Schalke 04, News und Gerüchte: Draxler über schwierige Zeit in S04-Jugend, Bentaleb soll wohl neuen Stürmer mitfinanzieren

Julian Draxler spricht im Interview unter anderem über eine schwere Zeit in der S04-Jugend, Bentaleb soll wohl verkauft werden. Alle Schalke-News.

Schalke 04 steht nach dem 2:1-Erfolg bei in der weiterhin gut da. In dieser Woche steht nun die Vorbereitung auf das nächste Heimspiel an, am Freitag ( 20.30 Uhr live auf DAZN ) ist zu Gast in Gelsenkirchen.

Mit Julian Draxler hat ein früherer Schalker bei Goal und DAZN in einem ausführlichen Interview über seine Karriere gesprochen. Unter anderem erinnerte sich der PSG-Star dabei an eine komplizierte Zeit im Nachwuchs von S04.

FC Schalke - Julian Draxler über schwierige Zeit in S04-Jugend: "Ich hatte riesige Probleme"

PSG-Star und Schalke-Eigengewächs Julian Draxler hat im Interview mit Goal und DAZN über eine komplizierte Zeit im Nachwuchs von S04 gesprochen.

In seinem ersten U17-Jahr sei er "im Kopf einfach noch nicht so weit" gewesen und habe häufig die Defensivarbeit vernachlässigt, hatte dadurch "riesige Probleme".

"Ich war schlicht nicht in der Lage, in einem körperbetonten Spiel Zweikämpfe gegen einen 17-Jährigen von zu gewinnen", sagte Draxler und führte aus: "Das war eine Phase, in der ich nicht gut gespielt und zum ersten Mal gemerkt habe, dass die anderen auch richtig gut sind. Mit dieser Erkenntnis, dass es plötzlich für mich nicht mehr steil nach oben ging, hatte ich zunächst meine Probleme."

Draxler, der schon als Siebenjähriger zu S04 gewechselt war, schaffte bei Schalke dennoch bekanntlich den Sprung zu den Profis, debütierte Anfang 2011 als 17-Jähriger in der Bundesliga. Über den kam der deutsche Nationalspieler dann im Januar 2017 zu , wo er noch bis 2021 unter Vertrag steht.

HIER lest Ihr den kompletten ersten Teil des ausführlichen Exklusiv-Interviews mit Julian Draxler . Darin spricht er unter anderem auch über die Beziehung zu seinem Vater, die erste Begegnung mit Weltstar Raul und die Probleme des frühen Ruhms.

Schalke 04: Nabil Bentaleb soll wohl neuen Stürmer mitfinanzieren

Nabil Bentaleb wurde bei Schalke 04 in die U23 degradiert und soll laut kicker im Winter verkauft werden.

Der Plan dahinter: Geld für einen neuen Stürmer in die Kassen spülen. Zwar dürfte ein Verkauf des algerischen Mittelfeldspielers nicht genug dafür einbringen, einen großen Teil aber auf jeden Fall. Gehandelt wurde zuletzt unter anderem Mariano Diaz von als neuer Angreifer für Königsblau.

S04 - Nach Auswärtsspiel in Bremen: Polizei meldet Angriff auf Schalke-Fans

Bei einer Schlägerei nach dem Bundesligaspiel zwischen Werder Bremen und Schalke 04 hat es zwei Verletzte und 21 vorläufige Festnahmen gegeben. Wie die Bremer Polizei am Sonntag mitteilte, habe eine Gruppe von 20 bis 30 größtenteils vermummten Personen am Samstagabend Schalke-Anhänger angegriffen und dabei einen Vater (47) und seinen Sohn (20) verletzt.

Der 47 Jahre alte Mann musste demnach mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, der 20-Jährige wurde leicht verletzt. Laut Zeugenaussagen sollen diverse Angreifer mit Quarzhandschuhen und Mundschutz ausgestattet gewesen sein, einige trugen Werder-Schals vor dem Gesicht.

21 tatverdächtige Männer wurden vorübergehend festgenommen. Es wurden laut Mitteilung unter anderem Mundschutz und Sturmhauben sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und dem besonders schweren Fall des Landfriedensbruchs.

Schalke 04: Benito Raman spricht nach Sieg bei Werder Bremen vom Europapokal

Benito Raman strahlte übers ganze Gesicht. Der 2:1-Sieg bei Werder Bremen, der Sprung auf den Europapokalplatz - und, endlich, sein erstes Bundesliga-Tor für Schalke 04. "Das Tor ist ein kleines Geschenk für mich", sagte der Angreifer erleichtert, nachdem er zusammen mit seinen Teamkollegen und dem Gäste-Anhang den schon vierten Sieg in der Fremde gefeiert hatte.

Einmal in Fahrt, ignorierte Raman, der im Sommer von zu den Königsblauen gewechselt war, in seiner Hochstimmung auch die selbst auferlegte Schalker Zurückhaltung in Sachen internationale Plätze. "Wenn man Schalkes Geschichte betrachtet und sieht, wo wir momentan stehen, dann müssen wir nach Europa. Das ist unser großes Ziel", sagte der 25-Jährige. Es sei zwar noch eine lange Saison, "aber wir sind auf einem guten Weg".

Nach der Führung durch Amine Harit (43.) stellte Raman (53.) die Weichen am Samstag endgültig auf Sieg für abgezockte Schalker. Der Anschlusstreffer von Yuya Osako (79.) fiel nicht mehr ins Gewicht. "Ich war total zufrieden, wie die Jungs gefightet haben", sagte 04-Coach David Wagner: "Am Ende haben wir es sehr reif heruntergespielt. Deshalb kann man schon davon sprechen, dass es kein unverdienter Sieg war." Raman sah es genauso.

