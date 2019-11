Schalke 04, News und Gerüchte: Benito Raman will in den Europapokal, S04-Kandidat Mariano Diaz möchte Real Madrid verlassen

S04 meldet sich nach der Länderspielpause mit einem Auswärtssieg in Bremen zurück. Kommt im Winter Mariano Diaz? Alle Schalke-News.

Schalke 04 bleibt auswärts eine Macht: Das 2:1 bei am 12. Spieltag in der bedeutete für die Mannschaft von Trainer David Wagner bereits den 13. Punkt in der Fremde. Einzig kann noch eine solche gute Ausbeute aufweisen.

Gegen Werder markierte Neuzugang Benito Raman seinen ersten Treffer für die Knappen und er stellte anschließend klar, dass er mit seinem neuen Klub in den Europapokal einziehen wolle.

Schalke 04: Benito Raman spricht nach Sieg bei Werder Bremen vom Europapokal

Benito Raman strahlte übers ganze Gesicht. Der 2:1-Sieg bei Werder Bremen, der Sprung auf den Europapokalplatz - und, endlich, sein erstes Bundesliga-Tor für Schalke 04. "Das Tor ist ein kleines Geschenk für mich", sagte der Angreifer erleichtert, nachdem er zusammen mit seinen Teamkollegen und dem Gäste-Anhang den schon vierten Sieg in der Fremde gefeiert hatte.

Einmal in Fahrt, ignorierte Raman, der im Sommer von zu den Königsblauen gewechselt war, in seiner Hochstimmung auch die selbst auferlegte Schalker Zurückhaltung in Sachen internationale Plätze. "Wenn man Schalkes Geschichte betrachtet und sieht, wo wir momentan stehen, dann müssen wir nach Europa. Das ist unser großes Ziel", sagte der 25-Jährige. Es sei zwar noch eine lange Saison, "aber wir sind auf einem guten Weg".

Nach der Führung durch Amine Harit (43.) stellte Raman (53.) die Weichen am Samstag endgültig auf Sieg für abgezockte Schalker. Der Anschlusstreffer von Yuya Osako (79.) fiel nicht mehr ins Gewicht. "Ich war total zufrieden, wie die Jungs gefightet haben", sagte 04-Coach David Wagner: "Am Ende haben wir es sehr reif heruntergespielt. Deshalb kann man schon davon sprechen, dass es kein unverdienter Sieg war." Raman sah es genauso.

Raman mit Tor-Debüt: Schalke holt wichtigen Dreier in Bremen

Wach, kaltschnäuzig, reif: Schalke 04 setzt sich dank Amine Harit und Benito Raman in der Bundesliga oben immer mehr fest. Die Königsblauen haben am zwölften Spieltag verdient mit 2:1 (1:0) bei Werder Bremen gewonnen und sind nun Tabellenvierter. Harit (43.) und Raman (53.) trafen für die auswärtsstarke Mannschaft von David Wagner, Werder reichte das Tor von Yuya Osako (79.) nicht mehr.

Mariano Diaz zu Schalke 04? Stürmer verlässt im Januar

Stürmer Mariano Diaz steht vor einem Abgang bei Real Madrid. Wie sein Berater David Aranda gegenüber dem italienischen Portal LAROMA24 ankündigte, werde sich der 26-Jährige verleihen lassen.

"Er wird für zwei Jahre auf Leihbasis wechseln, auch wenn wir uns noch für keinen Klub entschieden haben", so Aranda, der gleichzeitig bekräftigte, dass die keine Option sei.

Seit mehreren Wochen wird der Nationalspieler der Dominikanischen Republik auch mit und dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht.

David Wagner dementiert Gerücht über Miranda-Rückkehr zum

Trainer David Wagner vom FC Schalke 04 hat Berichten widersprochen, die besagen, der FC Barcelona sei mit der Leihe von Linksverteidiger Juan Miranda unzufrieden.

"Wir sind in einem sehr guten Dialog mit Barcelona. Insbesondere Michael Reschke und Jochen Schneider hatten in den vergangenen 14 Tagen auch persönlichen Kontakt mit einer Delegation von Barcelona", erklärte der Coach am Freitag. "Und da haben sie genau das Gegenteil kommuniziert: Sie sind bisher absolut einverstanden mit dem, wie das hier angelaufen ist", stellte Wagner klar.

Da der spanische U21-Nationalspieler seit seinem Wechsel zu Königsblau noch auf seinen ersten Einsatz wartet, wurde zuletzt spekuliert, die Katalanen seien unzufrieden und würden die Leihe vorzeitig beenden wollen. "Dass der Junge Zeit braucht, war für sie abzusehen. Und dass der Junge sich auf lange Sicht zeigen und durchsetzen soll. Es ist klar, dass Schalke der richtige Zwischenschritt ist, wenn man sich in Barcelona durchsetzen will. Und er ist auf dem richtigen Weg", bekräftigte Wagner.

Schake-Trainer David Wagner schwärmt von Mauricio Pochettino

