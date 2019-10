Schalke 04: Badstuber sauer auf Weinzierl und Heidel, Neuer lobt Nübel - alle News und Gerüchte zu S04

Holger Badstuber kritisiert Schalkes Ex-Verantwortliche heftig. Ein Lob gibt es dagegen von Manuel Neuer für Alexander Nübel. Alle News zu S04.

Während der Länderspielpause bereiten sich die verbliebenen Profis des derzeit auf die nächste -Partie gegen die TSG Hoffenheim am 20. Oktober vor.

Hoger Badstuber ärgert sich über Wechsel zu S04: "Schalke war ein Fehler"

Während Manuel Neuer öffentlich große Stücke auf Alexander Nübel hält, macht Holger Badstuber seinem Ärger über den einstigen Wechsel zu Schalke Luft.

Der frühere deutsche Nationalspieler Holger Badstuber sieht seine Zeit bei Schalke 04 im Rückblick als vertan an und wirft dem damaligen Manager Christian Heidel Unehrlichkeit vor. "Das waren einfach Lügen, dass sie nicht mit mir verlängern wollen. Für mich stand außer Frage, dass ich auf Schalke bleiben will", sagte Badstuber dem Podcast Rasenfunk in einem ausführlichen Karriere-Rückblick.

Heidel hatte 2017 in einer Pressekonferenz behauptet, Schalke habe sich nach der Leihe des damaligen Bayern-Profis Badstuber gegen eine feste Verpflichtung entschieden. Diese stand für Badstuber allerdings nie zur Debatte. "Das war unsinnig. Das war link", sagte er über das Vorgehen der Knappen-Führung: "Zu Schalke zu gehen war im Nachhinein definitiv ein Fehler. Wohl gefühlt habe ich mich dort nicht, der Bruch war zu groß."

Schon beim Wechsel vom FC Bayern nach Gelsenkirchen sei es unehrlich zugegangen, betonte der 30-Jährige, der seit Sommer 2017 beim jetzigen Zweitligisten spielt: "Mir wurde etwas vorgegaukelt." Trainer Markus Weinzierl habe ihm gesagt, "er bräuchte meine Passsicherheit und Qualität. Sonst wäre ich nicht von Bayern weg."

Manuel Neuer über seinen Nachfolger: "Zeichen stehen gut" für Alexander Nübel

Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer kann sich das Schalker Torwart-Talent Alexander Nübel als seinen Nachfolger vorstellen. "Das kann sein. Die Zeichen stehen gut für ihn", antwortete Neuer auf eine entsprechende Frage bei der Pressekonferenz vor dem EM-Qualifikationsspiel am Sonntag in Estland.

Nübel habe "eine gute Entwicklung genommen", sagte Neuer und fügte an: "Natürlich braucht er Erfahrung, die wird er sich holen."

Schalke 04: Weston McKennie mit Rekord-Dreierpack bei US-Prestigesieg

Der Schalker Bundesligaprofi Weston McKennie hat beim 7:0 (6:0) der US-amerikanischen Nationalmannschaft gegen den alten Klassenfeind Kuba den schnellsten Dreierpack der Verbandsgeschichte geschnürt . Der Allrounder, von US-Coach Gregg Berhalter im zentralen Mittelfeld aufgeboten, traf im Audi Field in Washington in der 1., 5. und 13. Minute. Zudem bereitete der 21-Jährige das 3:0 durch Jordan Morris (9.) vor.

⚽️⚽️⚽️ in 1️⃣3️⃣ Minuten! Dieser Moment, wenn du realisierst, dass du Geschichte im Trikot des @USMNT geschrieben hast 😎 #S04 | 🔵⚪️ | @WMckennie pic.twitter.com/fRNeUykvjb — FC Schalke 04 (@s04) October 12, 2019

Josh Sargent von trug sich in der 40. Minute ebenso in die Torschützenliste ein wie der ehemalige Dortmunder Christian Pulisic (62./Elfmeter). Für das siebte Tor der US-Boys in ihrem Auftaktspiel der CONCACAF sorgte der Kubaner Dario Ramos per Eigentor (37.).

Tedesco zu ? Klub-Legende: "In einem Monat wird er heulen"

Sieben Monate nach seinem Aus beim FC Schalke hat Domenico Tedesco mit Spartak Moskau offenbar einen neuen Verein gefunden . Vor dem Wechsel nach erhält der Trainer jedoch Gegenwind von Klub-Legende Maxim Kalinitschenko.

"Tedesco weiß nicht, wohin er geht. Spartak wird für ihn keine Überraschung, sondern ein Eimer kaltes Wasser", erklärte der Ukrainer im russischen Fernsehen und führte fort: "In einem Monat wird er heulen, weil niemand ihm einen Zugang gewährt."

Tedesco wäre nach dem zuletzt entlassenen Oleg Konnov bereits der fünfte Teamchef des Hauptstadtklubs in diesem Jahr. Kalinitschenko ist deshalb weiterhin nicht überzeugt von der neuen Klubführung von Geschäftsführer Thomas Zorn.

Der zweimalige russische Meister sagte: "Wir wissen noch nicht viel über die neue Philosophie des Klubs unter Zorn. Aber mit Sicherheit wird keiner den legendären Spartak mit einem legendären Stil erneuern. Tedescos Unterschrift wird von allen Seiten kontrovers und mit begrenzter Hoffnung gesehen."

Für Schalke würde Tedescos Engagement bei Spartak Einsparungen in Millionenhöhe mit sich bringen. Der Vertrag des beurlaubten Trainers bei den Knappen läuft noch bis 2022 und verspricht ihm ein Jahresgehalt in Höhe von 1,5 Millionen Euro.