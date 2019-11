Wer zeigt / überträgt Schalke 04 gegen Union Berlin live im TV und LIVE-STREAM? So wird die Bundesliga am Freitag übertragen

Der FC Schalke 04 trifft im Bundesliga-Freitagsspiel auf Union Berlin. Goal verrät Euch, wer das Duell live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Bundesliga, Matchday 13: Union Berlin gastiert am Freitagabend um 20.30 Uhr beim FC Schalke 04. Die Partie steigt in der Veltins-Arena.

Kann der den positiven Trend weiter fortsetzen? In den letzten drei Spielen feierte S04 zwei Siege und ein Unentschieden. Während Schalke gegen den FC Augsburg (zum Spielbericht) und bei Werder Bremen (zum Spielbericht) gewinnen konnte, reichte es gegen Fortuna Düsseldorf nur zu einem wilden 3:3 (zum Spielbericht).

Auch strotzt vor Selbstvertrauen. Die Mannschaft aus Berlin-Köpenick hat die letzten drei Partien allesamt gewinnen können. Erst feierte Union einen 1:0-Derbysieg gegen Hertha BSC (zum Spielbericht), dann schlugen die Eisernen sowohl Mainz 05 (zum Spielbericht) als auch Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach (zum Spielbericht).

Schalke 04 gegen Union Berlin: Wir erläutern Euch in diesem Artikel, wer das Duell am -Freitag live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt. Außerdem gibt's alle Infos zu den Highlights bei DAZN.

Schalke 04 gegen Union Berlin: Der Bundesliga-Freitag im Detail

Wer zeigt / überträgt Schalke 04 gegen Union Berlin im LIVE-STREAM?

Bundesliga, Freitag, DAZN! Seit diesem Sommer überträgt DAZN die Bundesliga live! Der Streamingdienst ist u.a. für die Live-Übertragung eines jeden Freitagsspiels des deutschen Fußball-Oberhauses zuständig. Auch aus der Veltins-Arena sendet DAZN am Freitag live und in Farbe.

Die Bundesliga im LIVE-STREAM bei DAZN. Diese Partien überträgt der Streamingdienst live und in voller Länge:

alle Freitagsspiele

alle Sonntagsspiele, die um 13.30 Uhr angepfiffen werden

alle Montagsspiele

alle Relegationsspiele

Freitag geht’s schon weiter... ☝️🔵⚪️ https://t.co/RTOcq1PxSl — FC Schalke 04 (@s04) November 25, 2019

DAZN zeigt / überträgt Schalke 04 gegen Union Berlin im LIVE-STREAM

Wollt Ihr das Freitagsspiel der Bundesliga live erleben? Dann seid Ihr bei DAZN genau an der richtigen Adresse. Nur DAZN überträgt Schalke 04 gegen Union Berlin im LIVE-STREAM. Beim Streamingdienst verpasst Ihr keine Sekunde des Auftakts des 13. Bundesliga-Spieltags.

Schalke 04 gegen Union Berlin im LIVE-STREAM bei DAZN - Hier gibt's alle Infos zur Bundesliga-Übertragung:

DAZN überrascht Euch immer wieder mit etwas Neuem: Am kommenden Bundesliga-Freitag sitzt eine der deutschen Kommentatoren-Legenden am DAZN-Mikrofon. Manfred "Manni" Breuckmann wird Schalke 04 gegen Union Berlin für Euch kommentieren.

Manni Breuckmann kommentiert am Freitag das Spiel zwischen @s04 und dem @fcunion live auf DAZN! Ihr könnt das Spiel wahlweise mit @JP_janplatte & @felgenralle oder alternativ mit Manni gucken! #S04FCU pic.twitter.com/dOkLwfIXVa — DAZN DE (@DAZN_DE) November 26, 2019

DAZN zeigt / überträgt Schalke 04 gegen Union Berlin kostenlos im LIVE-STREAM - So funktioniert der Gratismonat!

DAZN ist am Freitag Eure einzige Möglichkeit, die Bundesliga live zu verfolgen. Und Ihr könnt kostenlos dabei sein! Wie soll das gehen? Falls Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abos seid, könnt Ihr Schalke 04 vs. Union Berlin gratis im LIVE-STREAM genießen. Was Ihr dafür tun müsst? Sichert Euch dafür einfach einen kostenlosen Probemonat.

Der DAZN-Probemonat? Lohnt sich! Mit diesem erlebt Ihr die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang gratis. Und das Beste? DAZN zeigt Spitzensport und Spitzenfußball vom Allerfeinsten. Der Streamingdienst überträgt jährlich weit mehr als 8.000 Livesport-Events. Das alles gibt es schon für einen schlanken 10er im Monat!

Mit dabei: NBA, NFL, NHL, Boxen, Tennis sowie vieles mehr. Und natürlich Fußball! Bei DAZN bekommt Ihr die Bundesliga, die Champions League und Europa League, die Serie A, LaLiga oder die Ligue 1 live und in voller Länge.

