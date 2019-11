Schalke-Profi Omar Mascarell lobt Ex-Coach Niko Kovac

Vor seinem Wechsel zum FC Schalke im Sommer 2018 spielte Omar Mascarell zwei Jahre lang in Frankfurt unter Niko Kovac. Diesen lobte der Spanier nun.

Omar Mascarell vom hat Niko Kovac, seinen Ex-Trainer in Frankfurt, in den höchsten Tönen gelobt. "Niko Kovac war perfekt für mich", sagte Mascarell in der Sport Bild.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Er habe sich nach seiner Ankunft aus an ein neues Land und anderen Fußball gewöhnen müssen, dabei habe ihn Kovac maßgeblich unterstützt.

Mascarell: "Er machte mich zu einem besseren Spieler"

"Er machte mich zu einem besseren Spieler, zu einer besseren Person", erklärte der 26-Jährige und sprach von seinem bisher größten Sieg: "Unter ihm wurde ich DFB-Pokalsieger, ein unfassbar schöner Erfolg."

Nach einem durchwachsenen ersten Jahr auf Schalke ist Mascarell mittlerweile in der Startelf von David Wagner gesetzt und gilt als einer der Leistungsträger der Königsblauen.