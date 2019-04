Sieht so das neue Heimtrikot 2019/20 von Real Madrid aus?

Real Madrid könnte im Santiago Bernabeu künftig wohl in einem weißen Trikot mit goldenen Akzenten auflaufen. Sieht so das neue Heimtrikot aus?

wird in der kommenden Spielzeit angeblich in einem leicht veränderten Heimtrikot auflaufen. Das Portal Footyheadlines hat nun erste Details zum Heimdress der Königlichen in der Saison 2019/20 veröffentlicht.

Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Das Shirt ist dabei wohl komplett in Weiß gehalten, wobei das Logo von Ausrüster adidas, der Aufdruck des Sponsors sowie das Logo von Real Madrid in der Farbe Gold daherkommen. Auch die klassischen drei Streifen sollen in goldener Farbe sein.

Derweil tauchten bereits auch erste Bilder des Dritten Trikots sowie des Auswärtstrikots für die neue Saison auf.