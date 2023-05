Real Madrid enttäuscht bei Manchester City: Das hat Toni Kroos am meisten gestört

Real Madrid hatte im CL-Halbfinale gegen Manchester City letztlich keine Chance. Das sagte Toni Kroos nach dem Spiel.

WAS IST PASSIERT? Toni Kroos zeigte sich nach dem Aus in der Champions League mit Real Madrid enttäuscht. Beim 0:4 gegen Manchester City hat den Mittelfeldstrategen vor allem die Herangehensweise der Königlichen in den ersten Minuten des Halbfinals gestört.

WAS WURDE GESAGT? "Was mich stört, sind die ersten 20, 25 Minuten", erklärte der Deutsche nach der Partie bei DAZN: "Ich habe es im Hinspiel schon gesagt, dass wir die ersten 20 Minuten zu passiv waren, das hat sich heute wiederholt." Die Anfangsphase habe ihn "mehr als die letzten beiden Gegentore" geärgert.

"Sie waren schwer zu greifen, sie haben mit ein, zwei Spielern mehr zwischen den Linien gespielt, sind selbst mehr ins Risiko gegangen", analysierte Kroos die Leistung von Manchester City. Machtlos sei man prinzipiell aber nicht gewesen. In der zweiten Halbzeit habe Real Madrid versucht, höher zu pressen und so auch etwas mehr Zugriff bekommen. "Nach vorne war das aber zu wenig", erklärte ein ernüchterter Kroos: "Lange Rede, kurzer Sinn: Wir sind verdient ausgeschieden."

Er sei dennoch weit davon entfernt, diese Champions-League-Saison als Enttäuschung zu bezeichnen. In der Liga geht Madrid in dieser Saison ebenfalls leer aus. "Der Pokalsieg ist jetzt nochmal deutlich wichtiger", so Kroos. Der Anspruch des Klubs sei dennoch ein anderer.

