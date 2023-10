Olympiakos vs. Panathinaikos: LIVE-STREAM und TV - gibt es heute eine Übertragung?

Am 8. Spieltag der griechischen Liga trifft Olympiakos auf Panathinaikos. Gibt es heute eine Übertragung im TV oder LIVE-STREAM?

In der griechischen Liga kommt es am 8. Spieltag zum Duell der beiden Top-Teams: Olympiakos Piräus empfängt am Sonntag, 22. Oktober 2023, um 18.30 Uhr Panathinaikos Athen. Ausgetragen wird die Partie im Georgios-Karaiskakis-Stadion in Piräus. Ob die Partie heute im TV oder LIVE-STREAM übertragen wird, verrät Euch GOAL.

Nach sieben absolvierten Partien thront Olympiakos an der Spitze der griechischen Super League. Lediglich im Duell mit Double-Sieger AEK Athen gab es ein Remis (1:1), die restlichen Partien wurden allesamt gewonnen. Neben der besten Abwehr aller Teams (erst zwei Gegentore) stellt Olympiakos mit 22 Treffern auch die beste Offensive und weiß zudem einen der zwei besten Torjäger der Meisterschaft in den eigenen Reihen: Ayoub El Kaabi (fünf Tore).

Aber auch Panathinaikos muss sich vor dem direkten Duell keineswegs verstecken. Mit drei Punkten Rückstand auf Olympiakos liegt der Traditionsverein auf dem zweiten Platz. Gegen AEK setzte es am 5. Spieltag eine knappe 1:2-Niederlage, zudem gab es noch ein Remis gegen PAOK Saloniki (2:2). Die restlichen Begegnungen wurden allesamt gewonnen.

Olympiakos empfängt heute Panathinaikos in der griechischen Liga. Gibt es eine Übertragung im TV oder LIVE-STREAM?

Olympiakos vs. Panathinaikos heute live im TV und STREAM: Anstoß, Datum, Uhrzeit – Infos zur Partie

Paarung: Olympiakos Piräus - Panathinaikos Athen

Wettbewerb: Stoiximan Super League, 8. Spieltag

Datum: Sonntag, 22. Oktober 2023 (heute)

Anstoß: 18.30 Uhr

Austragungsort: Georgios-Karaiskakis-Stadion (Piräus)

Olympiakos vs. Panathinaikos live: Gibt es heute eine Übertragung im Free-TV oder Pay-TV?

Sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV wird es keine Übertragung von Olympiakos vs. Panathinaikos geben. Im Free-TV können Fußballfans kurz vor der Winterpause zwei Bundesliga-Partien verfolgen, diese werden bei Sat.1. gezeigt.

Getty

Ansonsten ist nationaler und internationaler Fußball nahezu komplett aus dem frei empfangbaren Fernsehen verschwunden. Im Pay-TV könnt Ihr via Sky oder DAZN diverse Top-Wettbewerbe verfolgen, die griechische Liga zählt allerdings nicht zum Portfolio eines Anbieters.

Olympiakos vs. Panathinaikos heute: Gibt es eine Übertragung im LIVE-STREAM?

Auch im LIVE-STREAM wird es daher keine Übertragung geben. Wer die griechische Liga in Deutschland sehen will, ist aufgeschmissen.

Allerdings besteht die Möglichkeit, die beiden Klubs in der Europa League zu verfolgen. Sowohl Olympiakos - das es in der Gruppenphase unter anderem mit dem SC Freiburg zu tun bekommt - als auch Panathinaikos sind im zweitwichtigsten europäischen Vereinswettbewerb vertreten. Für die Übertragung der Europa League zeichnet die RTL-Gruppe verantwortlich, für das Abrufen des LIVE-STREAMS via RTL+ benötigt Ihr aber ein kostenpflichtiges Abonnement.

Olympiakos vs. Panathinaikos heute live: Wo gibt es einen LIVE-TICKER zur griechischen Liga?

Mit einem Sieg gegen den Dauerrivalen könnte Panathinaikos zu Olympiakos aufschließen, je nach Höhe des Erfolgs winkt sogar die Tabellenführung.

Wie die Partie läuft, könnt Ihr im LIVE-TICKER bei GOAL verfolgen. Dort versorgen wir Euch mit den Zwischenständen zur Partie, Ihr könnt Torschützen sowie Karten und Wechsel einsehen.

Olympiakos vs. Panathinaikos heute live im TV und STREAM: Die direkten Duelle