC Köln fallen Timo Hübers, F. Schenten, M. El Mala, K. Hansen, S. El Mala und L. Kilian verletzungsbedingt aus. E. Martel ist gesperrt. Als voraussichtliche Startelf sind folgende Spieler vorgesehen: Marvin Schwäbe; J. Simpson-Pusey, Cenk Özkacar, S. Sebulonsen, D. Heintz; Tom Krauß, J. Kaminski; Marius Bülter, J. Schmied, G. Waldschmidt; A. Castro-Montes.

Bei Heidenheim stehen M. Honsak, S. Conteh, Jonas Föhrenbach und L. Paqarada nicht zur Verfügung. Keine Sperren sind verzeichnet. Die projizierte Aufstellung lautet: D. Ramaj; H. Behrens, Omar Traoré, M. Busch, Jan Schöppner; P. Mainka, N. Dorsch; M. Pieringer, E. Dinkci, A. Ibrahimovic; B. Zivzivadze. Sollten sich weitere personelle Änderungen ergeben, werden die Informationen näher am Anstoß aktualisiert.

Form

Der 1. FC Köln kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, drei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Bundesliga-Spielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 gegen Union Berlin; davor gab es eine 1:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen. Positiv hervorzuheben ist der 3:1-Sieg gegen Werder Bremen, der die Serie unterbrach. Insgesamt erzielte Köln in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte acht.

Heidenheim weist in den letzten fünf Bundesliga-Partien zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Zuletzt holte das Team ein aufsehenerregendes 3:3 beim FC Bayern München, nachdem man zuvor St. Pauli mit 2:0 bezwungen hatte. Auch das 3:1 gegen Union Berlin zeigt die Offensivstärke der Mannschaft. In den fünf Spielen schoss Heidenheim zwölf Tore und kassierte neun – eine Bilanz, die Mut macht, auch wenn der Klassenerhalt noch nicht gesichert ist.





Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 10. Januar 2026 in der Bundesliga statt: Heidenheim und Köln trennten sich damals 2:2. Zuvor, am 18. Mai 2024, gewann Heidenheim zuhause deutlich mit 4:1 gegen die Geißböcke. Das einzige Kölner Heimsieg in den letzten vier Bundesliga-Begegnungen stammt aus der 2. Bundesliga. Insgesamt zeigen die letzten fünf Direktvergleiche ein ausgeglichenes Bild mit zwei Unentschieden, einem Kölner Sieg und zwei Heidenheimer Siegen.





1. FC Köln vs. FC Heidenheim: Die Tabellen

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