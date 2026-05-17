RTL oder nur live bei Sky? Dynamo Dresden vs. Holstein Kiel heute live im TV und Live Stream sehen

Dynamo Dresden empfängt Holstein Kiel im Rudolf Harbig Stadion in Dresden. Beide Mannschaften treffen zwar im Tabellenmittelfeld aufeinander, doch die SGD kann noch auf den Relegationsplatz abrutschen.

Kiel reist mit einem anderen Momentum an. Die Störche verloren zwar am vergangenen Spieltag mit 1:3 gegen Magdeburg, davor aber hatten sie vier Ligaspiele in Serie gewonnen und dabei überzeugende Ergebnisse eingefahren.

Für Dresden geht es darum, vor eigenem Publikum eine Reaktion zu zeigen. Das Rudolf Harbig Stadion kann eine echte Festung sein, und die SGD wird die Unterstützung der Fans brauchen, um gegen einen Gegner zu bestehen, der zuletzt starke Leistungen gezeigt hat.

Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Holstein Kiel beginnt am 17.05.2026 um 15:30.

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Anstoßzeit Dynamo Dresden gegen Holstein Kiel

Deutschland 2 Bundesliga - 2. Bundesliga Rudolf Harbig Stadion

Dynamo Dresden vs. Holstein Kiel: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Dynamo Dresden kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel. Aus den vergangenen fünf Ligapartien holte die SGD drei Siege und kassierte zwei Niederlagen. Zuletzt unterlag Dresden Eintracht Braunschweig mit 1-2, nachdem zuvor ein 1-0-Erfolg gegen Kaiserslautern gefeiert worden war. Davor hatte die SGD mit einem 2-0 gegen VfL Bochum und einem 0-2-Auswärtssieg bei 1. FC Nürnberg überzeugt, ehe eine 1-3-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf die Serie unterbrach. Insgesamt erzielte Dresden in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte sieben.

Holstein Kiel weist in den jüngsten fünf Pflichtspielen eine Bilanz von vier Siegen und einer Niederlage auf. Die Störche verloren zuletzt mit 1-3 gegen Magdeburg, hatten davor aber eine beeindruckende Serie hingelegt: Siege gegen Eintracht Braunschweig (2-0), bei Hertha Berlin (0-1), gegen Kaiserslautern (3-0) und bei Fortuna Düsseldorf (1-2). Kiel traf in diesen fünf Partien neun Mal und ließ sechs Gegentore zu.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 20. Dezember 2025 in der 2. Bundesliga statt, als Holstein Kiel zu Hause mit 2-1 gegen Dynamo Dresden gewann. In den letzten fünf direkten Vergleichen, die alle in der 2. Bundesliga ausgetragen wurden, hat Kiel die Oberhand: Die Störche gewannen drei dieser Duelle, während Dresden keinen einzigen Sieg verbuchen konnte. Ein Spiel endete remis. Kiel erzielte in dieser Serie insgesamt neun Tore, Dresden brachte es auf vier.





Dynamo Dresden vs. Holstein Kiel: Die Tabellen

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