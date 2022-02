Absolutes Spitzenspiel in der Champions League: Zum Achtelfinale empfängt PSG (Paris Saint-Germain) heute Real Madrid. Die Begegnung wird heute um 21 Uhr im Pariser Parc des Princes angepfiffen.

Zusätzliche Brisanz verleiht der potenzielle Wechsel von Kylian Mbappe in Richtung Madrid der Begegnung. Seit Monaten hält sich das Gerücht, dass der Franzose PSG verlassen und als neuer Superstar von Real Madrid anheuern wird. In der Liga läuft es trotz der Störfeuer für beide Teams blendend - man ist standesgemäß Tabellenerster.

Vinicius Jr., Karim Benzema, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Angel Di Maria - das sind nur einige der Namen, die wir heute hoffentlich auf dem Platz erleben werden. GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung LIVE im TV und STREAM.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Real Madrid heute LIVE: Die Daten zum Achtelfinale der Champions League

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Real Madrid heute LIVE im TV: Wird das Achtelfinale der Champions League im Free-TV übertragen?

Es erklärt sich von selbst, dass das wohl hochkarätigste aller Achtelfinals zahlreiche Fußballfans LIVE sehen möchten. Doch gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Leider nein! Die Spiele der Champions League seht Ihr, bis auf das Finale, in dieser Saison leider nicht im Free-TV!

Die Übertragungsrechte der Königsklasse gehen in dieser Spielzeit an die beiden Sender DAZN und Amazon. DAZN überträgt mit 121 von 137 möglichen Partien den Großteil aller Spiele! Der Rest geht an Amazon, das neu bei der Übertragung mitmischt: Amazon Prime Video zeigt ausgewählte Partien der Champions League am Dienstagabend.

DAZN oder Amazon: Welcher Sender überträgt PSG (Paris Saint-Germain) vs. Real Madrid heute LIVE?

Fans werden sich wundern, wenn sie den Übertragungskalender auf DAZN lesen: Die Begegnung zwischen PSG und Real findet sich hier nicht wieder und das hat auch einen Grund: Die Exklusivrechte zur Ausstrahlung der heutigen Begegnung liegen bei Amazon Prime Video!

Amazon überträgt PSG (Paris Saint-Germain) vs. Real Madrid heute LIVE: Das Achtelfinale der Champions League im TV und STREAM

Alle, die bereits ein Amazon-Prime-Konto besitzen, dürfen sich jetzt freuen: Das Giga-Unternehmen zeigt heute auf der hauseigenen Streamingplattform das Highlight-Spiel LIVE!

Solltet Ihr noch nicht bei Amazon Prime sein, könnt Ihr dies für einmalig 69 Euro (Jahresabo) oder monatlich 7,99 Euro (Monatsabo) ändern. Seid Ihr Neukunden, könnt Ihr das Angebot sogar 30 Tage kostenlos testen. Auf DAZN gibt es heute und morgen die restlichen Partien live zu sehen.

Den LIVE-STREAM zur Begegnung auf Amazon Prime Video könnt Ihr auf zahlreichen Geräten abrufen. Die kompatiblen Devices sind: Smart-TV, Spielekonsole, TV-Stick, Handy und Tablet.

DAZN überträgt die Champions League LIVE: So seht Ihr 121 von 137 möglichen CL-Spielen

Wir haben es ja bereits erwähnt: Die übrigen Partien seht Ihr exklusiv auf DAZN. So zeigt der Sender zum Beispiel auch die Begegnung zwischen Salzburg und dem FC Bayern oder Inter vs. Liverpool. Neben der Königsklasse seht Ihr auch die nationalen Ligen (Ligue 1, Serie A und LaLiga) live auf DAZN. Doch das war noch nicht alles: Auch die Bundesliga oder Sportarten wie Basketball, Handball, Football und vieles mehr gibt es in Deutschland nur hier.