Lust auf den Bundesliga-Freitag live bei DAZN? Dann holt Euch die kostenlose DAZN-App für die Geräte Eurer Wahl:

Wer zeigt / überträgt Schalke 04 gegen Union Berlin live im TV?

Wird das Duell zwischen dem FC Schalke 04 und Union Berlin live im TV übertragen? Ist es möglich, den Bundesliga-Freitag live im TV bei DAZN zu schauen? Oder geht das nicht? Sind vielleicht sogar Sky oder andere Sender am Freitag im Einsatz? Alle Antworten bekommt Ihr in diesem Abschnitt.

DAZN zeigt / überträgt Schalke 04 gegen Union Berlin im LIVE-STREAM auf dem Smart-TV

Ihr wollt Königsblau gegen Eisern Union ganz klassisch im TV-Programm verfolgen? Sorry, das ist nicht möglich. Warum? DAZN ein reiner Streamingdienst und kein klassischer TV-Sender.

Dementsprechend zeigt DAZN alle Übertragungen ausschließlich im LIVE-STREAM. Doch aufgepasst: Falls Ihr einen Smart-TV besitzt, habt Ihr Glück!

DAZN bringt Euch Schalke gegen Union im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV! Wie geht das? Ganz einfach. Die kostenlose DAZN-App ist auf nahezu allen modernen TV-Geräten verfügbar.

Schalke 04 gegen Union Berlin live bei DAZN auf Eurem Smart-TV - Bock drauf? So geht's:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Stores Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Stores Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Erlebt Schalke 04 gegen Union Berlin mit DAZN auf Eurem SMART-TV!

Zeigt / überträgt Sky Schalke 04 gegen Union Berlin live im TV?

Wir müssen all Fußball-Fans mit einem Sky-Abonnement enttäuschen: Das ist nicht der Fall. Sky ist für die Übertragung der Freitagsspiele der Bundesliga nicht zuständig - auch nicht für Schalke 04 gegen Union Berlin.

Stattdessen überträgt der Bezahlsender aber weiterhin den kompletten Bundesliga-Samstag (alle Spiele um 15.30 Uhr sowie das Topspiel um 18.30 Uhr) und die Sonntagsspiele (um 15.30 Uhr und um 18 Uhr) live und in voller Länge im Pay-TV.

Wenn Ihr Sky nutzen wollt, benötigt Ihr ein Abonnement beim Bezahlsender. Mehr Informationen zu aktuellen Angeboten und Preisen erhaltet Ihr auf der Sky-Website.

ARD, ZDF und Co.: Wer zeigt / überträgt Schalke 04 gegen Union Berlin live im Free-TV?

Die schlechte Nachricht: Das Duell zwischen Schalke 04 und Union Berlin wird nicht live im Free-TV übertragen. Schon seit mehreren Jahren ist die Bundesliga nur noch nahezu ausschließlich im Bezahlfernsehen zu sehen. ARD und ZDF übertragen nur noch vereinzelt Spiele des deutschen Fußball-Oberhauses im Free-TV - zumeist die Eröffnungsspiele der Hin- und Rückrunde.

Wer zeigt / überträgt Schalke 04 gegen Union Berlin? So seht Ihr die Bundesliga-Highlights

Ihr habt das Freitagsspiel der Bundesliga zwischen Schalke 04 und Union Berlin verpasst? Ihr wollt dennoch keine wichtige Szene verpassen? Dann empfehlen wir Euch die Highlights zu Schalke 04 gegen Union Berlin bei DAZN. Lange Wartezeiten? Nein, danke. Der Streamingdienst lädt Euch bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff eine ausführliche Zusammenfassung der Partie auf die Plattform.

Reichen Euch die Highlights des Bundesliga-Freitags nicht aus? Dann schaut Euch einfach das komplette Spiel zwischen Schalke und Union noch einmal im Re-Live an. DAZN macht's möglich! Oder Ihr spult zu den wichtigsten Szenen vor. Diese hat Euch DAZN im Re-Live unten in der Menüleiste markiert.

Bei DAZN seht Ihr aber nicht nur die Highlights zu Schalke 04 vs. Union Berlin. Der Streamingdienst zeigt alle Highlights der 1. und bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Besser geht's nicht, oder? Klickt Euch mal rein!

So startet man ins Wochenende! Das Bundesliga Freitagsspiel Schalke 04 gegen Union Berlin seht ihr ab 20:10 Uhr live auf DAZN. @s04 @fcunion #S04FCU pic.twitter.com/JNg3sLRdoe — DAZN DE (@DAZN_DE) November 25, 2019

Wer zeigt / überträgt Schalke 04 gegen Union Berlin? Die Bilanz beider Teams

Schalke 04 erst ein Duell Union Berlin 1 Siege 0 0 Unentschieden 0 0 Niederlagen 1 2 Tore 0

Wer zeigt / überträgt Schalke 04 gegen Union Berlin? So wird der Bundesliga-Freitag übertragen