MLS: Wayne Rooney mit wildem Freistoßtor für D.C. United

Dem ehemaligen englischen Nationalspieler Wayne Rooney ist in der gegen ein grandioses Freistoßtor gelungen. Für D.C. United traf der Stürmer aus ganz spitzem Winkel aus der Nähe der Eckfahne.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Beim 2:1-Sieg des Klubs aus der Hauptstadt Washington D.C. ging Rooney einmal mehr voran und brachte sein Team durch das zwischenzeitliche 2:0 endgültig auf die Siegerstraße.

Nach 12 Saisontreffern in der Vorsaison gelang Rooney gegen Orlando im vierten Spiel der laufenden Spielzeit bereits das vierte Tor. In der Vorwoche schnürte der langjährige Premier-League-Stürmer einen Hattrick gegen Real Salt Lake.

ARE YOU KIDDING ME WAYNE ROONEY?!



He scores his 4th goal of the year and puts D.C. United up by 2 against Orlando. pic.twitter.com/rV8ESb55Ga