Die Mitgliedschaft für den Zugriff auf dieses riesige Angebot ist günstiger, als so mancher erwartet:

Monatsmitgliedschaft: monatlich 29,99 Euro

Jahresmitgliedschaft: monatlich 24,99 Euro oder einmalig 274,99 Euro

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Real Madrid heute LIVE im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von PSG:

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Danilo, Paredes, Verratti - Di Maria, Messi, Mbappe

Real setzt auf folgende Aufstellung:

Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Casemiro, Kroos, Modric - Asensio, Vinicius, Benzema

PSG vs. Real Madrid heute live sehen: Die Opta-Fakten

Paris Saint-Germain und Real Madrid trafen bereits 10-mal in europäischen Wettbewerben aufeinander, wobei die Spanier mehr Siege verbuchen konnten (4S 3U 3N). Zuletzt standen sie sich in der UEFA Champions League 2019/20 gegenüber, als PSG in beiden Begegnungen in der Gruppenphase ungeschlagen blieb (1S 1U).

Es ist das vierte Mal, dass sich Paris Saint-Germain und Real Madrid in der K.o.-Runde eines europäischen Wettbewerbs gegenüberstehen. Nach dem Ausscheiden in den ersten beiden Duellen (Viertelfinale des UEFA-Pokals 1992/93 und Viertelfinale des Pokals der Pokalsieger 1993/94) kam Real Madrid beim letzten Mal weiter und warf die Franzosen im Achtelfinale der UEFA Champions League 2017/18 aus dem Wettbewerb.

Paris Saint-Germain hat das letzte Heimspiel gegen Real Madrid in der UEFA Champions League mit 3-0 (im September 2019). Beim letzten Heimspiel in der K.-o.-Phase musste man sich allerdings gegen Real geschlagen geben: 2017/18 verlor PSG das Achtelfinal-Rückspiel mit 1-2 und schied damit aus.

Real Madrid gewann alle drei Auswärtsspiele in der Gruppenphase der diesjährigen UEFA Champions League und dabei jeweils eine weiße Weste behalten (1-0 gegen Inter Mailand, 5-0 gegen Schachtar Donezk und 3-0 gegen Sheriff Tiraspol). Die einzige UEFA-Champions-League-Saison, in der man die ersten vier Auswärtsspiele gewinnen konnte, war 2014/15 - während Carlo Ancelottis erster Amtszeit.

Paris Saint-Germain gewann nur eines seiner letzten sechs Heimspiele in der K.-o.-Phase der UEFA Champions League, bei vier Niederlagen (1U). In der vergangenen Saison blieben die Pariser sogar in allen drei Heimspielen in der K.-o.-Phase sieglos (1U 2N), obwohl sie das Halbfinale erreichten.

Real Madrid spielte in dieser Saison der UEFA Champions League durchschnittlich 8,4 Pässe pro Sequenz, die zu den 13 Toren führten (ohne Eigentore) - seit 2003/04 ist dies der höchste Durchschnitt einer Mannschaft in einer einzigen Saison in diesem Wettbewerb, die mindestens 10 Tore erzielt hat.

Seit Beginn der Saison 2020/21 war PSG-Stürmer Kylian Mbappé an mehr Spielzügen beteiligt, die zu Toren führten (17) als jeder andere Spieler in der UEFA Champions League. Mbappé hat auch die höchste xG-Beteiligung aller Spieler in diesem Zeitraum (16,4).

Karim Benzema traf in jedem seiner letzten vier Spiele in der UEFA Champions League und erzielte insgesamt dabei fünf Tore. Der Franzose könnte nach Cristiano Ronaldo (viermal zwischen 2013 und 2018) und Ruud van Nistelrooy (2007) der dritte Spieler werden, der in fünf aufeinanderfolgenden Spielen für den Klub in diesem Wettbewerb getroffen hat.

In den letzten drei UEFA Champions League-Saisons (seit 2019/20) waren Lionel Messi (100), Neymar (87) und Kylian Mbappé (69) die drei Spieler mit den meisten erfolgreichen 1vs1-Situationen in diesem Wettbewerb. Dieses Trio stand in dieser Saison in der Hälfte der CL-Spiele von Paris Saint-Germain gemeinsam in der Startelf (3/6).

Vinícius Júnior hat den Ball in dieser Saison weiter nach vorne getragen als jeder andere Spieler in der UEFA Champions League (1.227 Meter). Er führt auch die Liste der Spieler an, die mit diesen Carries die meisten Schüsse kreierten (17) – er gab neun Schüsse ab und bereitete acht Schüsse vor.

