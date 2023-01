Nottingham vs. FC Chelsea: TV, LIVE STREAM, TICKER - die Premier League heute live

Der FC Chelsea trifft in der Premier League auf Nottingham. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM liefert Euch GOAL.

Am heutigen Sonntagabend (01. Januar 2023) bekommt es Nottingham Forest in der Premier League mit dem FC Chelsea zu tun. Das Spiel wird um 17:30 Uhr im City-Ground in Nottingham angepfiffen.

Beide Teams könnten die drei Punkte heute Abend gut gebrauchen. Nottingham braucht unbedingt einen Befreiungsschlag, um sich etwas von den Abstiegsrängen lösen zu können. Auch der FC Chelsea will mit Trainer Graham Potter den Anschluss an die internationalen Plätze nicht verlieren. Dafür sollte heute aber am besten ein Sieg her.

Auch Nottingham Forest hat sich nach vielen Transfers im Sommer, darunter u.a. Neco Wiliams und Omar Richards, sicher mehr erhofft. Jetzt gilt es Abstand von den unteren Tabellenplätzen zu bekommen, um nicht schon diese Saison wieder abzusteigen.

Hier findet Ihr die wichtigsten Infos zur Übertragung der Premier-League-Partie im TV und LIVE-STREAM.

Nottingham vs. FC Chelsea heute im TV und LIVE STREAM: Die Daten zum Spiel

Begegnung Nottingham Forest vs. FC Chelsea Wettbewerb Premier League Spielort City-Ground (Nottingham) Anpfiff 01. Januar - 17:30 Uhr

Nottingham vs. FC Chelsea heute live: Gibt es eine TV Übertragung?

Ja, die gibt es, allerdings nur im Pay-TV. Im frei empfangbaren deutschen Fernsehen wird die englische Premier League leider nicht übertragen.

Die Rechte an der Übertragung liegen nur beim Bezahlsender Sky. D.h., wenn Ihr die heutige Partie zwischen Nottingham und Chelsea sehen wollt, dann müsst Ihr zwangsläufig auf den Pay-TV-Sender zurückgreifen.

Um jetzt bei Sky zusehen zu können, braucht Ihr ein kostenpflichtiges Abo. Sky stellt Euch dabei verschiedene Pakete mit unterschiedlichen Inhalten zur Auswahl. Wenn Ihr die Premier League live verfolgen wollt, dann braucht Ihr das Sky-Sport-Paket.

Damit seht Ihr nicht nur die englische Liga, sondern u.a. auch alle Rennen der Formel 1 sowie alle Spiele des DFB-Pokals. Aktuell gibt es dieses Abo bei Sky für 23 Euro pro Monat. Was dann noch alles bei diesem Paket mit dabei ist, könnt Ihr hier nachlesen.

Alle, die bereits über ein Abonnement bei Sky verfügen, können natürlich direkt einschalten. Die Übertragung des heutigen Spiels beginnt um 17:20 Uhr beim Sender Sky-Sport-Top-Event HD.

Getty

Nottingham vs. FC Chelsea: Die Partie im LIVE-STREAM sehen

Neben der Pay-TV-Übertragung habt Ihr auch die Option, das ganze Spiel per LIVE-STREAM zu sehen. Der LIVE-STREAM ist aber ebenfalls wieder an Sky gekoppelt. Wo und wie genau Ihr dort jetzt zusehen könnt, erklären wir Euch in den nächsten beiden Abschnitten.

Nottingham vs. FC Chelsea heute live sehen: Der STREAM bei Sky Go

Falls Ihr schon ein Abonnement beim Bezahlsender habt, dann könnt Ihr einfach bei Sky Go zusehen. Ihr braucht Euch nur die Sky Go-App herunterzuladen, müsst Euch dort dann mit euren Zugangsdaten anmelden und den LIVE-STREAM für das Spiel Nottingham Forest vs. FC Chelsea anklicken.

Neben einem gültigen Abo braucht Ihr dafür aber natürlich auch ein internetfähiges Endgerät. Schnappt Euch also euer Smartphone oder ein Notebook und schon könnt Ihr die Premier League live per STREAM verfolgen.

Getty Images

Nottingham vs. FC Chelsea: Mit WOW zum LIVE STREAM heute

Mit WOW könnt Ihr ebenfalls das Spiel sehen. Hierbei handelt es sich um reines Streaming-Abo bei Sky. Mit WOW-Livesport könnt Ihr z.B. die Samstagsspiele der Bundesliga, den DFB-Pokal und die Premier League live sehen. Außerdem gibt es noch die 2. Bundesliga, Handball u.v.m.

Wenn Ihr also ein Abo bei WOW-Livesport abschließt, könnt Ihr das alles per LIVE-STREAM sehen. Kostenmäßig könnt Ihr als Neukunde mit 29,99 Euro monatlich für ein Monatsabo und 24,99 Euro pro Monat für ein Jahresabo rechnen.

Wenn Ihr auf diesen Link hier klickt, könnt Ihr Euch noch einmal genauer über die Inhalte und Kosten bei WOW-Livesport informieren.

Getty

Nottingham vs. FC Chelsea: Mit GOAL zum LIVE-TICKER

Wir haben Euch jetzt die verschiedenen Möglichkeiten aufgezeigt, wie Ihr das Spiel live im Pay-TV oder per STREAM sehen könnt. Falls Ihr heute Abend allerdings unterwegs seid, aber trotzdem nichts verpassen wollt, dann können wir Euch den LIVE-TICKER von GOAL empfehlen.

Hier bekommt Ihr per Push-Nachricht sofort mit, wenn im Spiel etwas Wichtiges passiert und bleibt damit die kompletten 90 Minuten lang up to date.

Hier geht es zum LIVE-TICKER.

Nottingham vs. Chelsea heute im LIVE STREAM: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen der Teams werden hier von uns direkt bekannt gegeben, wenn sie von den Mannschaften eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlicht werden.