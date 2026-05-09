RTL oder nur live bei Sky? VfL Bochum vs. Hannover 96 heute live im TV und Live Stream sehen

VfL Bochum empfängt Hannover 96 im Vonovia Ruhrstadion zum 2.-Bundesliga-Duell. Beide Klubs befinden sich in sehr unterschiedlichen Lagen im Tableau – was dieser Partie ihren besonderen Reiz verleiht.

Bochum steht mit Platz elf im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Die jüngsten Ergebnisse waren wechselhaft: Auf einen starken Heimsieg gegen Greuther Fürth folgten Rückschläge, die zeigen, wie wenig Konstanz der Klub zuletzt auf den Platz brachte.

Die Niedersachsen haben sich in dieser Saison als ernsthafter Aufstiegskandidat etabliert und kommen mit breiter Brust nach Bochum.

Das Auswärtsteam von der Leine zeigte zuletzt eine solide Bilanz: Zwei Siege, drei Unentschieden aus den vergangenen fünf Ligaspielen sprechen für Stabilität, auch wenn die Offensive nicht immer zündete.

Für Bochum geht es darum, vor eigenem Publikum Punkte zu sammeln und den Abstand zur unteren Tabellenregion zu verwalten. Hannover will den Druck auf die Aufstiegsplätze aufrechterhalten.

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Das Spiel zwischen VfL Bochum und Hannover 96 beginnt am 09.05.2026, 13:00.

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Anstoßzeit VfL Bochum gegen Hannover 96

VfL Bochum vs. Hannover 96: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

VfL Bochum kommt mit einer gemischten Bilanz aus den vergangenen fünf Ligaspielen: ein Unentschieden, zwei Siege und zwei Niederlagen. Zuletzt trennten sich die Bochumer 1:1 von Arminia Bielefeld. Zuvor gelang ein 2:1-Heimsieg gegen Greuther Fürth, doch eine 0:2-Niederlage gegen Dynamo Dresden sowie ein 1:4 gegen Magdeburg zeigen die Anfälligkeit des Teams. Insgesamt erzielte Bochum in diesen fünf Partien zehn Tore und kassierte acht.

Hannover 96 präsentiert sich mit zwei Siegen und drei Unentschieden aus den letzten fünf Auswärts- und Heimspielen deutlich stabiler. Das jüngste Spiel endete 3:3 gegen Preußen Münster. Ein 3:1-Auswärtssieg beim Karlsruher SC und ein 2:0 bei Darmstadt unterstreichen die Qualität der Niedersachsen. Hannover traf in diesen fünf Partien neunmal und ließ achtmal hinter sich.





Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 13. Dezember 2025 in der 2. Bundesliga statt und endete in Hannover torlos 0:0. In den fünf erfassten Duellen gewann Hannover 96 dreimal, während Bochum einmal als Sieger vom Platz ging – ein weiteres Spiel endete remis. Hannover erzielte dabei insgesamt acht Tore, Bochum fünf.





VfL Bochum vs. Hannover 96: Die Tabellen

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