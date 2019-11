Schalke 04, News und Gerüchte: Kein Streit mit Barcelona wegen Juan Miranda, Sturmkandidat Mariano Diaz verlässt Real Madrid

Wegen Juan Miranda gibt es keinen Stress mit dem FC Barcelona und Sturmkandidat Mariano Diaz verlässt Real Madrid im Winter. Alle Schalke-News.

Vor dem Bundesligaduell gegen am Samstag wartet Schalkes Neuzugang Juan Miranda nach wie vor auf seinen ersten Einsatz in Königsblau. Angeblichen Stress mit dem wegen der Nebenrolle der Leihgabe dementierte Trainer David Wagner allerdings.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Pünktlich zum Aufeinandertreffen, äußert sich zudem Werders Mittelfeldmann und Ex-Dortmunder Nuri Sahin zu Schalke-Coach David Wagner.

Gerüchte gibt es seit Wochen um ein Interesse der Königsblauen an Mariano Diaz von . Der Berater des Stürmers erklärt, dass sein Schützling im Januar auf jeden Fall wechseln wird.

Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 vom Freitag.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Mariano Diaz zu Schalke 04? Stürmer verlässt Real Madrid im Januar

Stürmer Mariano Diaz steht vor einem Abgang bei Real Madrid. Wie sein Berater David Aranda gegenüber dem italienischen Portal LAROMA24 ankündigte, werde sich der 26-Jährige verleihen lassen.

"Er wird für zwei Jahre auf Leihbasis wechseln, auch wenn wir uns noch für keinen Klub entschieden haben", so Aranda, der gleichzeitig bekräftigte, dass die keine Option sei.

Seit mehreren Wochen wird der Nationalspieler der Dominikanischen Republik auch mit und dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht.

David Wagner dementiert Gerücht über Miranda-Rückkehr zum FC Barcelona

Trainer David Wagner vom FC Schalke 04 hat Berichten widersprochen, die besagen, der FC Barcelona sei mit der Leihe von Linksverteidiger Juan Miranda unzufrieden.

"Wir sind in einem sehr guten Dialog mit Barcelona. Insbesondere Michael Reschke und Jochen Schneider hatten in den vergangenen 14 Tagen auch persönlichen Kontakt mit einer Delegation von Barcelona", erklärte der Coach am Freitag. "Und da haben sie genau das Gegenteil kommuniziert: Sie sind bisher absolut einverstanden mit dem, wie das hier angelaufen ist", stellte Wagner klar.

Da der spanische U21-Nationalspieler seit seinem Wechsel zu Königsblau noch auf seinen ersten Einsatz wartet, wurde zuletzt spekuliert, die Katalanen seien unzufrieden und würden die Leihe vorzeitig beenden wollen. "Dass der Junge Zeit braucht, war für sie abzusehen. Und dass der Junge sich auf lange Sicht zeigen und durchsetzen soll. Es ist klar, dass Schalke der richtige Zwischenschritt ist, wenn man sich in Barcelona durchsetzen will. Und er ist auf dem richtigen Weg", bekräftigte Wagner.

Schake-Trainer David Wagner schwärmt von Mauricio Pochettino

Schalke 04: Matija Nastasic vor Startelf-Comeback

Bundesligist Schalke 04 kann beim Gastspiel am Samstag (15.30 Uhr) bei Werder Bremen aller Voraussicht nach wieder auf Abwehrspieler Matija Nastasic vertrauen. "Er ist schmerzfrei. Wenn beim Abschlusstraining alles gut läuft, dann wird er mit Ozan Kabak die Innenverteidigung bilden", sagte Schalke-Trainer David Wagner am Freitag.

Der serbische Nationalspieler laborierte in den vergangenen Wochen an einer Achillessehnenreizung und kam in der laufenden Saison erst zu drei -Einsätzen. Zuletzt stand Nastasic im August am zweiten Spieltag gegen Bayern München (0:3) in der Startelf. Damit mindern sich für Wagner die Verletzungssorgen in der Innenverteidigung, Benjamin Stambouli (Bruch des Fußwurzelknochens) und Salif Sane (Korbhenkelriss des Außenmeniskus) fallen allerdings weiter langfristig aus.

Vor Bundesligaduell gegen Schalke: Werder Bremens Nuri Sahin äußert sich zu S04-Coach David Wagner

Mittelfeldspieler Nuri Sahin vom SV Werder Bremen sprach vor dem Bundesligaspiel der Werderaner gegen den FC Schalke 04 (Samstag, 15.30 Uhr im LIVE-TICKER) über S04-Trainer David Wagner.

"Ich mag Dave, er ist von Grund auf sehr ehrlich", sagte der Ex-BVB-Profi in einer Medienrunde über den ehemaligen U23 Trainer der Dortmunder. Er kenne Wagner gut, "er war damals auch in einem engen Austausch mit Jürgen Klopp", deswegen gab es "natürlich Schnittpunkte".

Dass Wagner jetzt in der Bundesliga und bei den Königsblauen ist, freue den Bremer. Er wünsche sich auch, dass Wagner "weiter so erfolgreich ist - außer viermal im Jahr", wenn es eben gegen seine Grün-Weißen oder seine alte Liebe Borussia Dortmund geht.

S04 - Benito Raman: "Jeder kann sehen, warum Schalke mich geholt hat"

Schalke-Neuzugang Benito Raman hat sich zu seinen ersten Monaten bei den Königsblauen geäußert. Gegenüber Sky sagte der Belgier: "Die ersten Monate waren schwierig für mich, weil ich mich zu sehr unter Druck gesetzt habe."

Das sei in den vergangen vier Wochen jedoch "besser und besser" geworden, jeder könne sehen, "warum Schalke mich geholt hat."

Der ehemalige Düsseldorfer kam im Sommer für knapp sechseinhalb Millionen Euro von der Fortuna zum FC Schalke. In der laufenden Bundesligasaison lief er fünfmal für die Knappen auf, wartet jedoch noch auf seinen ersten Ligatreffer.

Bundesliga: Die nächsten Spiele des FC Schalke 04