PSG vs. Real Madrid heute live im TV und STREAM: Der Vorbericht zur Champions League

Kylian Mbappe ist voll fokussiert. Das ganze Getöse um einen möglichen Wechsel zu seinem Traumklub Real Madrid schiebt der Superstar von Paris St. Germain vor dem Achtelfinal-Showdown der beiden Fußball-Großmächte entschieden beiseite.

"Ich konzentriere mich darauf, Real Madrid zu schlagen, und dann werden wir sehen", sagte Mbappe vor der Partie am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) und stellte noch einmal klar: "Ich habe meine Entscheidung noch nicht getroffen."

Auch wenn die Zeichen auf Abschied im Sommer stehen, kämpft momentan gefühlt ganz Paris um einen Verbleib seines Ausnahmestürmers. Ein Erfolg gegen Real, so die Hoffnung der Franzosen, könnte ein gewichtiges Argument für einen Verbleib des Weltmeisters liefern.

"Natürlich", betonte PSG-Kapitän Marquinhos im Gespräch mit dem französischen Fernsehsender TF1, habe er versucht, Mbappe zum Bleiben zu überreden. Er sei schließlich "schon jetzt einer der größten Spieler" in der Vereinsgeschichte.

Wie wichtig er für den Tabellenführer ist, bewies Mbappe erst wieder am vergangenen Wochenende, als er in der Nachspielzeit das Siegtor gegen Stade Rennes (1:0) erzielte.

Es war Tor Nummer zwölf in der laufenden Serie - damit traf er in dieser Saison genauso häufig wie die PSG-Stars Lionel Messi, Neymar, Angel Di Maria und Mauro Icardi zusammen.

Paris-Coach Mauricio Pochettino gibt sich allerdings keinen allzu großen Illusionen hin. Der Argentinier will sich bei der auch für den Klub richtungweisenden Entscheidung nicht einmischen.

"Er hat viele Leute um sich, von denen ich sicher bin, dass sie ihn bestens beraten", sagte Pochettino dem spanischen Radiosender Cadena Ser. Nach den Spielen gegen Real werde Mbappe seine Entscheidung fällen.

Unabhängig von der Personalie Mbappe freut sich Reals Mittelfeldstratege Toni Kroos riesig auf das hochkarätige Duell. "Diese Partie könnte ein Halbfinale oder Finale sein", sagte er bei Amazon: "Ich bin immer optimistisch, aber in dem Fall kann ich wirklich nichts sagen. Wir haben das Los so genommen, jetzt müssen wir eben schon im Februar in Topform sein!"

Mbappes Vertrag in Paris läuft im Juni aus. Schon im vergangenen Sommer soll PSG ein Angebot von Real über 180 Millionen Euro abgelehnt haben. Dabei gelten die Königlichen schon seit Kindheitstagen als Mbappes Traumverein.

Nach einem Probetraining im Alter von 14 Jahren wollte der Franzose laut eigener Aussage "unbedingt dorthin" - doch er entschied sich 2017 am Ende doch zu einem Wechsel von Monaco nach Paris.

In Frankreich gilt Mbappe inzwischen fast als nationales Heiligtum. Selbst Staatspräsident Emmanuel Macron schwärmte in einem Beitrag für L'Equipe, die den Angreifer zu Frankreichs einflussreichstem Fußballer des Jahres kürte, zuletzt vom 23-Jährigen. Mbappe verkörpere "eine Gelassenheit, einen ruhigen Ehrgeiz, den Blick zu den Sternen, aber den Kopf auf den Schultern", schrieb Macron.

Er wünsche sich, dass der Nationalstürmer "weiterhin das Publikum mit seinen jubelnden Gesten, brillanten Pässen und magischen Toren verzaubert". Einer Sache, so Macron, sei er sich sicher: "Er wird uns auch weiterhin in Erstaunen versetzen."

Die Frage ist nur: Welches Trikot er dabei tragen wird.

Quelle: SID

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Real Madrid heute LIVE TICKER: Mit GOAL kostenlos mitfiebern

Auch heute bieten wir Euch wieder einen kostenlosen LIVE-TICKER zur Begegnung an. Wir liefern Euch in diesem spannende Insights sowie die wichtigsten Szenen nahezu in Echtzeit.

Zum LIVE-TICKER

