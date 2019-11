Schalke 04, News und Gerüchte: Tottenham Hotspur soll Nübel im Blick haben - alles zu S04

Verlässt Alexander Nübel S04 im Sommer? Neben dem FC Bayern soll nun auch Tottenham Hotspur am Torhüter dran sein. Außerdem: Harit spricht von Europa.

Schalke 04 ist nach dem Auswärtssieg in Bremen auf Platz fünf der -Tabelle geklettert - eine Position, die unter anderem Amine Harit zum Träumen vom internationalen Geschäft verleitet.

Ein weiteres heißes Thema in Gelsenkirchen ist die Zukunft von Torhüter Alexander Nübel. Während Gespräche über eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrages noch keine Ergebnisse brachten, keimen nun Gerüchte über ein Interesse von am 23-Jährigen auf.

Schalke 04: Hat Tottenham Hotspur Alexander Nübel im Visier?

Der englische Erstligist Tottenham Hotspur hat offenbar ein Auge auf S04-Keeper Alexander Nübel geworfen. Nach Informationen des englischen Sportjournalisten Kevin Hatchard, der unter anderem für talkSPORT aktiv ist, sollen die Spurs den 23-Jährigen bereits seit mehreren Monaten intensiv beobachten.

“One whisper has come my way...”



“They are keeping an eye on Nübel. He has got a Neuer vibe about him.” 🧤



“He was strongly linked with Bayern.”@KevinHatchard reveals #THFC are interested in Schalke’s Alexander Nübel. pic.twitter.com/0dR7evGVM1 — talkSPORT (@talkSPORT) November 25, 2019

Der Vertrag von Nübel bei Schalke 04 läuft noch bis zum kommenden Sommer, die Verhandlungen über eine mögliche Verlängerung sind zuletzt ins Stocken geraten - obwohl Königblau dem Schlussmann offenbar ein Mega-Gehalt angeboten hat.

Auch mit einem Wechsel zum FC Bayern München wurde Nübel zuletzt in Verbindung gebracht.

Schalke 04 hat wohl ein Auge auf ein US-Talent geworfen

Der Bundesligist Schalke 04 hat anscheinend Interesse an einer Verpflichtung von Owen Otasowie. Der 18-jährige US-Amerikaner soll einem Bericht der Sun zufolge in Gelsenkirchen auf dem Einkaufszettel stehen.

Otasowie ist aktuell bei den unter Vertrag, hat dort aber noch nicht für das Profiteam in einem Pflichtspiel auf dem Platz gestanden.

Neben Königsblau sollen aber zudem der , Arsenal und PSG an dem Defensivspieler haben, so der Bericht weiter.

Schalke 04: Amine Harit spricht von der

Nach dem 2:1-Sieg von Schalke 04 bei gab Amine Harit ein neues Saisonziel für Königsblau aus. "Wir können jetzt doch nicht sagen, dass wir um den Klassenerhalt spielen. Wir wollen um die vorderen Plätze spielen, wir wollen in die Champions oder ", sagte der Torschütze zur 1:0-Führung.

Nach dem Dreier an der Weser rangiert Schalke auf Platz fünf der Bundesliga-Tabelle.

Schalke 04: Julian Draxler spricht über seine S04-Zeit

Nationalspieler Julian Draxler von spricht ungewöhnlich offen über den Druck im Profi-Fußball und die Erwartungshaltung seines strengen Vaters. "Schalke 04 war für mich kein Arbeitgeber wie jeder andere. Es waren viele Augen auf mich gerichtet. Wenn wir verloren haben, musste ich mir nicht nur von den Fans anhören, dass ich scheiße bin, sondern auch von meinen Nachbarn, meiner Familie und den Freunden meiner Familie", sagte Draxler im Interview mit Goal und DAZN.

Der 26-Jährige berichtet über einen Geburtstag seines Onkels: "Da saß dann jemand, der immer in der Nordkurve steht und mir plötzlich - auf gut Deutsch gesagt - erzählte, was für ein Arschloch ich doch bin. (...) Den Menschen ist in dem Moment egal, ob du erst 19 oder 20 Jahre alt bist und noch in der Entwicklungsphase steckst."

Sein Vater habe zudem hohen Druck auf ihn ausgeübt. "Wenn wir am Samstag verloren oder ich schlecht gespielt hatte, war das Wochenende für die gesamte Familie gelaufen, weil mein Papa einen Riesenhals hatte", sagte er. "Da war er schon richtig sauer und sehr, sehr kritisch." Dennoch sei er heute dankbar für die Strenge.

Selbstkritisch merkte Draxler an, er habe sich nach seinem schnellen Aufstieg hängenlassen. "Es gab bei mir ein halbes Jahr, in dem ich ein bisschen weniger trainiert und auch mal gesagt habe: Es ist ja nur Training", sagte er. Allerdings habe er schnell verstanden: "Im bezahlten Fußball fressen sie dich mit Haut und Haaren auf, wenn du nicht voll da bist."

Hier geht es zum ersten Teil des Interviews mit Julian Draxler, der zweite Teil ist unter folgendem Link zu finden.

Schalke 04: Ex-Kapitän Höwedes kann sich Bundesliga-Rückkehr vorstellen

Rio-Weltmeister Benedikt Höwedes vom russischen Erstligisten hat eine Rückkehr nach ins Fußball-Oberhaus weiter auf dem Schirm. "Ich kann mir ein Comeback in der Bundesliga vorstellen, ja", sagte der 31 Jahre alte Abwehrspieler im Interview auf bild.de, "ich bin absolut topfit, habe in der letzten und der laufenden Saison viel gespielt, auch in der Champions League auf hohem Niveau."

Am Dienstag (18.55 Uhr) trifft der ehemalige Kapitän von Schalke 04 mit Lok in der Königsklasse auf Bundesligist . Man müsse immer abwägen, "was passt und was nicht", betonte Höwedes weiter, "dass ich bei Lokomotive die Möglichkeit hatte, in der Königsklasse zu spielen, war ein wichtiger Grund für den Wechsel". Der Klub hatte 2019 den Pokal und den Supercup errungen.

Höwedes: "Es ist eine sehr erfolgreiche Zeit für Lok. Aber natürlich hat meine Familie Priorität, daher wäre es schön, vielleicht noch einmal in der Bundesliga zu spielen." Sein Vertrag bei den Moskowitern läuft noch bis 30. Juni 2021.

