RTL oder nur live bei Sky? Eintracht Braunschweig vs. Dynamo Dresden heute live im TV und Live Stream sehen

Im Eintracht Stadion in Braunschweig empfängt Eintracht Braunschweig Dynamo Dresden im Rahmen der 2. Bundesliga. Beide Klubs befinden sich im unteren Tabellendrittel und stehen unter Druck, Punkte zu sammeln.

Braunschweig kommt mit gemischten Gefühlen in diese Partie. Zuletzt setzte es eine 0:2-Heimniederlage gegen Holstein Kiel, und die jüngsten fünf Ligaspiele brachten nur einen Sieg. Die Niedersachsen brauchen dringend Zählbares, um sich von den Abstiegsrängen zu distanzieren.

Dresden hingegen reist mit etwas mehr Rückenwind an. Der 1:0-Erfolg zuletzt gegen Kaiserslautern war der dritte Sieg in den vergangenen fünf Spielen. Die Sachsen zeigen, dass sie in dieser Liga mithalten können.

Aus tabellarischer Sicht liegt Dresden vor Braunschweig, was diesem Duell zusätzliche Brisanz verleiht. Für Braunschweig geht es darum, den direkten Konkurrenten auf Abstand zu halten.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.

Das Spiel zwischen Eintracht Braunschweig und Dynamo Dresden beginnt am 09.05.2026, 13:00.

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Das Spiel zwischen Eintracht Braunschweig und Dynamo Dresden wird live auf Sky WOW übertragen. Unten findest du alle verfügbaren TV- und Livestream-Optionen im Überblick.

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Anstoßzeit Eintracht Braunschweig gegen Dynamo Dresden

Eintracht Braunschweig vs. Dynamo Dresden: Aufstellungen





Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Eintracht Braunschweig kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Ligaspielen in diese Partie. Der einzige Dreier gelang mit einem 2:0-Auswärtssieg in Kaiserslautern, während das jüngste Spiel eine 0:2-Heimpleite gegen Holstein Kiel war. Insgesamt erzielte Braunschweig in diesem Zeitraum fünf Tore und kassierte acht.

Dynamo Dresden weist in den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, keine Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt gewannen die Sachsen 1:0 gegen Kaiserslautern, zuvor schlugen sie VfL Bochum mit 2:0 und holten einen 2:0-Auswärtserfolg in Nürnberg. Dresden traf in diesen fünf Spielen sechsmal und ließ vier Gegentreffer zu.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 12. Dezember 2025 in der 2. Bundesliga statt: Dynamo Dresden unterlag dabei Eintracht Braunschweig mit 2:3. Blickt man auf alle fünf vorliegenden Duelle zurück, kommt Braunschweig auf zwei Siege, Dresden auf einen, bei zwei Unentschieden. Drei der fünf Spiele endeten mit mindestens drei Toren.





Eintracht Braunschweig vs. Dynamo Dresden: Die Tabellen

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