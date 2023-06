Mit dem Jubel von Cristiano Ronaldo: Marcelo-Sohn feiert seinen Schulabschluss

Große Geste in einem großen Moment: Der Marcelo-Sohn feiert seinen Schulabschluss wie der Superstar unter den Ex-Kollegen seines Vaters.

WAS IST PASSIERT? Enzo Alves, der Sohn von Marcelo, hat den "Siuuu"-Jubel von Cristiano Ronaldo, der früher mit seinem Vater bei Real Madrid spielte, während einer Abschlussfeier imitiert.

Als er auf der Bühne sein Zeugnis erhielt, kopierte er den weltbekannten Jubel von CR7. Marcelo war aufgrund von Verpflichtungen bei seinem aktuellen Verein Fluminense nicht anwesend, aber die Mutter Clarice Alves saß mit am Tisch, um den großen Moment ihres Sohnes auf Video festzuhalten.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Marcelo und Cristiano Ronaldo haben neun Jahre lang zusammen im Santiago Bernabéu gespielt, wo sie unzählige Titel gewannen – unter anderem vier Champions-League-Trophäen und eine Meisterschaft. Während der Brasilianer die Königlichen 2022 verließ und nach Brasilien zurückkehrte, wechselte Ronaldo bereits 2018 die Farben. Marcelo spielt seit Februar dieses Jahres für Fluminense, CR7 wechselte nach Saudi-Arabien.

WIE GEHT ES WEITER? Linksverteidiger Marcelo wird am 27. Juni wieder in Aktion sein, wenn Fluminense in der Copa Libertadores auf Sporting Cristal trifft.