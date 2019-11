Schalke 04, News und Gerüchte: Mohammed Salisu ist ein Kandidat, Schalke wollte Gnabry als Sane-Ersatz - alles zu S04

S04 schaut sich in Spanien nach einen Verteidiger um, und Ex-Schalke-Trainer Markus Weinzierl wollte nach dem Abgang Leroy Sanes Serge Gnabry holen.

Der eröffnet heute den 13. -Spieltag. Am Freitagabend empfängt S04 den Aufsteiger ( 20.30 Uhr live auf DAZN ).

Im Vorfeld der Begegnung wurden pikante Details über vergangenen Zeiten zutage gebracht. Ex-Schalke-Coach Markus Weinzierl hat verraten, dass die Königsblauen nach dem Abgang von Leroy Sane einst Serge Gnabry als Ersatz verpflichten wollten.

Willkommen auf DAZN! Für @s04 - @fcunion kehrt Manni Breuckmann am Freitag einmalig zurück! Welche Erinnerungen habt ihr an unsere Kommentatoren-Legende? #S04FCU pic.twitter.com/ilHPbclkxM — DAZN DE (@DAZN_DE) 27. November 2019

Derweil hat der aktuelle S04-Trainer David Wagner weiterhin mit Personalsorgen in der Innenverteidigung zu kämpfen. Folglich wird Schalke nun mit einer Verpflichtung eines Innenverteidigers von in Verbindung gebracht.

Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 vom Freitag.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Schalke 04 - Markus Weinzierl: S04 wollte Serge Gnabry als Ersatz für Leroy Sane

Zu knauserig für einen echten Transfercoup? Der FC Schalke 04 hat offenbar die gute Chance auf eine Verpflichtung von Shootingstar Serge Gnabry verstreichen lassen. Dies bestätigte der frühere S04-Trainer Markus Weinzierl (44).

Nach dem Abgang von Leroy Sane zu im Jahr 2016 hatten die Königsblauen demnach mit dem heutigen Stürmer der Nationalmannschaft Gespräche auf Schalke geführt.

"Ich hätte mich mehr durchsetzen müssen", sagte Weinzierl nun im Interview mit dem Portal Sportbuzzer : "Wenn der Verein sagt, dass Gnabry mit fünf Millionen zu teuer ist, hätte ich in der Nachbetrachtung mich sicher noch mehr für einen Transfer einsetzen müssen."

Bericht: Schalke 04 zeigt Interesse an Valladolid-Verteidiger Mohammed Salisu

Der FC Schalke 04 ist offenbar an einer Verpflichtung von Mohammed Salisu interessiert. Wie das spanische Sportportal El Desmarque berichtet, sei der Innenverteidiger vom spanischen Erstligisten Real Valladolid ein Kandidat bei Königsblau.

Dem Bericht zufolge wäre der 20-Jährige Ghanaer, dessen Vertrag bei Valladolid noch bis 2021 läuft, für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von zwölf Millionen Euro zu haben. Neben S04 werden unter anderem auch , der , , der sowie der FSV mit Salisu in Verbindung gebracht.

Eine Verstärkung der Abwehrzentrale ist eine Möglichkeit, da sowohl Salif Sane als auch Benjamin Stambouli momentan verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen.

Ex-Schalke-Star Sead Kolasinac im Interview: "Habe auf Schalke meinen inneren Schweinehund überwunden"

Seit 2017 spielt Sead Kolasinac nun für den . Im exklusiven Interview mit Goal und DAZN spricht der 26-Jährige über Jugendsünden, den immensen Einfluss von Norbert Elgert, Religion und das denkwürdige erste Treffen mit Raul.

Außerdem verrät er, von welchem Star er als Kind ein Trikot im Zimmer hängen hatte, welcher Supertstar ihn bei seinen Anfängen auf Schalke am meisten unterstützte und was sich nach dem Überfall auf ihn und Mesut Özil veränderte.

Schalke 04: Julian Draxler spricht über seine S04-Zeit

Nationalspieler Julian Draxler von spricht ungewöhnlich offen über den Druck im Profi-Fußball und die Erwartungshaltung seines strengen Vaters. "Schalke 04 war für mich kein Arbeitgeber wie jeder andere. Es waren viele Augen auf mich gerichtet. Wenn wir verloren haben, musste ich mir nicht nur von den Fans anhören, dass ich scheiße bin, sondern auch von meinen Nachbarn, meiner Familie und den Freunden meiner Familie", sagte Draxler im Interview mit Goal und DAZN.

Der 26-Jährige berichtet über einen Geburtstag seines Onkels: "Da saß dann jemand, der immer in der Nordkurve steht und mir plötzlich - auf gut Deutsch gesagt - erzählte, was für ein Arschloch ich doch bin. (...) Den Menschen ist in dem Moment egal, ob du erst 19 oder 20 Jahre alt bist und noch in der Entwicklungsphase steckst."

Sein Vater habe zudem hohen Druck auf ihn ausgeübt. "Wenn wir am Samstag verloren oder ich schlecht gespielt hatte, war das Wochenende für die gesamte Familie gelaufen, weil mein Papa einen Riesenhals hatte", sagte er. "Da war er schon richtig sauer und sehr, sehr kritisch." Dennoch sei er heute dankbar für die Strenge.

Selbstkritisch merkte Draxler an, er habe sich nach seinem schnellen Aufstieg hängenlassen. "Es gab bei mir ein halbes Jahr, in dem ich ein bisschen weniger trainiert und auch mal gesagt habe: Es ist ja nur Training", sagte er. Allerdings habe er schnell verstanden: "Im bezahlten Fußball fressen sie dich mit Haut und Haaren auf, wenn du nicht voll da bist."

Hier geht es zum ersten Teil des Interviews mit Julian Draxler , der zweite Teil ist unter folgendem Link zu finden .

