SC Paderborn vs. VfB Stuttgart im TV und LIVE STREAM: Wo läuft der DFB-Pokal heute?

Der SC Paderborn trifft im DFB-Pokal auf den VfB Stuttgart. GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Heute Abend (31. Januar 2023) treten der SC Paderborn und der VfB Stuttgart im DFB-Pokal gegeneinander an. Die Partie wird um 18 Uhr in der Home-Deluxe-Arena in Paderborn angepfiffen.

Beide Teams trafen bisher zweimal im DFB-Pokal aufeinander, beide Male konnte sich Stuttgart durchsetzen. Paderborn steht in der 2. Liga aktuell auf Platz fünf, der VfB Stuttgart findet sich in der Bundesliga nur auf Platz fünfzehn wieder und muss aufpassen, nicht noch auf die Abstiegsränge abzurutschen. Ein Erfolgserlebnis würde dem Team von Trainer Bruno Labbadia also sicher gut tun. Ob sich der Favorit heute durchsetzt oder ob Paderborn die Überraschung gelingt, sehen wir ab 18 Uhr.

GOAL liefert Euch wie gewohnt alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

SC Paderborn vs. VfB Stuttgart: Die Partie im Überblick

Begegnung SC Paderborn vs. VfB Stuttgart Wettbewerb DFB-Pokal Anpfiff 31. Januar - 18 Uhr Spielort Home-Deluxe-Arena (Paderborn)

SC Paderborn vs. VfB Stuttgart: Wo läuft das Spiel im TV?

Wenn Ihr das Spiel heute im TV sehen wollt, dann müsst Ihr auf den Pay-TV-Sender Sky zurückgreifen. Nur dort werden nämlich alle Spiele des DFB-Pokals übertragen. Im Free-TV ist die heutige Partie zwischen Paderborn und Stuttgart leider nicht zu sehen.

Sky bietet Euch viele unterschiedliche Pay-TV-Pakete an. Um den DFB-Pokal live erleben zu können, braucht Ihr das Sky-Sport-Paket. Neben dem Pokalwettbewerb ist darin unter anderem auch die Premier League und die Formel 1 enthalten. Das kostet Euch dann 20 Euro pro Monat, wobei sich der Preis nach einem Jahr auf 28 Euro monatlich erhöht.

Nach Abschluss des Abos könnt Ihr die Partie dann beim Sender Sky-Sport-Top-Event live sehen. Genauere Infos zum Sky-Sport-Paket findet Ihr hier.

(C)Getty Images

SC Paderborn vs. VfB Stuttgart: Das Spiel per LIVE-STREAM sehen

Natürlich könnt Ihr das ganze Spiel auch im LIVE-STREAM sehen. Wie genau erfahrt Ihr in den nächsten Abschnitten.

SC Paderborn vs. VfB Stuttgart: Der LIVE-STREAM von Sky Go

Sky Go könnt Ihr nutzen, wenn Ihr bereits ein gültiges Abo bei Sky abgeschlossen habt. Dann könnt Ihr Euch einfach die Sky-Go-App herunterladen und Euch dort mit euren Zugangsdaten anmelden. Danach seid Ihr in der Lage, Euer gebuchtes Paket dort auch per LIVE-STREAM zu sehen.

Neben einem Sky-Abo braucht Ihr dafür natürlich auch ein internetfähiges Endgerät. Mehr zu Sky Go könnt Ihr hier nachlesen.

SC Paderborn vs. VfB Stuttgart: Mit WOW-Livesport zum LIVE-STREAM

WOW war bei Sky früher unter dem Namen Sky Ticket bekannt. Hiermit könnt Ihr ebenfalls einen LIVE-STREAM zum Spiel Paderborn vs. Stuttgart sehen. Bei WOW-Livesport handelt es sich nämlich um ein Streaming-Abo bei Sky.

Das kostet Euch 24,99 Euro pro Monat und dafür könnt Ihr dann die 1. und 2. Bundesliga, Premier League und den DFB-Pokal per LIVE-STREAM verfolgen. Wer also sowieso lieber per STREAM zusehen will, der ist dort genau richtig. Nach einem Jahr erhöht sich der Preis dann allerdings auf 29,99 Euro pro Monat. Den Link zur Anmeldung bei WOW-Livesport findet Ihr hier.

SC Paderborn vs. VfB Stuttgart: Der LIVE-TICKER von GOAL

Einen LIVE-TICKER zum Spiel findet Ihr bei GOAL. Hier werdet Ihr fast in Echtzeit mit allen wichtigen Infos zum Spielgeschehen versorgt. Egal also, ob Paderborn ein Tor schießt oder Stuttgart eine Auswechslung vornimmt, hier bekommt Ihr alles mit.

Hier geht es zum LIVE-TICKER für das Spiel SC Paderborn vs. VfB Stuttgart.

SC Paderborn vs. VfB Stuttgart: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen der Mannschaften könnt Ihr hier ab einer Stunde vor Anpfiff sehen.